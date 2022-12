Veja previsões para Anitta, Juliette, IZA e outros artistas em 2023

Como será o ano de 2023 de todo mundo você já sabe (ou pode relembrar aqui). Mas como será que vai ser o ano dos artistas em 2023? A Numerologia é uma das melhores ferramentas para a gente descobrir.

A partir da data de nascimento, calculamos o Ano Pessoal de Anitta, Juliette, IZA, Roberto Carlos e outros músicos para entender as oportunidades e os desafios que eles podem viver.

O Ano Pessoal nada mais é do que o número que rege o ano de uma pessoa de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A análise numerológica desse número é que permite indicar quais áreas da vida devem ser favorecidas no novo ano, além das melhores e piores períodos para cada pessoa.

Se você quiser saber as previsões para a sua vida, calcule aqui o seu Ano Pessoal 2023, no Mapa do Ano, e veja as tendências e dicas da Numerologia. A seguir, a gente conta as previsões para os artistas em 2023.

Previsões para os artistas em 2023

Anitta – Ano Pessoal 4

2023 será importante que Anitta administre bem o seu tempo para cuidar melhor de sua saúde. Em Ano Pessoal 4, é ótimo para reestruturar o seu corpo. Mudanças, progresso e novidades em termos de tratamento poderão ocorrer no 2º e 3º trimestres. E pode representar um ano de um relacionamento afetivo sério, ein?

Pabllo Vittar – Ano Pessoal 1

2023 deve ser um ano bastante criativo e com potencial para se envolver em experiências novas e projetos diferentes. Ano Pessoal 1 é ótimo para assumir um novo estilo ou forma de trabalhar. Porém, conflitos com figuras de autoridade, especialmente do sexo masculino, poderão demandar uma postura mais assertiva.

Juliette – Ano Pessoal 4

2023 deve ser um ano de maiores responsabilidades familiares, profissionais ou mesmo para cuidar melhor da alimentação, do seu corpo e de sua saúde. O Ano 4 de Juliette pode ser excelente para se envolver afetivamente numa relação com mais comprometimento e com perspectivas de longo prazo.

Ivete Sangalo – Ano Pessoal 3

2023 é um ano muito apropriado para fazer shows, compor, gravar músicas. O poder comunicativo e expressivo do 3 também pode ser vivenciado ao comandar um programa de TV ou simplesmente de participar mais das redes sociais. É preciso ter um cuidado especial com mal-entendidos e até mesmo risco de rompimento de contrato ou de parceria no 2º trimestre.

Thiaguinho – Ano Pessoal 3

Deve ser um ano fértil para Thiaguinho, tanto no sentido literal (filhos) quanto criativo. Ano Pessoal 3 é ótimo para se expor bastante nos palcos, fazer turnê, tocar mais nas rádios, participar mais de programas de TV, enfim, se expressar com mais intensidade. O amor também está em evidência e pode – se superar alguma divergência no 2º trimestre – ter um novo nível de envolvimento afetivo com a pessoa parceira.

Luísa Sonza – Ano Pessoal 5

Este pode ser um ano em que Luísa estará mais rebelde, contestadora e radical em suas colocações nas redes sociais e em seu comportamento. Ano Pessoal 5 também pode representar mudança de residência, de cidade ou mesmo viajar com mais frequência, inclusive fazendo trabalhos no exterior. A cantora deve desejar novas experiências e fazer renovações em 2023.

IZA – Ano Pessoal 1

Um ano de muitos projetos e novos desafios para IZA. Abrir frentes em campos e atividades talvez ainda não experimentados ou atuar nos já traçados de uma forma diferente, inovadora, revolucionária, é o que indica o Ano 1. Valerá a pena aproveitar este ano semente para desenvolver novos hábitos que repercutirão pelos próximos nove anos!

Roberto Carlos – Ano Pessoal 3

O Rei poderá ter uma participação maior na TV, fazer mais shows ou simplesmente sua música alcançar mais pessoas por meio das redes sociais ou outros meios de comunicação. Porém, em Ano Pessoal 3, há também mais desejo de descansar, curtir e desfrutar a vida com mais intensidade.

OUTROS FAMOSOS EM 2023

Veja aqui as previsões para outros famosos em 2023, como Jade Picon, Gisele Bündchen, Bruna Marquezine, Luciano Huck, Casimiro e outras personalidades da TV e das redes sociais.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br