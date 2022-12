Momento de Conexão com a Lua Nova: use o seu poder para cocriar

Toda Lua Nova tem energia criadora, para iniciar coisas novas. Mas às 7h17min desta sexta-feira (23/12) começa uma das lunações mais poderosas do ano: é uma Superlua, a última de 2022, e ainda no signo de Capricórnio, o mais determinado do Zodíaco. Para aproveitar essa energia, a astróloga Naiara Tomayno compartilha o passo a passo de um exercício de Conexão com a Lua Nova.

O passo a passo é simples, mas superpoderoso. Então, faça e aproveite a vibe coletiva de mudança e recomeço para cocriar a realidade que deseja para a sua vida.

Mas não deixe de conferir, ainda, as previsões para 2023 da Astrologia, Tarot e Numerologia personalizadas para você.

Momento de Conexão com a Lua Nova

Faça esse ritual para aproveitar todo o poder de início no signo das Estruturas:

Coloque uma música relaxante, concentre-se por alguns minutos. Em uma folha de papel, escreva em destaque “2022”. Faça uma lista de tudo que não foi tão interessante e que você deseja que fique nesse ano. Pense nos hábitos tóxicos, desculpas que você pode ter criado para adiar certas responsabilidades, o que fez você procrastinar… Em outra lista de papel, escreva “2023” e sua lista de resoluções para o ano que vem. Tente resumir a uma média de 5 intenções, para que a lista não fique muito longa. Pegue a lista de coisas que você deseja deixar para trás em 2022, e com cuidado com suas mãos e olhos, jogue algumas pitadas de pimenta em pó (pode ser qualquer qualidade de pimenta) nessa folha. Mentalize você encerrando esses hábitos, enquanto queima essa folha. Agora pegue a folha com o que você escreveu para 2023. Escolha algo que representa seu cheiro preferido, e transfira para a folha. Pode ser o seu perfume favorito, hidratante, óleo essencial que você usa com frequência… tente escolher algo que representa você. Mentalize você alcançando cada uma dessas metas com calma. Depois, dobre essa folha com cuidado e guarde-a embaixo do seu colchão (se isso não for possível, guarde em algum lugar de sua confiança e que você tenha alguma proximidade). No dia do Ano-Novo, leia essa lista novamente e deixe-a guardada até a passagem de ano entre 2023-2024. Então, queime, agradecendo por tudo que aconteceu e o aprendizado que envolveu as resoluções que não foram possíveis realizar.

A próxima Lua Nova será no dia 21 de janeiro de 2023. Veja aqui o calendário lunar 2023 completo e programe-se para iniciar seus projetos e refazer seus planos na Lua mais favorável.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com