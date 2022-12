Faça sua Decoração de Ano Novo com o Feng Shui

Ao longo do ano, a gente usar as recomendações do Feng Shui em casa e no local de trabalho intencionando saúde, harmonia e prosperidade. No fim do ano, elementos extras para Decoração de Ano Novo entram nos ambientes.

Então, agora você pode aprender a usar esses enfeites sem perder a essência do Feng Shui. Ou seja, você pode fazer uma Decoração de Ano Novo que respeite a harmonia da sua casa e, com isso, garantir alegria e paz nas festas de fim de ano.

Os enfeites de Natal e Ano Novo podem ser classificados em um dos cinco Elementos chineses, conforme suas características. Veja abaixo.

Os cinco elementos chineses para Decoração de Ano Novo

Madeira

Cores: verde e azul Formas: linhas verticais, retângulos, cilindros Na Decoração: Árvore de Natal

Fogo

Cores: vermelho, rosa forte, laranja, púrpura Formas: triângulos, pirâmides, estrelas Na Decoração: lâmpadas e velas acesas

Terra

Cores: amarelo, marrom, bege Formas: quadrado, linhas horizontais Na Decoração: pedras, vasos de argila e cimento

Metal

Cores: dourado, prateado, branco, cinza Formas: círculos e arcos Na Decoração: som de metal, como, por exemplo, os sinos

Água

Cores: preto, azul cobalto, azul marinho Formas: formas sinuosas e irregulares Na Decoração: líquidos, espelhos e vidros

Não perturbe a energia da sua casa no Ano Novo com a decoração

De acordo com o Mestre Joseph Yu, do Feng Shui Research Center, para evitar que sua decoração de Natal perturbe o equilíbrio das energias em sua casa, basta que você tenha todos os cinco Elementos no ambiente.

O formato cônico do pinheiro de Natal, bem como as luzes decorativas, estão associados ao elemento Fogo, por exemplo. Já a tradicional cor verde do pinheiro tem ligação com o Elemento Árvore.

Você pode completar o ciclo inserindo os Elementos Terra, Metal e Água com bolas prateadas e douradas em sua árvore, por exemplo. Ou ainda deixar as caixas de presentes, quadradas e retangulares próximas à árvore.

Se quiser caprichar ainda mais, faça os embrulhos em tons de amarelo, caramelo, bege e marrom — cores ligadas à Terra. Uma toalha ou um tapete azul marinho ou preto sob a árvore de Natal completam a decoração de Ano Novo.

Quando o ciclo dos Cinco Elementos está completo, o qi – energia vital (veja aqui o que significa) — vai fluir e ajudar a trazer boa sorte para a família.

Todas as previsões para 2023 do Personare

Saiba quais serão seus potenciais, desafios, oportunidades em 2023 conectando as previsões da Numerologia, Astrologia e Tarot para sua vida:

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui - Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

contato@alinemendes.com.br