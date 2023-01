Para dar adeus ao ano velho e entrar no ano novo com força total, algumas limpezas ainda precisam ser feitas. E, com clareza, intuição e inventividade é possível! As previsões astrológicas para a primeira semana de 2023 trazem aspectos de luz e sombra, além de uma reflexão importante: o que você acha que ainda precisa curar?

Os primeiros dois dias do ano podem ser meio sombrios, mas a boa notícia é que temos vários aspectos favoráveis ao longo da semana. Dê uma olhada no resumo do Céu nesta primeira semana de 2023:

Vênus está em conjunção com Plutão até a terça-feira (03) – vêm daqui as limpezas que precisam ser feitas. Até quinta-feira (05), Mercúrio faz sextil com Netuno e inspira a mente. O Sol em trígono com Urano, durante toda a semana, traz um ar de renovação. Mercúrio se junta ao Sol a partir da sexta-feira (06), colaborando com as mudanças. Na segunda-feira (02), Vênus ingressa em Aquário, onde passa quase o mês todo, mudando muito a energia do amor. Também a partir do dia 02, Vênus começa a fazer sextil com Júpiter, um aspecto de sorte e oportunidades. Na sexta-feira (06), a Lua Cheia em Câncer, na Casa 12 e oposta a Sol e Mercúrio em Capricórnio na Casa 6,

Animados com as previsões astrológicas da primeira semana de 2023? Não se esqueça de conferir aqui o seu Horóscopo Personalizado para acompanhar como os trânsitos coletivos vão se manifestar na sua vida.

Aproveite, ainda, para rever as previsões do seu signo para 2023. Agora, vamos para os detalhes das previsões astrológicas da semana!

Vênus/Plutão: qual sombra está pegando por aí?

Com Vênus em conjunção com Plutão desde o 29 de dezembro, talvez algumas sombras tenham aparecido nesses dias. O aspecto fica exato no primeiro dia do ano, permanecendo até terça-feira (03).

Medos, receios e assuntos não resolvidos dentro de nós podem vir à tona. Vale fazer uma reflexão para iniciar 2023 com uma energia de renovação:

O que você acha que precisa curar ou transformar?

Aumento da violência

No coletivo, podemos presenciar acontecimentos mais fortes, pois essa energia favorece o aumento de violência. Ainda mais diante desse período de festas, em que muitas vezes ocorrem assaltos e episódios de marginalidade. É o lado sombra da intensidade, que nos pede atenção nos primeiros dias de 2023.

Relações conflituosas

Há, ainda, chances de algumas relações estarem um pouco mais complicadas, ou até mesmo assuntos difíceis emergirem. Ou seja, é um cardápio bem “Wandinha”, bem plutoniano e muito intenso.

Plutão: o passado pode voltar

Não estranhe se algo do passado voltar à tona! Quando Plutão é ativado, às vezes o passado volta, seja literalmente ou emocionalmente. Podemos reviver memórias de um relacionamento que terminou, uma pessoa que faleceu, alguma história que parecia que estava resolvida e no fundo não estava.

Porém, lembre-se que tudo isso serve para o processo de limpeza, e com dias que podem somar sentimentos mais aflorados, o que tem a ver com Plutão. Veja aqui como fazer uma limpeza energética.

A melhor maneira de lidar com o pequeno, mas poderoso planeta, é encarando ao invés de jogar para debaixo do tapete, porque às vezes a gente pode perceber que ainda precisa de cura em algum setor da nossa vida.

Portanto, deixe Plutão mostrar o que precisa de cura, pois é a melhor maneira de aproveitar a potência desse planeta.

Intensidade nas notícias e no clima

No coletivo, podemos dizer que o clima está mais para o famoso “fogo no parquinho”, com muita intensidade, tanto no Brasil quanto em outros países. Podemos ver notícias sobre fenômenos da natureza, com chances de chuvas fortes, muito calor ou muito frio, mas dias com extremos.

Como você deve ter notado, não vamos entrar em 2023 com uma atmosfera light, mas vamos ver alguns aspectos bem legais que começam depois desse primeiro de janeiro. Por isso, mantenha a calma que as coisas se ajeitam!

Trânsitos favoráveis para o início de ano

Depois de dias mais pesados, temos vários aspectos favoráveis ao longo da semana. Até quinta-feira (5/01), Mercúrio faz sextil com Netuno, o que traz uma atmosfera esperançosa.

Mercúrio é o pensamento, e Netuno, a esperança. E como a gente normalmente usa o Ano Novo para projetar desejos, o momento é oportuno para visualizar o que se deseja. Veja aqui como fazer um Quadro dos Desejos potente com ajuda do Feng Shui.

Temos também Sol em trígono com Urano, que traz uma energia de renovação, de querer algo diferente e de se libertar de algumas coisas. Aproveite este impulso!

Na segunda-feira, ocorre o ingresso de Vênus em Aquário, trazendo uma vibe mais solta, voltada para grupos e amizades, e o amor também ganha esse tom.

Ainda na segunda-feira (2/01), Vênus começa um aspecto super alegre, que é um sextil com Júpiter, dando um clima de comemoração. Também podem surgir oportunidades financeiras ou presentes.

Criatividade a mil nos primeiros dias de 2023

Existe uma energia do Sol em trígono com Urano de renovar e criar. De fato, a gente entra num clima mais intenso, mas tem de lembrar que estamos sob uma Lua Nova com Plutão no Ascendente desde o dia 23 de dezembro, o que reforça isso.

Por mais que amenize bastante o lado pessoal, com a gente buscando inovar e encontrar novos caminhos, ainda existe um peso muito grande. Por conta da posse do presidente eleito, até mesmo para quem não votou nele, a dica é tentar pensar o que tem de bom com o lado da inovação. Cada pessoa que chega sempre traz algo de novo e tem uma contribuição a nos oferecer.

Como a Vênus está com um sextil com Júpiter, precisamos ver as alianças e parcerias que podem ser proveitosas. E em termos de política isso também vale, pois Vênus com Júpiter tem muito a cara de tentar buscar o progresso.

Lua Cheia e o equilíbrio emocional

A primeira Lua Cheia do ano será em Câncer (veja aqui o calendário lunar 2023 completo), junto com Mercúrio Retrógrado em Capricórnio, e pode levar uma questão:

Como você vem equilibrando a sua sensibilidade (Câncer) com seu lado pragmático (Capricórnio)? E como está a divisão entre a vida privada e a profissional?

Além disso, temos um impulso de estruturar e organizar no mapa da Lua Cheia. Isso tem muito a ver com o dia a dia, com o trabalho, e, ao mesmo tempo, com a emoção da Lua em Câncer.

Teremos a energia deste Mercúrio Retrógrado bem forte nesta Lua Cheia, nos exigindo um pouco de paciência. O bom é que o Céu vai dar doses de bom humor para lidar com os entraves que a retrogradação costuma trazer.

E temos de nos organizar para não deixar a hiperemotividade dominar, porque muito do Câncer é emoção à flor da pele. Ainda vai ter gente brigando essa semana por conta da posse presidencial, pois será uma semana intensa, mas ainda bem que tem muitas coisas boas.

Lembrando que, se você curte as minhas palavras e orientações, não deixe de me seguir no meu canal no YouTube e no Instagram.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com