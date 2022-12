Horóscopo dos signos para janeiro de 2023

2023 chegou e, com ele, um primeiro mês com boas notícias astrológicas. Ao longo do mês, acaba Mercúrio Retrógrado e também Marte retoma seu movimento direto. Com isso, reduzem chances de conflitos e erros de comunicação.

Também teremos o início da temporada de Aquário e uma Lua Nova poderosa. Dependendo do seu signo, pode ser um bom momento para iniciar transformações e relacionamentos. Mas para ver como tudo isso de fato vai agir na sua vida, acesse aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Confira abaixo as previsões do seu signo para janeiro de 2023. Veja seu signo solar, mas não deixe de dar atenção ao seu Ascendente – ele é muito importante! Ah, e se você ainda não viu, confira aqui as previsões completas dos signos para 2023.

ÁRIES

2023 começa com movimentos astrológicos positivos para o Signo de Áries. Júpiter está em Áries, trânsito que ocorre somente a cada 12 anos e que vai até maio. Ao longo desses quase cinco meses, você pode ter oportunidades de crescimento nos mais diferentes aspectos da vida.

Na segunda metade de janeiro, Júpiter se harmoniza com Marte, marcando o mês com empolgação, entusiasmo e dinamismo. E por falar em Marte, esse, que é o planeta regente de Áries, encerra o movimento retrógrado no dia 12. Com isso, você ganha energia, impulso e ousadia.

Mas a retrogradação de Mercúrio segue até o dia 18 de janeiro. Até lá, tendem a ocorrer mal-entendidos no âmbito profissional. A fim de reduzir os danos, convém conter o impulso de dar opinião em qualquer circunstância.

Anote as datas!

De 13 de janeiro a 25 de março: as viagens rápidas são favorecidas, havendo disposição de movimento, conhecimento de novas pessoas e oportunidades de aventuras estimulantes entre .

TOURO

2023 começa de forma mais positiva para as pessoas do Signo de Touro: a partir do dia 13, com o fim da retrogradação de Marte, encerra-se um longo período de entraves na vida financeira. E até o mês de março, você terá melhores oportunidades para colocar a vida material nos eixos e resolver eventuais dívidas.

Mercúrio, contudo, continua retrógrado até o dia 18. Nesses dias, não é recomendável embarcar em viagens longas ou demoradas, pois há risco aumentado de imprevistos. Não havendo como evitar, é possível reduzir os danos a partir da elaboração de planos B e C.

A primeira Lua Nova do ano ocorre entre os dias 21 e 22 e favorece a vida profissional das pessoas de Touro. Trata-se de um momento de reinvenção que vai muito além de janeiro de 2023 – devido ao trânsito de Urano em Touro. Aproveite o momento para fazer seu Mapa Profissional.

Anote as datas!

De 4 a 27 de janeiro: o trânsito de Vênus estimula acordos e situações que permitem harmonia no trabalho. Para quem estiver desempregado, o período é especialmente bom para abrir portas que seriam difíceis em outros momentos.

GÊMEOS

2023 já começa libertador para as pessoas do Signo de Gêmeos. No dia 12, o planeta Marte sai do movimento retrógrado, que operava justamente em Gêmeos há vários meses. Para as pessoas desse signo, acaba a sensação de que nada fluía eficientemente e os sentimentos bastante ruins.

A partir do dia 13 de janeiro e até o fim de março, é um ótimo momento para iniciar novas atividades físicas ou mesmo intensificar as que já eram praticadas. Além disso, tende a ocorrer um aumento da determinação – mas da agressividade também.

Janeiro é, enfim, um mês marcado pela fluência da força de vontade, que permitirá suplantar obstáculos que pareciam intransponíveis. Cuide das datas a seguir. De resto, deve ser um mês predominantemente bom e com boas realizações para as pessoas do signo de Gêmeos.

Anote as datas!

Dias 3, 4 e 5: são os mais perigosos do mês, pois representam risco de explosões de raiva e canalização mal-sucedida da própria energia agressiva. Dias 18 e 19: Podem ocorrer conflitos de relacionamento com pessoas íntimas nos d.

CÂNCER

Para as pessoas do Signo de Câncer, o início de janeiro de 2023 deve ser ótimo para dialogar e ajustar seus relacionamentos mais íntimos, especialmente as relações amorosas. Não será exatamente fácil, pois Mercúrio está retrógrado no signo oposto a Câncer, o que representa a necessidade de voltar diversas vezes ao mesmo tema.

A partir do dia 19, Mercúrio se mantém em oposição complementar a Câncer até o fim do mês. Nessa fase, acordos serão feitos e as pessoas chegarão a um entendimento. Do primeiro ao último dia do mês, Câncer será o signo que mais precisará ouvir em vez de falar.

Atente-se também a Marte retrógrado, até o dia 12 de janeiro. Ao longo desses primeiros doze dias do ano, as pessoas de Câncer tomarão consciência dos mecanismos de sabotagem que elas mesmas criam. A consciência traz a oportunidade de superação, sobretudo se a pessoa se dispuser a conversar com um profissional de saúde mental.

Anote as datas!

Até dia 19 de janeiro: com Mercúrio retrógrado em oposição a Câncer, é sábio pensar duas vezes antes de falar ou escrever uma opinião em redes sociais. Além disso, convém evitar assinar contratos nesse período.

LEÃO

Para as pessoas do Signo de Leão, janeiro de 2023 deve ser focado nas questões amorosas, assim como em eventuais sociedades. Do dia 3 até o dia 27, Vênus transita em oposição complementar a Leão, o que é favorável para entrosamentos afetivos e acordos envolvendo sócios.

Isso se torna mais forte a partir do dia 19, quando Vênus entra em alinhamento com o planeta Saturno. Isso é especialmente favorável para consolidação de relacionamentos ou de planejamentos de longo prazo. Já as pessoas solteiras terão a oportunidade de conhecer pessoas com potencial de durar. Quer saber se combina com a pessoa amada? Faça aqui a Sinastria Amorosa.

De janeiro até maio, o planeta Júpiter favorecerá diversos aspectos na vida das pessoas de Leão. Viagens longas, por exemplo. Outra coisa muito positiva é a possibilidade de se aprimorar em estudos e cursos.

Anote as datas!

De 21 para 22 de janeiro: a primeira Lua Nova do ano diz respeito à otimização das relações íntimas para leoninas e leoninos. Aproveite! Já salva aqui o calendário lunar de 2023!

VIRGEM

Janeiro de 2023 pode ser desafiante para as pessoas do Signo de Virgem, por razões astrológicas diversas. Até o dia 12, o planeta Marte em estado retrógrado sugere controvérsias e problemas na vida profissional. Mas a partir do dia 13, as coisas voltam a fluir, embora um clima de tensão ainda permaneça no ar até o dia 25 de março.

Mas Mercúrio também está em movimento retrógrado até o dia 18, o que para as pessoas de Virgem que tiverem filhos representa a necessidade de muita paciência para lidar com eles. Quem não tiver filhos, sentirá a retrogradação de Mercúrio como um período não muito favorável para festas e eventos sociais.

O período que se segue de 4 a 27 de janeiro, porém, promete condições favoráveis para que as pessoas de Virgem organizem melhor os pequenos detalhes cotidianos que são tão importantes para elas. Com tudo mais bem ajustado, há uma sensação de conforto que compensa as tensões que marcam o mês.

Anote as datas!

A partir do dia 21: a Lua Nova será uma fase excelente para cuidados envolvendo a saúde. Aproveite para incluir alguns desses 23 hábitos saudáveis sugeridos para 2023.

LIBRA

Janeiro de 2023 segue com sinal vermelho para as pessoas do Signo de Libra. Marte, em estado retrógrado, prejudica a capacidade libriana de julgamento, que normalmente é muito boa. Melhor se manter em posição observadora e só emitir opiniões a partir do dia 13, quando Marte retorna ao seu movimento direto.

Mas também temos o planeta Mercúrio em movimento retrógrado até o dia 18, afetando diretamente o setor familiar. É bastante provável que as pessoas de Libra precisem retomar assuntos que julgavam encerrados, o que será bastante irritante. De todo modo, convém aproveitar esse período para dar mais atenção à família.

O planeta Júpiter se opõe a Libra ao longo de todo o mês de janeiro, até maio de 2023. Num sentido benéfico, Júpiter apresenta oportunidades excepcionais que permitem que librianas e librianos se aproximem de pessoas que podem abrir portas interessantíssimas. Num sentido negativo, será preciso tomar cuidado com conflitos envolvendo pessoas de autoridade.

Anote as datas!

Até dia 12: Marte fica retrógrado e, como o planeta rege agressividade e começos, pode haver aumento do sentimento de raiva e maiores chances de comprar grandes brigas. Cuide-se!

ESCORPIÃO

Para as pessoas do Signo de Escorpião, o início de janeiro de 2023 pode ter turbulências devido a Marte, regente desse signo, em movimento retrógrado. Rupturas e brigas por impulsividade são uma tendência que já vem desde outubro do ano passado, mas que melhora imensamente a partir do dia 13, quando Marte volta ao movimento direto.

Mas Mercúrio também se encontra em movimento retrógrado até o dia 18. Para quem escreve ou estuda, o momento é excelente para revisar os próprios trabalhos. Reler tudo, se criticar e aprimorar são os procedimentos adequados para essa fase.

A primeira Lua Nova do ano ocorre na virada do dia 21 para 22 e tem como marca registrada um impacto de mudanças positivas no âmbito doméstico e familiar. Ótimo momento para iniciar uma reforma ou mudanças em casa. Já salva aqui o calendário lunar de 2023!

Anote as datas!

Até dia 19 de janeiro: é preciso tomar cuidado com mal-entendidos envolvendo conversas com colegas de trabalho, vizinhos e parentes. Melhor adiar conversas sérias para depois do dia 19 de janeiro, quando Mercúrio retoma o movimento direto.

SAGITÁRIO

2023 começa com um movimento astrológico que representa um alívio especial para o Signo de Sagitário: Marte, que há tempos se encontrava não apenas retrógrado como também em oposição a Sagitário, volta ao seu movimento direto no dia 13. Até esse dia, ainda prepondera a tendência de sobrecarga física e emocional capazes de levar ao esgotamento.

As coisas melhoram a partir do dia 13, mas Marte permanece se opondo a Sagitário por um bom tempo ainda, cessando a oposição apenas no dia 25 de março. Até lá, será comum que as pessoas de Sagitário se queixem de perda de vitalidade, sensação de que estão desperdiçando energia, além de uma percepção de que os obstáculos estão maiores,

Por isso, é importante que as pessoas de Sagitário saibam se dar limites, rejeitar sobrecargas e agir de modo a preservar a própria saúde física e psíquica. Praticar esportes será necessário, mas tente reduzir a carga. Não queira bater recordes, pelo menos não até o dia 25 de março.

Anote as datas!

Dias 3, 4 e 5 de janeiro: podem ser bem estressantes, com risco de explosões emocionais e uma sensação de descontrole sobre coisas simples.

CAPRICÓRNIO

Janeiro de 2023 é um mês marcado pela retrogradação do planeta Mercúrio no Signo de Capricórnio, movimento que perdura até o dia 18. Nesses 18 primeiros dias do mês, é altamente recomendado ter cuidado redobrado com aquilo que dizem ou escrevem em redes sociais.

Mas Marte também se encontra retrógrado até o dia 12, de modo que, até essa data, as pessoas de Capricórnio tenderão a passar por uma sucessão de estresses envolvendo trabalho, funcionários e também animais de estimação.

Num sentido positivo, janeiro tende a ser um mês bastante interessante para organizar as próprias finanças. Não apenas a Lua, como também o planeta Vênus estarão favorecendo esse tipo de empreendimento, principalmente entre os dias 4 e 27 do mês.

A maioria das pessoas de Capricórnio faz aniversário em janeiro e, por isso, recomenda-se checar a Revolução Solar aqui, que mostra as tendências de um ano a partir do aniversário.

Anote as datas!

Dias 5, 6, 7, 13, 14 e 15: são os mais perigosos do mês. Há forte predisposição ao envolvimento em mal-entendidos que podem (e devem!) ser evitados.

AQUÁRIO

O primeiro mês de 2023 tende a ser especialmente positivo para as pessoas do Signo de Aquário, graças ao trânsito do planeta Vênus por esse signo entre os dias 3 e 27 de janeiro. O efeito geral é de aumento da autoestima tanto num sentido físico quanto psicológico.

Vale dizer que, entre os dias 20 e 27, os planetas Vênus e Saturno se alinham. Esse alinhamento, que ocorre apenas uma vez por ano e sempre em signos diferentes, dessa vez ocorre em Aquário. Nesse sentido, para quem está só, favorece o início de relacionamentos sólidos. Para quem já tem um par, representa um momento de solidificação da relação e possibilidade de superação de problemas.

Considerando que algumas pessoas de Aquário fazem aniversário em janeiro, convém checar a Revolução Solar, um mapa personalizado válido por um ano, que mostra as tendências dos próximos 12 meses.

Anote as datas!

Dias 8, 9 e 10: excelentes dias para sedução e namoro (e para fazer seu Mapa Sexual); Dias 13, 14 e 15: especialmente bons para quem puder viajar com a pessoa amada, ou, no caso dos solteiros, viajar para paquerar; Dias 18 e 19: dois dias ótimos para atividades sociais; Dias 22 e 23: os dois melhores dias do ciclo, no que diz respeito à vida amorosa e à melhoria da autoestima; Dias 26 e 27: excelentes dias para contatos profissionais ou estudantis.

PEIXES

Janeiro de 2023 chega com alívio para as pessoas do Signo de Peixes. Nos últimos dois meses, Marte em movimento retrógrado pode ter sido desgastante com questões domésticas e familiares. Pois bem: no dia 12 isso acaba e a partir do dia 13 tudo se desenrola.

Mas Marte continuará a causar alguma perturbação na esfera doméstica até o dia 25 de março, mas em intensidade bem menor que a dos últimos dois meses.

Até o fim de maio, graças ao trânsito de Júpiter, haverá favorecimento material para as pessoas de Peixes. Contudo, é importante controlar os impulsos, pois o mesmo ciclo planetário que favorece ganhar dinheiro, estimula as pessoas piscianas a gastá-lo.

Anote as datas!

De 3 a 27 de janeiro: um trânsito de Vênus favorece retiros espirituais ou mesmo a experiência de passar um tempo em lugares mais afastados, onde é possível se divertir de um modo mais introspectivo, apreciando a paz e o silêncio. Convém evitar baderna e lugares lotados.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br