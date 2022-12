O último Mercúrio Retrógrado de 2022 começa nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, e segue até dia 18 de janeiro. Até lá todo mundo pode ter menos clareza para tomar decisões e pode passar por alguns perrengues envolvendo comunicações.

Mas além disso, todo mundo vai sentir a retrogradação em uma área da vida. Vem descobrir onde e saber as previsões para o último Mercúrio Retrógrado de 2022 na sua vida.

Aproveite e já salve aqui as datas e significados de Mercúrio Retrógrado 2023.

Previsões para o último Mercúrio Retrógrado de 2022

Existe uma forma super fácil e gratuita de ver as previsões de Mercúrio Retrógrado que se chama Horóscopo Personalizado. A ferramenta mostra onde o planeta está neste momento e como está agindo sobre o seu Mapa Astral.

Ou seja, você não vai saber apenas as previsões para o seu signo. Isso seria muito superficial. Você vai ler, portanto, uma análise do trânsito de Mercúrio no céu neste momento segundo o seu Mapa.

Veja o passo a passo

Vá no Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site. Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento. E quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você poderá entender tanto o planeta direto sobre a sua vida quando retrocedendo!

Veja que no exemplo abaixo a pessoa tem 21 trânsitos ativos (no menu que está à direita), sendo que Mercúrio está passando pela Casa 9 neste momento. Perceba que há um destaque sobre Mercúrio Retrógrado à esquerda com a previsão completa e personalizada! É só clicar e ver as previsões em vídeo e texto!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br