Previsões para o Brasil em 2023: como será o ano do País segundo a astrologia

Depois das graves consequências da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia, além de uma das eleições mais conturbadas da história do nosso país, será que 2023 vai ser melhor para os brasileiros? Você confere as previsões astrológicas para o Brasil a seguir.

A análise dos trânsitos astrológicos que ocorrerão no ano é uma interpretação para o coletivo, ou seja, indica tendências que todos nós poderemos sentir. Se você quiser ver as previsões para a sua vida, veja aqui o guia completo com a previsão para todos os signos.

2023 vai ser melhor?

De fora geral, 2023 vai ser melhor, pois será mais tranquilo, principalmente pelo fim da quadratura Saturno/Urano, que marcou os anos de 2021 e 2022 com muita instabilidade.

Os grandes protagonistas do novo ano serão Júpiter em Touro, Plutão em Aquário e Saturno em Peixes. Entenda cada um desses trânsitos astrológicos aqui.

De início, saiba que o presidente eleito deve esperar um ano de muita oposição e cobrança. Isto se dá em razão da oposição de Saturno ao Sol do mapa da Independência, exata em 2024, mas já presente em 2023.

Inclusive, Saturno fará ângulo de tensão a Lua e Júpiter no mapa da Independência. Isso diz respeito ao povo (Lua), que ainda não vai ter suas necessidades supridas em um primeiro ano. Assim, sentirá uma grande diferença em relação ao governo anterior.

Previsões para o Brasil em 2023

Novo Governo

As Previsões para o Brasil em 2023 apontam que Plutão, o planeta que rege o poder e o poder, vai precisar ser mais aquariano. Aquário é um signo mais alicerçado no coletivo e em inclinações impessoais. Por isso, pode ser um período difícil para líderes carismáticos, porque tendem a enfrentar muita resistência, forte oposição e levantes populares.

Além disso, temos Saturno em Peixes em 2023 e dura 2 anos, que também indica dificuldade para governantes. Saturno, planeta da administração, transita no escorregadio Peixes

. Então, os governantes terão de lidar com imprevistos, como desastres naturais, por exemplo, e outras ocorrências, que fazem com que nem sempre consigam realizar todo o planejado.

Mudanças profundas no país

Importantes reformas administrativas também podem vir com Saturno em Peixes. É neste momento que Saturno passa na Casa 1 do mapa da Independência do Brasil.

A última vez que vivemos esse trânsito foi entre 1994 e 1995, quando foi criado o Plano Real. Esta foi uma mudança sem precedentes para um país que estava afundado sob o peso de uma inflação surreal e galopante. O real colocou ordem no caos econômico do Brasil.

Dessa maneira, novos tipos de organização e ordem começam agora. Algumas mudanças podem nem sempre agradar de cara e podem envolver algum custo para serem realizadas. Saturno pede sobriedade e realismo.

Melhora na vida dos brasileiros

Peixes é o signo da empatia, com olhar mais atento aos excluídos. Por isso, as Previsões para o Brasil em 2023 indicam que é possível esperar melhoras na vida dessas pessoas. O público com algum tipo de deficiência também terá mais atenção e ações concretas.

Em meados de julho, teremos a oposição de Saturno com Marte, na qual Saturno estará retrógrado em Peixes e Marte estará em Virgem. Assim, teremos um ambiente de forte conflito, seja no Brasil ou em outros lugares do mundo.

Por outro lado, temos Mercúrio retrógrado em quatro momentos no ano. No início de 2023, o planeta estará retrógrado até 18/01, junto com Marte retrógrado até 12/01. Isso pode apontar um movimento de refazer o que foi feito no passado.

Avanços na edução e economia

O ponto forte para o Brasil será a passagem de Júpiter pela Casa 3 do mapa da Independência. Isto poderá trazer melhoras para o ensino básico e professores.

Na economia, astrologicamente, temos possibilidade de melhoras, mas de forma lenta e gradual, com mais resultados visíveis de uma estabilização no ano seguinte.

As comunicações estarão em alta para o Brasil e os brasileiros, bem como o comércio. Pode haver melhoria em estradas e rodovias, assim como para caminhoneiros.

Atenção com a saúde

Com a pandemia controlada, as previsões para 2023 mostram que as consequências na saúde mental da população ainda persistem. Questões como a depressão e sintomas de ansiedade continuam bastante presentes, além de uma tendência a fantasias e dispersão, de uma forma geral.

Portanto, este é o ano de olhar para o mental e o emocional. Entenda aqui o que é terapia e por que é tão importante.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com