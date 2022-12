É Verão! 7 dicas da Medicina Chinesa para ter equilíbrio energético na estação

O verão começa oficialmente nesta quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, às 18h48 (horário de Brasília), marcando o solstício de verão (o dia mais longo do ano) e o início da temporada de Capricórnio. Para vivenciar a estação com mais facilidade, buscando equilíbrio energético no verão, compartilho a seguir 7 dicas da Medicina Chinesa.

Pelo olhar da Medicina Chinesa, nossa energia e emoções são ativadas ou inibidas nas mudanças de estação (entenda melhor aqui). Por isso, é necessário buscar o equilíbrio, seja no olhar do yin e yang, seja no olhar dos cinco elementos. Um bom exemplo é o hibernar e a melancolia do inverno, assim como a euforia e alegria do verão.

Quando percebemos que haverá muitas deficiências de energia básica e, justamente por isso, mais excessos, temos mais consciência do caos. E, então, precisamos trabalhar para ter o equilíbrio energético.

7 dicas para ter equilíbrio energético no Verão

A cada estação ficamos mais suscetíveis aos seus excessos e suas deficiências. Ouvimos falar, por exemplo, que devemos comer alimentos mais quentes no inverno, e leves e frescos no verão. Aliás, veja aqui dicas de como manter saudável a sua alimentação.

Para vivenciar o verão com mais facilidade, buscando equilíbrio emocional e energético, siga as orientações:

Faça alguma prática de equilíbrio energético como Acupuntura, Qi Gong, Fitoterapia, entre outros; Faça reserva de yin no rim, comendo sementes como gergelim preto, caroço de abóbora entre outros; Pratique exercícios físicos sem muita intensidade (que tal Yoga?) Evite exageros na atividade sexual; Refresque seu corpo com sucos (veja aqui receitas de sucos com a cara do verão); Beba chás, como de hortelã, gengibre, goji berry e gergelim preto. Consuma morno, mesmo no calor, pois ajuda no equilíbrio energético; Reduza o consumo de água gelada (se puder evitar, melhor ainda), pois causa efeito refrescante na hora, mas aumento do efeito de calor por rebote. Dê preferência à água fresca. Quanto à quantidade de água recomendada, veja aqui como calcular.

Toda abordagem terapêutica é mais eficaz com avaliação individual de um profissional especializado. Portanto, invista em seu equilíbrio buscando técnicas ou instrumento terapêutico.

Conecte-se com essas dicas e viva o melhor do verão!

Eric Flor

Eric Flor Francisco é terapeuta integrativo do RJ formado em fisioterapia, acupunturista e mestre em Reiki. Faz atendimentos no Rio de Janeiro com Auriculoterapia, Ventosaterapia, Moxaterapia, Orgoniteterapia, Cristalterapia e PranicHealing para promoção de equilíbrio, vida saudável e bem-estar.

