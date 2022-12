Banhos de ervas no Ano Novo: sete ideias fáceis

O banho de ervas é uma prática muito antiga e poderosa utilizada por diversos povos. Por isso, é indicado para renovar as energias atraindo o amor, a prosperidade, aumentando a proteção, abrindo os caminhos, entre outros benefícios. Por isso, neste artigo você vai aprender a prepare seus banhos de ervas no Ano Novo para conectar com suas metas.

As dicas que você vai ler aqui podem ser alinhadas com as previsões, os desafios e as oportunidades que você vai viver no próximo ano, por isso, aproveite e leia antes:

Benefícios dos banhos de ervas no Ano Novo

Utilizados há muitos séculos por egípcios, indianos, africanos e indígenas, os banhos de ervas não são ligados ou restritos a rituais religiosos. No entanto, podem ajudar você a sintonizar o campo energético das plantas com seu corpo. Ou seja, você transfere os benefícios das ervas para o seu corpo.

Muitas pessoas estão habituadas a utilizar os banhos energéticos apenas na Virada de Ano. No entanto, eles podem nos beneficiar durante todo o ano. Ou seja, você pode fazer semanal, quinzenal ou mensalmente.

Para isso, é importante saber quais são as ervas mais adequadas para cada objetivo, como preparar cada banho e mentalizar o que deseja para sua vida enquanto despeja a alquimia escolhida por todo o seu corpo.

Sete banhos de ervas no Ano Novo

Banho para o amor

Você vai precisar de:

1,5 litros de água 1 maçã cortada em pedaços Pétalas de 1 rosa cor de rosa 2 jasmins

Com os ingredientes separados, comece a preparar seu banho. Dessa forma, corte a maçã em pedaços e coloque dentro da água. Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as flores.

Abafe o banho energético por 20 minutos e coe. Por fim, despeje por todo o corpo mentalizando o que você deseja no amor.

Este é um bom banho para fazer durante o dia e, além disso, também antes de sair de casa ou de ir a algum encontro importante.

Banho para atrair Prosperidade

Comece pelos ingredientes:

1,5 litros de água 7 sementes de girassol Pétalas de 1 rosa amarela 1 ramo de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco

Coloque as sementes de girassol dentro da água. Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente os outros ingredientes.

Abafe o banho energético por 20 minutos e coe. Dessa forma, despeje por todo o corpo mentalizando a prosperidade em sua vida.

Portanto, esse é um bom banho para fazer durante o dia, antes de sair de casa ou de ir a algum lugar importante.

Banho de ervas no Ano Novo para Limpeza Energética

Você vai utilizar?

1,5 litros de água 1 ramo de alecrim 1 ramo de guiné 1 ramo de eucaliptos. Se não tiver a erva fresca, use 2 colheres de sopa da planta seca.

Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as ervas. Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.

Ao despejar por todo o corpo, mentalize uma água limpa e cristalina entrando em seu campo energético e uma água suja saindo do seu corpo em direção ao ralo. Por fim, saiba que, após este banho, o ideal é ficar em casa até o dia seguinte.

Banho para paixão

Os ingredientes que você vai precisar são:

1,5 litros de água Pétalas de 1 rosa vermelha 1 pau de canela, 1 colher de sopa de mel

Coloque o pau de canela dentro da água. Ligue o fogo e, assim que a água ferver, deixe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente os outros ingredientes. Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.

Dessa forma, despeje por todo o corpo mentalizando momentos de paixão que você deseja viver.

Este é um bom banho para fazer durante o dia, mas também antes de sair de casa ou de ir para algum encontro importante.

Banho para combater estresse e cansaço

Esse são os ingredientes:

1,5 litros de água 1 colher de sopa de camomila 1 colher de sopa de alfazema 1 ramo cheio de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco

Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as ervas. Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.

Com isso, despeje por todo o corpo mentalizando uma sensação de frescor, renovação e relaxamento. Além disso, lembre-se de que o ideal é ficar em casa até o dia seguinte após realizar este banho de ervas.

Banho para abrir caminhos

Comece pelos ingredientes:

1,5 litros de água 7 cravos-da-índia 1 pau de canela 1 folha de louro

Coloque os cravos-da-índia e o pau de canela dentro da água. Ligue o fogo e, assim que a água ferver, deixe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente os outros ingredientes. Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.

Por fim, despeje por todo o corpo mentalizando seus caminhos abertos e você conquistando seus objetivos.

Este é um bom banho para fazer durante o dia, mas também antes de sair de casa ou de ir a alguma reunião importante.

Banho para aumentar a Intuição e a Conexão Espiritual

Você vai precisar de:

1,5 litros de água 1 ramo de losna (artemisia absinthium) ou uma colher de sopa da planta seca 1 folha de louro 1 ramo de valeriana ou uma colher de sopa da planta seca

Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as plantas. Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.

Dessa forma, despeje por todo o corpo mentalizando uma luz violeta em seu campo energético.

Faça este banho antes de fazer rituais ou meditar, por exemplo, em dias especiais.

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

melissa.mercuriana@gmail.com