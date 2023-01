Ano Novo Chinês 2023: saiba mais sobre o ano do Coelho

Diferentemente do Brasil, o Ano Novo Chinês 2023 começa no dia 3 de fevereiro, pertinho da meia-noite. Isso acontece devido ao calendário oriental chinês, que segue os padrões de movimento do Sol e da Lua.

É importante lembrar que pelo calendário solar, o Ano Novo chinês começa no dia 3 de fevereiro! Esse é o calendário usado como referência no Feng Shui e na Astrologia Chinesa Ba Zi. Pelo calendário lunar, o Ano Novo Chinês 2023 começa no dia 22 de janeiro, que é quando ocorrem as festas populares de novo ano na China.

Pelo olhar da Astrologia Oriental Chinesa, em 2023, entrará uma nova energia planetária demarcada pelas características do signo do Coelho.

Desse modo, ao signo junta-se o elemento Água com sua polaridade Yin, preponderante na sua constituição.

E o que tudo isso quer dizer? É o que vamos contar neste texto sobre o Ano Novo Chinês 2023. Boa leitura!

Coelho de Água Yin: o Ano Novo Chinês 2023

Nesse novo ano de 2023, entram em cena as energias do signo do Coelho de Água Yin. As principais características que delimitam esse signo são:

Diplomacia; Sensibilidade; Indulgência; Criatividade para lidar com as situações

Perceba que todas essas características são favoráveis para evitar disputas e atritos desnecessários.

No livro Manual do Horóscopo Chinês, a autora Theodora Lau aponta que é preciso ter cuidado com a indulgência excessiva. “A influência do Coelho tende a estragar aqueles que gostam de um conforto exagerado, debilitando, assim, sua eficiência e senso de dever”, afirma.

Então, essas tendências também podem ser refletidas no Ano Novo Chinês 2023, empenhando uma desaceleração importante em relação ao ano do Tigre de 2022. Portanto, as regras e ordenações estarão mais relaxadas e o cenário, mais calmo.

Isso favorece uma parada para recuperar o fôlego e estimular a percepção do novo momento energético.

Desse modo, o alinhamento entre as influências externas com nossa energia pessoal interna requer movimentos mais suaves e atentos para melhor aproveitamento dessa dinâmica diferente.

A regência do elemento Água

Sob a regência do elemento Água com sua polaridade Yin, no Ano Novo Chinês 2023, teremos a comunicação como ponto marcante – como aconteceu em 2022.

No entanto, a diferença é que as relações comunicativas serão mais direcionadas para os aspectos íntimos. A comunicação será intrapessoal e mais reflexiva consigo mesmo.

Assim, os processos meditativos e de autoconhecimento serão mais estimulados e acionados de forma natural e fluida. Essa forma lembra o movimento da própria Água em seu aspecto saudável, com sua sabedoria de contornar obstáculos e adversidades sem bater de frente.

A atenção é para que esse equilíbrio saudável do movimento da Água, na maioria das vezes, reverbere à nossa volta. Mas caso contrário, há tendência de que os aspectos emocionais relacionados à depressão e ao isolamento aconteçam mais nesse período.

O início do Ano Novo Chinês 2023

Como falamos na abertura deste texto, a diferença de data para determinar o início do ano novo se dá porque o calendário oriental chinês é diferente do calendário ocidental. Chamado de calendário gregoriano, este não se baseia em nenhum marco astronômico ou sazonal.

Já o calendário oriental chinês considera os ciclos naturais e segue os padrões de movimento do Sol e da Lua. Esse calendário, também conhecido como lunissolar, ora utiliza o calendário solar, ora o lunar.

Calendário solar

Considera o movimento de translação da Terra e seu giro em torno do Sol. Sua data de início tem pouca variação, acontecendo sempre nos dias 3, 4 ou 5 de fevereiro.

Este calendário é utilizado na Astrologia Chinesa chamada Ba Zi, referência de análises e previsões feitas em um estudo de constituição de energia pessoal em um Mapa.

Além disso, ele também é usado para o Feng Shui, técnica de harmonização ambiental empregada por especialistas e pesquisadores dessa arte e que também pode ser utilizada para melhorar seus resultados financeiros.

Calendário lunar

O calendário lunar se refere às fases da lua e procura a Lua Nova mais próxima à primavera para iniciar um ano novo. Por isso, sua data de início é mais flexível e varia entre 21 de janeiro a 21 de fevereiro (lembrando que, por estar no Hemisfério Norte, a primavera na China ocorre entre março e junho).

As festividades tradicionais do ano novo chinês utilizam essa referência. No entanto, a Astrologia Chinesa, conhecida como Zi Wei e rica em padrões metafísicos, considera esse calendário para seus cálculos e análises também realizados em Mapas e estudos.

As previsões para cada signo no Ano Novo Chinês 2023

Conheça as previsões para os signos do Horóscopo Chinês. Se você não sabe qual é o seu, descubra aqui de acordo com a data do seu nascimento.

Rato

Pela presença intensa do elemento Água em sua constituição de energia, em 2023, a atenção é para que os processos emocionais sejam bem cuidados e estruturados, acontecendo da forma mais equilibrada possível.

Isso porque a energia da Água pode desencadear deslizes importantes nesse aspecto, ocasionando acontecimentos com intensidade emocional e causando tanto excesso de padrão emocional quanto a falta deste.

Cuidados a serem tomados: a comunicação será favorecida nesse período. Então, aproveite para usá-la de forma saudável e alinhada com seus sentimentos e emoções.

Boi (ou Búfalo)

No Ano Novo Chinês 2023, eventos inesperados deverão ocorrer para você. A fluidez da Água trará uma condição de movimento no seu terreno, que sempre foi mais concreto e demarcado.

Cuidados a serem tomados: o ano exigirá um poder de resiliência na condução das situações. Então, aproveite para exercitar a adaptação de um novo formato nos âmbitos mais estruturais da sua vida.

Tigre

Aproveite a dinâmica menos intensa e mais suave do signo do Coelho para dar uma pausa na correria quase natural do seu cotidiano. Será um período para recarregar energias, desde que consigam dar atenção para si e estabelecer prioridades nas suas escolhas.

Cuidados a serem tomados: procure harmonizar a fluidez na sua expressão e no seu modo de se comunicar. A energia da Água terá a função de nutrição energética para você, facilitando esse processo.

Coelho

Como esse é o ano do Coelho, todas as características já analisadas para o ano serão mais intensificadas para esse nativo, reverberando mais aspectos que sua energia traz. Tudo será identificado de forma mais fácil e acessível para você, já que as energias que circularão serão semelhantes às suas próprias. Isso inclui seu dia a dia, suas emoções e até seus valores internos.

Cuidados a serem tomados: atenção para que a confiança em excesso não facilite a estagnação e a parada de energia, pois a dinâmica terá um modo mais tranquilo. Então, use sua criatividade nata para não se acomodar.

Dragão

O signo do Dragão tem características que lhe imprimem movimentos mais extravagantes, mesmo que tenham fundamentação baseada em movimentos de estabilidade. Assim, a transformação que o elemento Água oferece trará um período de possíveis mudanças para esse nativo, que empreenderá em uma condição de renovação em vários sentidos.

Cuidados a serem tomados: não seja radical nas suas ações e escolhas. Use sua natureza espirituosa e inquietante para mergulhar nessa viagem cheia de transformações que o ano do Coelho de Água lhe trará em 2023.

Serpente

Os nativos desse signo possuem muita inteligência e espirituosidade para conduzir as ocorrências da vida. Dessa maneira, no Ano Novo Chinês 2023, use a energia do elemento Fogo, que pertence à sua constituição energética pessoal, e preste atenção em insights a partir de meditações.

Cuidados a serem tomados: sua intuição estará mais aflorada neste momento. Assim, aproveite para desenvolver essa habilidade nata e estabeleça uma comunicação interna eficiente para enfrentar desafios e dúvidas que podem ocorrer no caminho.

Cavalo

É possível que as características do signo do Coelho do Ano Novo Chinês 2023 equilibrem alguns aspectos desafiadores do signo do Cavalo, como a impulsividade e a agressividade. Tente refletir mais antes de agir, pois essa condição poderá estar facilitada.

Cuidados a serem tomados: a Água Yin, preponderante nesse ano do Coelho, favorecerá o movimento mais introspectivo em sua constituição de energia. Conceda mais tempo para dar suas respostas. Assim, suas ações serão mais benéficas.

Cabra

As ocorrências para o nativo de Cabra serão mais voltadas para os aspectos emocionais internos relacionados com sua ação e expressão. Isso porque a caraterística intensa que o signo traz é, justamente, a presença emocional em seus acontecimentos.

Então, busque a harmonia entre a razão e a emoção na sua comunicação e nas suas escolhas. A ideia é que a ação evolua com o mesmo equilíbrio, sem causar somatizações no seu corpo.

Cuidados a serem tomados: continue cuidando de pessoas e coisas que trazem o sentido de vida para você. Contudo, não deixe que falsas expectativas lhe tragam aborrecimentos desnecessários. Isso pode ser o ponto de partida para uma desarmonia em seus processos emocionais.

Macaco

Para esse signo, o Ano Novo Chinês 2023, com a demanda do elemento Água, pode desenfrear uma sensação de cansaço maior que em outros anos – algo similar a 2022. No entanto, se souber usar a fluidez e sem rigidez, essa sensação pode ser bastante minimizada.

Os movimentos que trazem estabilidade emocional para você esse ano são aqueles baseados em confiança, que emanam segurança e tranquilidade.

Cuidados a serem tomados: atenção para o desgaste físico, pois também há essa tendência. Portanto, use seu poder de estratégia para minimizar perdas desnecessárias de energia, priorizando suas necessidades.

Galo

O signo do Coelho poderá trazer mais gentileza e docilidade na sua maneira de agir e de se relacionar com as pessoas. Já o elemento Água poderá facilitar a comunicação e deixar mais flexível seu modo de comandar e controlar as coisas.

Cuide para que não seja radical nas relações de comando e liderança. Isso pode trazer desequilíbrio na forma como conduz a realização de seus objetivos, pois há tendência ao excesso de controle.

Cuidados a serem tomados: use sua capacidade inata de organização para direcionar essa energia de comando com suas tarefas pessoais diárias. Porém, sem a rigidez e a cobrança que pode impor para si.

Cachorro

No Ano Novo Chinês 2023, o nativo de Cachorro pode sentir que está patinando em território estranho pelo excesso do elemento Água. Tente não se fixar num ponto do terreno e perder a chance de experienciar outros locais que podem trazer enorme satisfação quando usufruídos.

Cuidados a serem tomados: saia da sua zona de conforto e estabilidade. Aproveite os movimentos flexíveis e fluidos que o elemento Água pode oferecer. Siga com confiança, mas se abra para novas experimentações, com a suavidade e a calmaria que o Coelho oferece.

Javali (ou Porco)

Reconhecer as condições exteriores como elas são pode ajudar este nativo a lidar melhor com situações desafiadoras. Tente identificar o movimento que o elemento Água traz e ver as coisas como elas são, e não como desejaria que fosse.

Assim, sua constituição de energia será mais harmoniosa. Você terá mais equilíbrio físico e emocional nesse período em que as coisas estão mais transparentes.

Cuidados a serem tomados: trabalhe também a sua expressão e ajuste-a para que consiga comunicar aquilo que deseja e precisa de forma mais autêntica e eficiente.

Conheças as bases da Astrologia Oriental Chinesa

A Astrologia Chinesa concentra-se em signos com o nome de 12 animais. A energia de cada um desses animais representa cada ano. Ao fim de 12 anos, o ciclo se repete. Os signos chineses são:

Rato; Boi (ou Búfalo); Tigre; Coelho; Dragão; Serpente; Cavalo; Cabra (ou Carneiro); Macaco; Galo; Cachorro; Javali (ou Porco)

Provavelmente, a Astrologia Ocidental é mais familiar para você. Ela usa signos mensais com base nas 12 divisões do zodíaco:

Áries Touro Gêmeos Câncer Leão Virgem Libra Escorpião Sagitário Capricórnio Aquário Peixes

Cada estudo astrológico tem seus arquétipos para sua interpretação e olhar para o mundo. Nesse aspecto, a Astrologia Chinesa considera os Cinco Elementos, conhecidos da Medicina Tradicional Chinesa e constituintes de toda a criação universal:

Madeira Fogo Terra Metal Água

Além disso, as combinações entre eles influenciam cada um dos signos. Há ainda as polaridades Yin e Yang, adicionando mais informações na interpretação de cada signo e sua constituição de energia.

Entenda mais

O Yin e Yang é um conceito que vem do taoísmo, religião de filosofia chinesa, e reflete a dualidade das coisas existentes no universo. Nesse caso, duas forças consideradas opostas, mas que, na verdade, se complementam em sua manifestação.

Podemos dar o exemplo do dia enquanto princípio da energia Yang, vibrante e iluminada, e a noite, enquanto princípio da energia Yin, introspectiva e escura. Ainda caracteriza-se Yang como uma energia de atividade e criação. Já o Yin como energia de passividade e conservação.

As análises dessa astrologia podem ser feitas tanto para datas e horários quanto para constituição energética pessoal. Assim, é possível fazer um estudo de Mapas tanto de um período desejado quanto de uma pessoa.

Além das previsões, é possível analisar tendências de personalidade, assim como conhecer a melhor forma de conduzir os acontecimentos da vida, mantendo-se em equilíbrio e sintonia com sua energia interna. Também são descritos aspectos emocionais, evoluindo até o âmbito espiritual.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

adrianadilima@gmail.com