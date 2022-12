Dicas de comidas para Ano Novo para você ter uma ceia saudável

As destas de fim de ano geralmente são sinônimo de mesa farta. E dá, sim, para fazer escolhas de comidas para Ano Novo saudáveis. Segundo a nutricionista Flávia Morais, é possível preparar uma típica ceia com alimentos saborosos e menos calóricos.

Evite, por exemplo, servir carnes gordurosas como lombo, tender e pernil. “Além de terem cerca de 400 calorias para cada 100 gramas, essas comidas para Ano Novo são ricas em gordura e colesterol e difíceis de digerir”, alerta a especialista.

A alternativa é optar por alimentos menos calóricos como o peru assado, regado com suco de laranja. Ou, ainda, o bacalhau feito com tomate, pimentão, brócolis, cebola e alho. Escolhas, por exemplo, bem mais saudáveis e leves!

“Quando ingerimos mais calorias do que nosso corpo é capaz de gastar, ganhamos peso. Por esse motivo, é importante ter na mesa alimentos ricos em nutrientes e com pouca gordura”, de acordo com Flávia.

Como fazer escolhas saudáveis de comidas para Ano Novo

Para acompanhar as carnes e os assados, a tradicional farofa e o arroz natalino não precisam ficar de fora da ceia. Por isso, a ideia é adaptar a preparação dos pratos.

“Ao invés de incrementar a farofa com bacon ou presunto, use frutas secas ou legumes, como nozes, damasco e milho. Já o arroz pode ser enriquecido com lascas de amêndoas ou uvas passas. Se for integral, melhor ainda. Além de ser mais saudável, as fibras ajudam a aumentar a saciedade”, ensina a especialista.

De acordo com a nutricionista, outra dica rápida e saudável para a noite de Natal e Ano Novo é investir nas saladas verdes, ao invés das misturas cremosas, que são feitas com maionese e creme de leite.

“A salada de folhas frescas com tomate cereja e palmito deixa a mesa bonita e serve como um complemento interessante para a noite. Para temperar, aposte no molho vinagrete ou mostarda, que dão um sabor especial ao prato”, orienta.

Além disso, na hora de preparar as delícias que farão parte da ceia, é importante não descuidar dos temperos. Assim, para dar gosto aos alimentos, as melhores opções são as naturais, como alho, cebola, louro, orégano, alecrim, manjericão ou cravo.

Os condimentos industrializados, como caldos prontos, por exemplo, devem ser evitados.

“Alimentos carregados de sal, glutamato monossódico e gordura fazem mal à saúde. Quando consumidas em excesso, essas substâncias ainda acarretam no aumento de peso e podem causar problemas cardíacos ou de retenção de líquido”, de acordo com a nutricionista.

Aperitivos e bebidas

Enquanto a ceia não fica pronta, seus convidados podem se deliciar com aperitivos saudáveis. Segundo a especialista, as oleaginosas, como nozes, amêndoas, pistache, avelã e castanhas, são fontes de gordura insaturada.

Ou seja, funcionam como aliadas à saúde do coração. Como essas opções de entrada também ajudam a diminuir a fome, é possível que no momento de fazer o prato da ceia, a pessoa se contente com porções menores.

No Brasil, as festas de fim de ano ocorrem no Verão. Por isso, é importante beber bastante água durante a festa.

Você pode preparar água aromatizada com raminhos de hortelã ou alecrim. Essa receita ajuda na digestão. Já a água de coco com melancia e os chás de frutas gelado são opções bonitas e saborosas que ajudam a hidratar o corpo.

Se você não quer abrir mão da bebida alcoólica, não esqueça de intercalar seu drink com água. “A água ajuda a diminuir o teor alcoólico da bebida e permite que todos façam o brinde de fim de ano sem abusar”, destaca a nutricionista.

