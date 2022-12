Reequilíbrio e dor: conheça o significado da pedra da taça da Copa do Mundo

Nem só de ouro 18 quilates é composto o troféu que a Argentina ergueu neste domingo, após vencer a França nos pênaltis. A base tem duas fileiras de Malaquita. A seguir, a gente te explica o significado da pedra da taça da Copa do Mundo.

Saiba que, muito mais do que belos tons de verde, a malaquita tem uma energia extraordinária e pode ser usada para muitos fins curativos. Especialmente no novo ano que está chegando, ela deve ser usada junto com a pedra de 2023, a azurita (saiba mais aqui), para ajudar a mergulhar no autoconhecimento.

Mas, como não existe uma pedra que funcione para todas as pessoas ao mesmo tempo, é a sua pedra do ano 2023 é personalizada – descubra a sua aqui.

Qual é a pedra da taça da Copa do Mundo?

Segundo a especialista em cristais e terapeuta holística Simone Kobayashi, a Malaquita é um carbonato básico de cobre que contém também cromo, cálcio e zincose e se forma em áreas de oxidação superficial em depósitos do mineral.

Como o cobre está presente no corpo humano, ele é importante para várias funções do corpo, como produção de energia, e ainda é antioxidante, evitando o envelhecimento precoce e até o aparecimento de doenças graves.

Significado energético da malaquita

A Malaquita tem uma energia extraordinária, servindo principalmente para restabelecer o reequilíbrio e lidar com a dor. Conheça aqui tudo sobre a Malaquita.

“Ela tem a qualidade de trazer de dentro para fora a energia que precisa ser trabalhada, podendo ser colocada sobre qualquer área dolorida para trabalhar a densidade da energia da dor e trazer à tona as causas emocionais”, explica Simone.

Veja mais alguns poderes da Malaquita:

Trabalha para revelar os medos mais profundos sobre mudança e crescimento Movimenta a abundância, a prosperidade e a manifestação de nossos desejos Trabalha com as feridas e faltas e também com as projeções do masculino Apresenta a qualidade de absorver energia Colocada sobre o chakra plexo solar e o chakra cardíaco, libera a tensão do abdômen e restaura a respiração profunda e plena. Segundo o Feng Shui, ajuda a assumir risco, empreender mudanças, ser responsável, romper padrões obsoletos, expressar sentimentos, desenvolver empatia. Entenda melhor o uso da Malaquita segundo o Feng Shui aqui.

“A Malaquita ajuda a restabelecer a saúde de uma forma geral (simbologia da regeneração, renovação). Está relacionada ao movimento equilibrante. Sua energia de cura é extraordinária, servindo praticamente para todos os fins curativos”, conclui Simone.

É importante, no entanto, saber usar de forma correta a Malaquita e qualquer cristal, além de limpar e energizar também. Veja aqui dicas de como usar pedras e cristais no dia a dia.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br