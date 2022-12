Mercúrio Retrógrado e tensão na última semana de 2022: veja as previsões

Após dias amenos, teremos Mercúrio Retrógrado e tensão na última semana de 2022, com situações que podem gerar conflitos no pessoal e no coletivo. Mas as previsões não são de todo ruins, há aspectos positivos que favorecem a conexão, boas conversas e insights.

O grande objetivo das previsões astrológicas é te ajudar a lidar da melhor maneira com as energias. Então, vamos de resumo astrológico das previsões de 25 a 31 de dezembro de 2022 antes de entrar no detalhamento e nas dicas de cada trânsito da semana.

Resumo:

Mercúrio vai andar junto com Vênus, no signo de Capricórnio, favorecendo comportamentos mais alicerçados na responsabilidade e bom senso. Ambos os planetas fazem sextil com Netuno ao longo da semana, um lindo contato. Vênus encontra Plutão a partir da metade da semana: é aí que complica. Mercúrio começa a retrogradar a partir de quinta-feira (29). Hora da paciência com possíveis contratempos, e também de fazer revisões.

A última semana de 2022 é o melhor momento para iniciar o novo ciclo com mais consciência. Por isso, a dica é mergulhar nas previsões gerais para 2023, além de conferir as previsões para o seu signo, assim você pode entender os desafios e aproveitar as oportunidades.

Bom, agora vamos conferir tudo sobre as previsões astrológicas de 25 a 31 de dezembro de 2022.

Mercúrio e Vênus: o lado sábio e lindo da semana

Mercúrio e Vênus estão em Capricórnio, em aspecto favorável com Netuno. O que significa que deve haver mais vontade de bater-papo, de trocar ideia, e podem surgir conversas maduras sobre questões que nos trarão insights interessantes.

É possível que esse aspecto, logo no início da semana, nos traga ainda boa vontade e abertura às coisas belas. Um clima harmônico para enfrentar os aspectos mais tensos que virão na sequência.

É como se a gente recebesse um toque de empatia e compreensão, mas sem perder aquele bom senso de Capricórnio. A gente consegue fazer isso com maturidade e ajudando as outras pessoas.

Isso tudo favorece fazer um passeio para um lugar bonito, assistir a uma exposição, colocar essa energia do belo para jogo. Afinal, Mercúrio (a cabeça) está junto com Vênus (a beleza). E Netuno traz essa vontade de natureza, apreciar o dia bonito, se entregando à energia de gratidão.

Vênus e Plutão: possibilidade de riscos e perdas

A partir da metade da semana, Vênus faz uma conjunção com Plutão, que fica exata bem no dia 1º de 2023, logo na madrugada. Esse aspecto já aconteceu ano passado entre os dias 25 e 31, então examine o que aconteceu um ano atrás.

Quando Vênus fica em conjunção com Plutão, podemos ter algumas complicações na vida pessoal, como se emergissem alguns assuntos intensos. Por exemplo: ver uma foto do ou da ex com uma nova pessoa.

No ano passado, por exemplo, presenciamos o aumento de viroses e janeiro teve pico de casos de Covid no Brasil. Para quem mora em grandes cidades, há uma atmosfera mais perigosa e você tem de cuidar dos seus pertences, locais e horários.

Além disso, Vênus com Plutão pode gerar perdas pessoais, financeiras, afetivas e coletivas também. É uma fase difícil, mais densa e precisamos nos preparar para encarar esses dias com resiliência e habilidade.

Nos momentos mais delicados, a gente pode evitar alguma situação que possa gerar alguma pressão.

Vênus com Plutão no Brasil, como fica?

No mapa da Independência do Brasil, é um momento delicado para o Ascendente em Aquário: a conjunção cai Casa 12, que rege os bastidores. Portanto, há mais tensão fora dos holofotes.

Governadores e presidente que assumirão dia 1º terão de lidar com maior exigência de transparência e situação financeira.

Ano-Novo mais introspectivo

Do ponto de vista individual, o fim de ano pode ser um pouco mais desafiador internamente. Pode acontecer por esses dias de você se sentir motivado a fazer um papel de provocador ou surgirem sentimentos espinhosos, que cutuquem dores internas.

Como lidar com isso? Que decisões tomar? Teremos muita reflexão perto do Ano-Novo, como se fosse um período mais introspectivo, apesar da extroversão que o período de festas tem.

Por conta dessa intensidade, esses dias serão melhor aproveitados se tiver um pouco de isolamento e momentos de reflexão, sem agir de forma compulsiva.

E o amor?

É possível que surjam as famosas “DRs”. Cuide como você vai usar o seu poder com as palavras, pois é muito fácil ser destrutivo com Plutão destacado no Céu. Se é o outro que está sendo assim, chame a atenção para não haver extrapolações.

Vem aí o último Mercúrio Retrógrado

O temido Mercúrio Retrógrado chega novamente a partir de quinta-feira (29/12), e vai ficar ativo até 18 de janeiro. Nesse período, são mais comuns atrapalhos, confusões, demoras, sistemas que travam… e tudo isso vai acontecer bem em um momento de férias.

Por isso, tenha mais paciência e jogo de cintura se nem tudo funcionar como o desejado no seu descanso. Veja aqui como vai ser e dicas para enfrentar o Ano Novo com Mercúrio retrógrado.

Além de tudo, essa retrogradação vai acontecer com Mercúrio no signo de Capricórnio na época em que a gente recebe o carnê do IPTU, IPVA e vários outros boletos. É recomendado, portanto, fazer uma boa revisão sobre os valores e datas.

Paciência e plano B

Mercúrio retrógrado parece um fantasminha, ele faz uma bagunça em algo que você pensou que estava arrumado. Por isso, podem ocorrer algumas confusões de ano novo e falhas, inclusive nos fogos de artifício.

Vale lembrar que Mercúrio estará retrógrado no momento da posse. Em relação ao governo, que é um tema bem de Capricórnio, a retrogradação pressupõe um constante aperfeiçoamento, então nem sempre a primeira regra que sair é a que vai ficar.

Existe uma tendência de lançar certas coisas e o governo já começa com isso. Contudo, até o dia 18 de janeiro, ou até posteriormente, pode-se ter de repensar aquela linha de ação. A revisão e o detalhismo vão ser marcas desses governos que devem estar entrando, governadores e presidência do Brasil.

O lado bom é que Mercúrio retrógrado dá uma profundidade se souber aproveitar, poderá fazer algo bem feito e interessante, mesmo com o processo de erros e acertos.

Vamos juntos?

O que achou das previsões de 25 a 31 de dezembro de 2022? Vimos que a semana muda um pouco o tom, mas podemos aproveitar o momento bom para revisar e iniciar o novo ciclo com o pé direito e as energias renovadas, evitando embarcar em uma densidade que não seja produtiva. Combinado?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

