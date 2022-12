Saúde: como os signos devem se cuidar em 2023

A pandemia a princípio ficou para trás, mas a preocupação com a saúde permaneceu. Ainda bem! Porque além de prevenção de questões físicas, em 2023 será muito importante cuidar da saúde mental. Então, neste artigo, os astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda contam como os signos devem cuidar da saúde em 2023.

Veja tanto as tendências para o seu signo solar quanto para o Ascendente. Caso não lembre ou ainda não conheça, veja aqui os signos no mapa astral gratuito. Depois, volta para cá para saber como vai ser a saúde de cada signo no novo ano.

Como os signos devem cuidar da saúde em 2023

Áries

Júpiter, o planeta da expansão e dos excessos, vai estar no seu signo até 16/05. Então, se você não souber dosar, pode fazer atividade física demais, comer exageradamente ou sentir muita preguiça. E, claro, excessos podem ser perigosos para a sua saúde! Leia aqui as previsões completas para Áries em 2023.

Touro

Como Júpiter entra em Touro em maio e fica lá até 2024, é importante tomar cuidado com excessos, especialmente na proximidade dos Eclipses de 2023 (veja as datas aqui). Júpiter expande tudo onde passa, e a pessoa taurina sabe gosta da vida boa. No entanto, isso também pode se manifestar como preguiça. Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023.

Gêmeos

Como todos os signos devem cuidar da saúde em 2023, Gêmeos também deve ter atenção especial ao bem-estar emocional e mental. Você precisa aprender a desacelerar e colocar para fora o que quer falar para evitar que isso se manifeste no seu corpo mais tarde! Use principalmente o trânsito de Saturno em Peixes para isso. Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

Câncer

2023 deve ser muito focado na sua saúde mental, incluindo ansiedade. Nesse sentido, higiene do sono e terapia em dia vão ser bem importantes. Vale, ainda, ter atenção com Marte em Libra, poupar energia e vitalidade, que podem ficar em baixa nesse período. Aqui estão as previsões para Câncer em 2023.

Leão

Plutão, o planeta do oculto, pode trazer à tona sintomas que estavam escondidos ou questões que aumentam a ansiedade. Os excessos serão seu principal desafio – muito açúcar, sedentarismo, trabalho, etc. Tudo isso pode se acumular ao longo do ano e trazer problemas. Previna-se e cuide da sua saúde! Aqui estão as previsões para Leão em 2023.

Virgem

Até março, Saturno em Aquário segue fazendo com que Virgem precise ter atenção com sua saúde. É possível que Plutão, o planeta do oculto, traga à tona algo que você não queria encarar. Por outro lado, caso você esteja com alguma suspeita relacionada à saúde, será o melhor momento para investigar. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

Libra

A energia saturnina pode fazer com que situações estressantes no trabalho se traduzam em sintomas físicos e mentais. Além disso, Saturno chega pedindo que você desacelere. Em 2023, será preciso encontrar equilíbrio entre saúde e trabalho. Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

Escorpião

Até maio, você precisa lidar com os excessos, seja no trabalho, seja na preguiça. O “eu mereço” pode ganhar força nesse período. E aí que para Escorpião os problemas de saúde podem surgir da autoindulgência desenfreada. É hora de aprender a hora de descansar e a hora de trabalhar. O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

Sagitário

Os cuidados com a saúde mental devem ser intensificados em 2023. Os eclipses podem mexer com seu inconsciente. Além disso, com Júpiter pode fortalecer a vontade de se recompensar. Cuidado para não transformar esse hábito não tão saudável em rotina. Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

Capricórnio

2023 pode trazer muitas mudanças de rumo na forma como você se alimenta e cuida do seu corpo, especialmente no primeiro semestre. Você precisará ser mais flexível para incluir os cuidados necessários com a saúde na sua rotina. Quem sabe tentar Yoga ou Meditação? Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

Aquário

A ansiedade pode ser uma questão para Aquário em 2023. Há pressa para ver as coisas acontecerem, se resolverem e isso nem sempre é possível. Além disso, os eclipses podem reforçar ainda mais a ansiedade. Cuide de você e não se cobre tanto! O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Peixes

Saturno pode exigir muito do seu corpo e da sua mente em 2023. Será preciso aprender a descansar na hora de descansar e trabalhar na hora de trabalhar. Além disso, podem surgir alguns problemas de mobilidade. Tenha atenção! Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

