Ceia de Natal vegetariana: seis receitas saborosas para você celebrar

Se você quer preparar uma ceia de Natal vegetariana saborosa, completa e muito fácil, você está no lugar certo! Aqui você vai encontrar seis receitas deliciosas para ter a Ceia de Natal Vegetariana mais gostosa de todos os tempos!

Ou seja, você vai ter, sim, uma mesa decorada, repleta de alimentos apetitosos, e todo mundo ao redor se deliciando entre conversas e risos.

Você poderá, dessa forma, se divertir fazendo releituras de receitas tradicionais e deixá-las com a sua cara.

Se puder, use alimentos orgânicos e sazonais para obter o máximo de nutrientes e sabor. Melhor ainda se puder optar por alimentos locais em vez de importados!

Sobremesa para Ceia de Natal Vegetariana

Comecemos pela parte doce da Ceia de Natal Vegetariana. As receitas são perfeitas!

Pudim de banana com nozes

Essa receita é assinada pela especialista em Culinária Viva, Juliana Malhardes. Por isso, não tem cozimento, nem lactose ou glúten. Ou seja, a sobremesa é preparada exclusivamente com frutas secas e frescas, além de grão germinados!

Alias, linhaça e chia, que fazem parte desta receita, são importante fontes de Ômega 3. E, além disso, quando hidratadas, as nozes têm sua gordura reduzida. Todas as sementes germinadas (hidratadas) também têm maior digestibilidade e são fontes de vitalidade para o corpo.

Ingredientes

6 bananas maduras 5 bananas mais verdes 1/2 copo de linhaça dourada ¼ copo de chia em grão ½ copo de nozes ¾ de copo de uvas-passas claras) 1 colher de chá de canela

Modo de preparo

Hidrate a linhaça dourada, as nozes e a chia em água filtrada. O tempo de hidratação é entre quatro e oito horas. Depois, lave a sementes numa peneira, deixe drenar a água da demolha e reserve.

Então, liquidifique as nozes e os demais ingredientes até obter uma textura homogênea. Assim, leve a massa a um pirex, acrescente a linhaça e a chia hidratadas e mexa com uma colher. Por fim, deixe na geladeira por 40 minutos ou até obter textura de pudim.

Experimente também colocar na massa já liquidificada sementes oleaginosas hidratadas como, por exemplo, nozes ou avelãs picadas grosseiramente e/ou chia. Além disso, você pode acrescentar também frutas secas variadas em pedaços pequenos.

Panetone vegano de frutas secas e especiarias

Mais do que um panetone comum, este é um panetone especial para as festas de fim de ano. Esta opção combina o sabor único das especiarias com as frutas secas, numa massa com sabor levemente caramelizado.

Tudo isso graças ao açúcar mascavo e ao aroma intenso de laranja. Além disso, é muito simples de fazer, não exige batedeira e é a cara das festas de fim de ano! A receita foi feita pela médica e coach de Saúde Ariela Bello.

O tempo preparo é relativamente rápido: uma hora e quinze minutos. Antes disso, no entanto, você vai precisar hidratar as frutas secas por pelo menos duas horas.

Ingredientes

1/2 xícara de chá de uvas passas 1/2 xícara de chá de tâmaras sem caroço picadas 1/2 xícara de chá damascos secos picados 1/2 xícara de chá de laranja desidratada picada 1 xícara de chá de licor de laranja 1 e 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo branca 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral 1 e 1/2 xícara de chá de açúcar demerara ou mascavo 3/4 de xícara ou 180ml de gordura de coco líquida (ou a gordura de sua escolha) 1 xícara de chá de leite de coco ou de castanhas 2 colheres de sopa de vinagre de maçã 1 xícara de chá de nozes picadas 2 colheres de sopa de raspas de laranja 1 colher de chá de canela em pó 1 colher de chá de gengibre em pó (ou fresco ralado) Pitada generosa de noz-moscada ralada Pitada generosa de sal 1/2 colher de sopa de fermento 1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Modo de preparo

Antes de tudo, prepare as frutas secas que serão hidratadas no licor. Basta colocá-las em um recipiente e cobrir com a bebida, deixando repousar por, no mínimo, duas horas. Se quiser, pode deixar de um dia para o outro. Isso fará com que o sabor da bebida fique mais intenso.

Quando for preparar o bolo, comece pré-aquecendo o forno a uma temperatura média, cerca de 200°C. Então, unte a forma com a gordura de coco e salpique a farinha de trigo ou forre com papel manteiga, também untado. A dica é usar uma forma redonda, com de cerca de 16-20cm de diâmetro.

Dessa forma, para preparar a massa, comece peneirando os seguintes ingredientes secos em uma tigela: farinhas, fermento, bicarbonato, sal e especiarias (canela, gengibre, noz-moscada).

Em seguida, acrescente a gordura de coco e o açúcar, misturando bem. Depois, adicione as frutas, as nozes e as raspas de laranja, cuidando para que fiquem bem incorporadas.

A depender do tempo que você tenha deixado as frutas hidratando, pode ou não haver licor restante. Se houver, não deixe de adicionar o líquido também. Depois, acrescente o leite de coco e o vinagre de maçã e mexa delicadamente até misturar tudo.

Por fim, coloque a massa na forma preparada, com atenção, para que fique nivelada e uniforme. Assim, leve ao forno, reduza a temperatura para 180ºC e deixe assar por cerca de 40 minutos. Utilize o teste do palito para saber se o panetone está pronto!

Rabanada Vegana

Este prato pode ser consumido para qualquer pessoa, não necessariamente vegana, pois tem o sabor semelhante ao da rabanada comum. É o que garante a sexóloga e especialista em Alimentação Malu Paes Leme.

A receita é bem simples de fazer, rende de cinco a seis porções e vai finalizar sua ceia de Natal vegetariana com chave de ouro. São 20 minutos de preparo e cerca de 15 minutos de cozimento.

Ingredientes

1 baguete integral 1/2 xícara de açúcar mascavo 1 e 1/2 xícara de leite de amêndoas 1 tampinha de essência de baunilha Canela a gosto 1 colher de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo

Primeiramente, coloque o açúcar para caramelizar de leve numa panela em fogo baixo. Então, adicione o leite de amêndoas previamente morno e coloque a essência de baunilha, a canela e a aveia. Assim, mexa bem e quando notar que a textura estiver começando a engrossar, desligue o fogo.

Então, corte o pão em fatias, mergulhe-o na mistura, coloque numa assadeira e leve ao forno pré-aquecido. Dessa forma, deixe assar de 10 a 15 minutos em fogo médio ou até começar a ficar mais sequinho. Pronto! Pode servir quente ou frio.

Pratos principais para Ceia de Natal Vegetariana

Por fim, chegamos às receitas salgadas, que vão abrilhantar sua ceia de Natal vegetariana.

Salpicão vegano com maionese de castanha de caju

Essa receita é super saudável e apetitosa e vai conquistar suas amizades e sua família, até mesmo quem “vira a cara” para as comidas sem carne. O tempo de preparo é de 25 minutos, e o de cozimento é de 10 minutos. Rende até cinco porções.

Ingredientes

3/4 xícara de castanha de caju crua (hidratada de 4 a 6 horas) 1 xícara de água 1 dente de alho amassado 1 e 1/2 limão (suco) Sal rosa ou marinho a gosto 1/2 repolho roxo fatiado fino 1/2 repolho branco fatiado fino 2 cenouras raladas ou cortadas tipo “macarrão” (você pode usar um mandolin, aparelho que serve para cortar os alimentos em fatias finas) 1/2 brócolis (só os floretes) 2 espigas de milho orgânico cruas (usar as que estão novinhas e branquinhas) ou cozidas 2 colheres de sopa de uvas passas pretas

Modo de preparo

Primeiramente, faça a maionese. Coloque no liquidificador castanhas, água, sal, alho e limão. Então, liquidifique bem até ficar com uma textura lisa e cremosa. Coloque em um recipiente e leve à geladeira enquanto prepara os vegetais.

Em seguida, misture em uma travessa o repolho roxo e branco, a cenoura, o brócolis e os milhos com um pouco de sal.

Depois leve os vegetais para uma frigideira grande com um pouco de água para dar uma leve cozida. Deixe por pouco tempo para não perder sua crocância.

Então, volte os vegetais para a travessa e acrescente aos poucos a maionese que estava na geladeira. Misture bem e acrescente a uva passa no final. Leve mais uma vez à geladeira e deixe “marinando” para pegar mais o sabor por algumas horas.

Cuscuz de Natal

O cuscuz pode ser servido como entrada ou acompanhamento. Você pode usar as frutas indicadas na lista de ingredientes, mas também pode substituir por outras, como, por exemplo, damasco, passas e ameixa seca.

Além disso, a castanha-do-Pará também pode ser substituída por outros tipos de castanhas. O tempo de preparo é de 30 minutos, e o de cozimento é de 10 minutos. Essa receita rende até quatro porções.

Ingredientes

1 xícara de chá de cuscuz 1 xícara de água fervente ou caldo de legumes caseiro 1 dente de alho picado bem miúdo ou amassado 1 talo grande de alho-poró (só a parte branca/verde clarinha) picado em julienne (tiras bem finas) 2 bananas passas picadas 2 figos secos picados ½ xícara de castanha-do-Pará picada grosseiramente 5 colheres de sopa de azeite ½ xícara de salsinha bem picada Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Em primeiro lugar, coloque o cuscuz em um bowl ou vasilha. Dessa maneira, verta a água fervente (ou o caldo de legumes) sobre ele e tampe. Então, espere cinco minutos para começar a temperar.

Adicione uma colher de azeite e mexa o cuscuz com um garfo para que ele fique bem soltinho. E, então, reserve.

Desse modo, pique o talo do alho-poró ao meio em pedaços de mais ou menos cinco centímetros. Depois, corte no sentido do comprimento e, em seguida, em tiras bem finas. Reserve novamente e, então, pique os demais ingredientes.

Quando tudo estiver picado e o cuscuz hidratado, leve uma frigideira ao fogo médio e coloque quatro colheres de sopa de azeite e acrescente o alho-poró. Assim, mexa de vez em quando para não queimar cuidando para ficar crocante e dourado. Então, retire o alho-poró da frigideira e coloque sobre um papel toalha.

Por conseguinte, na mesma frigideira, usando o azeite que sobrou do alho-poró, acrescente as bananas e os figos picados. Depois que refogar por dois minutos, coloque as castanhas picadas.

E, novamente, refogue por mais dois minutos. Acrescente o alho e deixe-o dourar levemente. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto.

Logo após, acrescente o cuscuz hidratado na frigideira e mexa para incorporar bem os ingredientes. Prove e, se necessário, acerte o sal e a pimenta do reino. Então, finalize com a salsinha picada, deixando um pouco para colocar sobre o prato pronto.

Por fim, coloque o cuscuz em uma travessa bonita e sobre ele o alho-poró dourado. Salpique com salsinha picada e sirva.

Esse prato pode ser servido quente ou frio, preparado com algumas horas de antecedência e aquecido na hora de servir. Mas só coloque o alho-poró na hora de colocar à mesa, pois ele pode murchar.

Lentilha com arroz integral, tofu defumado e ervas

Esta receita é a estrela da ceia de natal vegetariana. A lentilha aparece em muitas mesas nessa época de final de ano, e com o tofu defumado com ervas o prato ganha sabor especial.

Além disso, você pode retirar o caldo da lentilha e misturar no arroz ou servir separadamente, de modo tradicional. São 40 minutos de cozimento e 20 minutos de preparo. Essa receita rende até oito porções.

Ingredientes para a lentilha

4 xícaras de lentilha hidratada (2 xícaras de lentilhas cruas e secas) 6 xícaras ou mais de água 1 cebola picada 2 a 3 dentes de alho picados 4 folhas de louro 1 colher de chá de cominho 1 colher de chá de sal rosa ou marinho 1/2 tablete (50g) de tofu defumado orgânico

Ingredientes para o arroz

2 xícaras de arroz integral (previamente deixados de molho por uma noite) 3 xícaras de água (ou um pouco mais) 1 pitada de sal rosa ou marinho 1 colher de chá de açafrão em pó Salsinha crespa picada

Modo de preparo

Primeiramente, ponha a lentilha para cozinhar com todos os ingredientes, exceto o tofu defumado. Então, deixe no fogo por uns 20 minutos e depois acrescente o tofu defumado e cozinhe por mais alguns minutos.

Logo após, cozinhe o arroz com todos os ingredientes (exceto a salsinha crespa) na panela de pressão por 40 minutos para ficar mais sequinho e bem macio. Em seguida, misture ao arroz a salsinha crespa.

Você pode servir de duas formas: retire o caldo da lentilha e deixe só os grãos (com o tofu defumado) e misture ao arroz. Ou sirva tradicionalmente o arroz e a lentilha separadamente.

