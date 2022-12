Ideias de presentes de Natal perfeitos para cada pessoa

Nada melhor do que dar um presente que a pessoa deseja ou, melhor, o que ela precisa. E a Numerologia nos oferece ótimas informações para ideias de presentes de natal.

Sabendo qual é o Número do Ano Pessoal (que dura de 1º de janeiro a 31 de dezembro) da sua família, amizades e colegas, você pode dar o presente perfeito, porque esse número mostra no que a pessoa estará mais interessada em 2023.

E o melhor, você provavelmente pode surpreender a pessoa porque você pode calcular o Ano Novo Pessoal gratuitamente aqui. É fácil: basta saber o nome e o dia e o mês que a pessoa nasceu!

E embora o Natal seja de 2022, já vai pensando no próximo ano da pessoa que você vai presentear, porque ela tende a gostar e usar muito em 2023 as ideias de presentes de Natal que você vai ter!

Ideias de presentes de Natal personalizadas para quem você ama

Agora que você já calculou o número que vai reger o ano de cada pessoa que você quer presentear, veja as ideias de presentes de Natal que podem ser perfeitas para 2023!

Presente perfeito para o Ano Pessoal 1

Pessoas vivendo o Ano Pessoal 1 podem gostar de receber um presente único, que terá realmente a sua cara.

Isso porque a simbologia deste Número pede valorização de sua identidade, daqueles traços de sua personalidade que são a sua marca, o seu estilo.

Então, se você conhecer bem quem vai presentear saberá o que tem tudo a ver com ela, o tipo de presente que enaltecerá esse ponto específico da identidade. Mas se não conhecer bem, vale a pena dar algo tecnológico, uma vez que o 1 tem tudo a ver com o que é novo, inovador, futurista, rápido e inventivo.

Ideias de presentes de Natal para o Ano Pessoal 2

Se a pessoa está no Ano Pessoal 2, ela provavelmente valorizará pequenos detalhes. Lembre-se de que essa pessoa pode estar bem sensível em 2023 e, por isso, seu presente ideal precisa tocar a alma dela.

Não precisará de ser algo grandioso, exagerado. Não, um singelo e cativante presente será perfeito.

Presentes de Natal ideais para o Ano Pessoal 3

Se a pessoa a ser presenteada está no Ano Pessoal 3, valerá a pena você, no mínimo, embrulhar o presente num papel ou caixa coloridos, a fim de tornar visível exuberante aquilo que irá dar.

O 3 não gosta de economia e nem de algo morno. Então, não só a embalagem como também o próprio presente precisará chamar a atenção. E se vier ainda com um cartão, no qual você escreva palavras elogiosas à pessoa presenteada, melhor ainda!

Afinal, o Número 3 está associado às palavras. Portanto, livros também podem ser uma boa. Não apenas um; no mínimo dois.

Presente perfeito para o Ano Pessoal 4

Quem estiver no Ano Pessoal 4, vai gostar de um presente for útil e funcional, especialmente em que ela possa usar em casa ou no trabalho.

Porque o 4 simboliza um foco maior para assuntos domésticos, familiares e profissionais. Alguma ferramenta para ser usada em casa, um objeto que embelezará o banheiro, um móvel, uma carteira, por exemplo, são boas pedidas.

Você sabia que a Numerologia pode melhorar o astral do lugar onde você mora? Aprenda aqui como calcular a Numerologia da sua casa e entenda como o Feng Shui pode ajudar você a mudar a energia da casa.

Dicas de Presentes de Natal para o Ano Pessoal 5

Se a pessoa está no Ano Pessoal 5, o presente precisará ser exagerado, ter algo grandioso e notório nele. Esse Número representa os excessos.

Também simboliza viagens, cursos, anseio por conhecer e experimentar. Portanto, uma passagem para um destino legal, a matrícula num workshop, um curso online são exemplos apropriados de presentes.

Presentes para o Ano Pessoal 6

Caso a pessoa esteja no Ano Pessoal 6, você pode presenteá-la com algo belo, bonito, tal como uma roupa ou mesmo um acessório que enaltecerá a aparência dela. Porque esse Número é associado à estética, ao bom gosto, ao que é belo.

Um quadro ou objeto de decoração também poderá ser um ótimo presente. Tudo que puder tornar o ambiente residencial, familiar ou profissional mais bonito, será perfeito.

Como presentear alguém no Ano Pessoal 7

Se a pessoa presenteada está no Ano Pessoal 7, provavelmente esteve buscando se especializar neste ano, portanto, ela adorará receber livros, ganhar uma participação num curso ou workshop, tal como ir para um retiro ou local exótico no Exterior. Porque o 7 está associado à cultura, ao saber.

Além disso, é um Número gosta de mistérios e análises. Por isso, jogos de detetive, dama, xadrez (aqueles tabuleiros diferentões) ou kit de poker podem ser presentes perfeitos.

O 7 também está associado à sexualidade, portanto, um acessório de sex shop pode ser muito bem-vindo dependendo da intimidade de vocês. Aproveite e leia aqui tudo sobre Sexo na Numerologia!

Natal perfeito para o Ano Pessoal 8

Caso a pessoa presenteada esteja no Ano Pessoal 8, o presente perfeito é dinheiro, cash, mufunfa! Se você não gosta da ideia, pode dar algo que a destaque e enalteça seu poder pessoal, tal como uma roupa chique, um terno, um vestido ou mesmo um acessório que evidencie algo marcante de sua personalidade.

E o presente também precisa ser bem apresentado, bem embalado, estar numa forma ou formato que chame a atenção. O 8 é o Número do respeito, da autoridade, do reconhecimento.

Dicas para o Ano Pessoal 9

E se a pessoa está no Ano Pessoal 9, precisará ganhar algo bem impactante, emocionante, comovente.

O presente perfeito será algo realmente especial, que transmita a mensagem do quanto essa pessoa é importante para você e para os outros.

Como o 9 está associado à cultura, viagens e cursos, então, aquele livro ou aplicativo que facilite a fala de um idioma, uma passagem aérea, uma estadia num hotel ou mesmo a matrícula em um workshop serão muito bem-vindos.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br