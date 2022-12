Exercícios de cocriação para o Ano Novo conectados com os Astros

Na Astrologia, a passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1° de janeiro não possui um significado especial, mas por termos tantas pessoas vibrando na mesma sintonia, essa é uma data especial para impulsionar nossos desejos. Pensando nisso, sugiro exercícios de cocriação para o Ano Novo conectados com os Astros.

Antes, aproveite para ler aqui as previsões para o seu signo em 2023 e fazer o seu Mapa do Ano 2023.

Aproveite o poder da Lua Crescente

Como a Lua representa o humor do dia, indica como estarão nossos sentimentos, intenções e pensamentos, e as situações que iremos viver, pode ser muito interessante programar um exercício de cocriação de acordo com a sua movimentação astrológica do dia.

A boa notícia é que a Lua estará na sua Fase Crescente, a melhor para tomarmos atitudes sobre o que queremos obter sucesso, crescimento e cocriar. Entenda aqui as fases da Lua e seus significados.

Como na passagem do ano a Lua estará em Touro, signo de materialização – tanto para amor quanto para dinheiro — nessa Virada de Ano conseguiremos intencionar com mais intensidade nossos desejos. Ou seja, ainda mais eficiente deve ser o exercício de cocriação.

Exercícios de cocriação para o Ano Novo

A seguir, veja três sugestões de exercícios simples e que podem ser feitos com poucos (o que você tiver!) ou nenhum ingrediente. Apenas faça e potencialize suas metas!

Mentalização com Flores e Canela

Um dos principais símbolos mágicos de Touro são as flores, então pode ser muito interessante colocar um arranjo de flores na mesa da ceia de Ano Novo. Além disso, sopre sobre ele um pouco de pó de canela enquanto você mentaliza ou fala seus desejos para 2023. Atenção: se o arranjo for de flores vivas, utilize bem pouco para não agredi-las.

Banho de ervas com flores, almíscar e cristal

Outro exercício de cocriação muito eficiente e comum para essa data é fazer um banho de ervas. Para começar, esquente cerca de 500ml de água. Acrescente flores — principalmente jasmim ou rosas (pode ser o óleo essencial) — e, se possível, adicione hortelã, louro ou manjericão. E o toque único: você pode colocar algum perfume ou essência que contenha almíscar. Enquanto o banho está sendo preparado, você pode energizá-lo com algum cristal. Recomendo: quartzo rosa, esmeralda, turquesa, lápis-lazúli ou água-marinha. Tome seu banho de higiene normal e, depois, jogue o banho de ervas do pescoço para baixo enquanto ainda estiver morno.

Mentalização para cada signo

Selecionamos, de acordo com os principais trânsitos astrológicos de 2023, uma palavra importante neste ano para cada um dos signos. Se fizer o banho, ao derramá-lo em você, visualize seus desejos, e vá adicionando intenção para trabalhar sua palavra. Caso não faça o banho, você pode simplesmente visualizar a palavra do seu signo e mentalizar os seus desejos na Virada do Ano. Os signos foram listados em pares, conforme o signo oposto complementar. Encontre a sua palavra de 2023 e conecte-se com o poder dos Astros!

Áries e Libra: Transformação

Com os eclipses no seu eixo, prepare-se para uma reviravolta e a possibilidade de se transformar profundamente.

Touro e Escorpião: Conclusão

Com os 2 últimos eclipses no seu eixo pelos próximos anos, aproveite para tentar entender as conclusões importantes que os Astros estão tentando te ensinar.

Gêmeos e Sagitário: Revisão

Com Saturno em Peixes fazendo uma tensão ao seu signo, tudo poderá estar mais confuso. Rever será melhor do que se enganar.

Câncer e Capricórnio: Criança Interior

Plutão, o planeta do poder e sombras, sai de Capricórnio e depois volta para esse signo, trazendo um retorno de questões da vida. Aproveite para cuidar da sua criança.

Leão e Aquário: Poder

Plutão passa por Aquário e Vênus retrógrado em Leão, algumas inseguranças podem bater, então insista em reforçar seu poder pessoal.

Virgem e Peixes: Cura

Esse já é um tema importante para seu signo, mas nesse ano, Saturno chega cobrando olhar para isso e a conta pode chegar se protelarmos nossa cura.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com