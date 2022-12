Júpiter em Áries: tudo sobre o trânsito ousado

Júpiter é o planeta que, para a Astrologia, fala sobre abundância, expansão, sabedoria, ideologias, espiritualidade e religiosidade. O trânsito de Júpiter em Áries começa em 20 de dezembro de 2022 e termina em 16 de maio de 2023.

Entre maio e outubro de 2022 você já teve uma prévia do trânsito de Júpiter em Áries, algo como um “spoiler” do que vem agora pela frente.

“Se você deseja crescer nesse período, é importante não desistir dos desafios. Nesse período, as pessoas podem estar mais obstinadas, ousadas, independentes e até dominadoras”, de acordo com a astróloga Naiara Tomayno.

Porém, explica Naiara, o perigo de Júpiter em Áries é a impulsividade que vira desperdício e a firmeza que vira agressividade. Ou seja, “o que é seu vai chegar até você através da luta, não de briga”, explica a astróloga.

Trânsito de Júpiter em Áries serve para você saber o que você quer

A astróloga Vanessa Tuleski conta que o trânsito de Júpiter em Áries serve para você:

ir atrás dos seus desejos ter mais coragem e audácia experimentar coisas novas quebrar a inércia fazer coisas diferentes se assumir mais trabalhar seus espaço e quem você é

“O trânsito de Júpiter em Áries é um posicionamento que vai premiar a criatividade, a ousadia, a espontaneidade, a autenticidade. O convite é: comece a deixar crescer essas qualidades dentro de você. Acredite porque elas estão aí”, detalha Vanessa.

E não dá para esperar um período morno e pacífico durante o trânsito de Júpiter em Áries, explica Vanessa. Além disso, o trânsito exalta pessoas empreendedoras, líderes, atletas, pioneiras, criativas, quem sai na frente, gente de iniciativa, que “não espera acontecer” e parte para a ação.

Ou seja, aproveite o trânsito de Júpiter em Áries para fazer, realizar e correr atrás.

Onde Júpiter transita, expande tudo

O signo pelo qual Júpiter transita tem suas características, seus atributos, suas experiências, sua luz e suas sombras expandidos. É como o astrólogo Yub Miranda define os trânsitos do planeta gigante.

Júpiter em Áries pode significar o aumento da coragem para tomar decisões, se envolver em projetos, ousar, buscar mais independência e autonomia, aumentar a força assertiva e o dinamismo, aceitar desafios e buscar algo novo.

“O lado mais agressivo pode ficar mais exacerbado. Vai depender de cada pessoa como direcionar esse potencial do trânsito de Júpiter em Áries”, diz Yub.

Júpiter em Áries e seu Ascendente

De acordo com os astrólogos Yub Miranda, Naiara Tomayno e Marcia Fervienza analisaram, nas previsões para os signos em 2023, as possibilidades para cada Signo Ascendente durante o período do trânsito em Áries.

Veja aqui no seu mapa astral qual é o seu signo ascendente e leia abaixo as previsões:

Ascendente em Áries

Você tem a chance de alavancar projetos e desejos que quiser levar adiante. Este pode ser um dos melhores períodos para Áries. Muito propício para dar aquele gás em projetos adormecidos ou que ainda estão engatinhando. Por isso, plante sementes para colher ao longo dos próximos 12 anos.

Porém, também pode ser uma fase em que você sente vontade de cometer excessos. Por exemplo, gastar demais, estudar demais, fazer atividade física em demasia, comer demais, sentir muita preguiça.

Excessos podem ser perigosos. Quem estiver comendo demais pode enfrentar algum problema de saúde relacionado à má alimentação. Quem estiver se exercitando em excesso pode se lesionar. Então, cuidado! Tenha moderação.

Ascendente em Touro

Quem tem Ascendente em Touro, durante o trânsito de Júpiter em Áries, pode aproveitar para resolver pendências e encerrar ciclos. Portanto, é a hora de aprender a desapegar. Abra-se para flexibilizar com menos teimosia e apego, equilibrando com a sua autenticidade.

Você precisa finalizar o que precisa ser encerrado porque quando Júpiter entrar em Touro em maio de 2023, você começa um novo ciclo jupiteriano de 12 anos.

Ascendente em Gêmeos

No período de Júpiter em Áries você pode aproveitar o período para semear projetos e conversar com amigos e colegas para planejarem algo juntos.

Aproveite para se encher de contatos, inclusive nas redes sociais, e abrir portas para trabalhos grandes, como em multinacionais, por exemplo. Para quem tem Ascendente em Gêmeos, o trânsito de Júpiter por Áries fala de empresas de grande porte. Invista nisso, se puder!

Ascendente em Câncer

Quem estava adiando a decisão sobre se tornar independente pode sentir a chegada da determinação necessária com a passagem de Júpiter por Áries. Por isso, use a sabedoria de Júpiter para aprender a delegar e utilizar melhor seu tempo no trabalho.

Ou seja, quem tem Ascendente em Câncer pode viver um período bem voltado para o lado profissional. Aproveite para investir na sua carreira e profissão, pois as oportunidades tendem a se multiplicar.

Ascendente em Leão

O foco que Júpiter em Áries coloca para quem tem Ascendente em Leão é a área de conhecimento, aprendizado de nível superior e grandes viagens.

Aproveite esse período para estudar, portanto, se especializar e fazer cursos. Prepare-se para as transformações que podem ocorrer a partir da entrada de Júpiter em Áries.

Ascendente em Virgem

No período de Júpiter em Áries, é possível que quem tenha Ascendente em Virgem encontre muitas oportunidades para expandir os ganhos — em especial de renda variável, como, por exemplo, comissões, bônus, participação em lucros, novos clientes…

Desse modo, pode ser que quem vive com você seja contemplado por aumento salarial, o que impacta na sua vida também.

Porém, tome cuidado para não se abrir demais e confiar logo de cara em pessoas que acabaram de entrar na sua vida. Mesmo que esse não seja um comportamento esperado para Virgem, a expansão jupiteriana traz essa tendência.

Ascendente em Libra

A energia de Áries pode fazer com que a pessoa com Ascendente em Libra fique mais exigente com relação às atitudes das pessoas.

Júpiter traz opções: a escolha entre chutar o balde ou fortalecer seu compromisso. Ou seja, você escolhe!

Nessa fase, vai ser importante pensar em reciprocidade. Nada de ficar apenas esperando que as outras pessoas se aproximem. O ideal é chegar oferecendo valor, porque isso vai estimular naturalmente a retornarem valor para você.

Ascendente em Escorpião

Para quem tem Ascendente em Escorpião, Júpiter em Áries é sinônimo de ampliação para quem empreende e de mais autonomia para quem tem um emprego fixo.

E, caso nem tudo na sua vida esteja tão estável, Júpiter também é aquela mão que estende ajuda em forma de auxílio financeiro, de parcerias no trabalho ou até mesmo de um conselho.

Além disso, o primeiro semestre pode indicar mudanças: de casa, de estado, de país, de estado civil e de relações familiares.

Ascendente em Sagitário

Caso esteja pensando em aumentar a família, esse será um período extremamente fértil, ampliado pelos Eclipses de 20 de abril e 5 de maio.

Por outro lado, se não é o que você quer, tome cuidado com gravidez indesejada

Além disso, a fertilidade em alta também pode ser criativa, sendo um bom momento de gestar algum projeto inovador ou artístico. Procure selecionar bem as oportunidades que aparecerem e cuidar para não dar passos maiores do que as pernas.

Ascendente em Capricórnio

Tempo de desejo por novas experiências e prazeres. Pode afetar escolhas do dia a dia, como, por exemplo, a escolha do método contraceptivo.

No entanto, Júpiter em Áries, que vai até 16/05, pode trazer algumas disputas de poder ou conflitos de autoridade. Portanto, mais uma vez, o desafio será exercer a diplomacia e o jogo de cintura.

Áries é um signo que não é tão amigo de Capricórnio. Quem tem Ascendente em Capricórnio pode, por isso, sentir o trânsito como um período de sobrecarga e cansaço. Por isso, modere seus esforços e tente não assumir muitos projetos ou muito trabalho.

Ascendente em Aquário

Preste atenção no que vai acontecer na sua vida neste período, porque isso pode ser a sua fonte de renda, lugar de expansão e crescimento em 2023.

Provavelmente os seus contatos vão ser muito importantes, haverá oportunidade de dar palestras e as pessoas que você conhece devem ser pontes importantes para abrir portas.

Ascendente em Peixes

Júpiter em Áries traz para quem tem Ascendente em Peixes a chance de ganhar dinheiro! Esse trânsito pode fazer aumentar sua coragem e competitividade para empreender e dar início a projetos, por exemplo.

Se você souber usar esse trânsito a seu favor, pode virar marketeiro de si e do seu trabalho quando Júpiter chegar em Touro, a partir da segunda quinzena de maio.

É quase uma recompensa pelos dois anos que você ralou, penou, se esforçou e trabalhou. Agora, terá a oportunidade de materializar isso.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br