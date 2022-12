Hora de fazer planos e estabelecer as metas para 2023. Mas a grande questão é que muitas delas envolvem recursos financeiros, né? Então, é importante saber como ficam as finanças de cada signo em 2023. Assim, você vai estar preparado para os possíveis desafios e poderá aproveitar os melhores momentos para investir.

Encontre na lista abaixo seu signo Solar e seu Ascendente (se não sabe o seu, veja aqui no mapa astral grátis) e, assim, você terá uma visão mais completa das previsões para as finanças de cada signo.

Finanças de cada signo em 2023

Áries

A área financeira vai ser agitada para Áries em 2023. Talvez você passe por situações difíceis, mas, se algo negativo acontecer, tente refletir sobre o que não faz mais sentido para você na forma de você ganhar dinheiro. É sempre tempo de mudar! Leia aqui as previsões completas para Áries em 2023.

Touro

Atenção, Touro, porque essa importante área pode passar por problemas em 2023. Nos períodos de Marte em Gêmeos e Saturno em Peixes (veja aqui as datas astrológicas de 2023), podem acontecer alguns cortes nas finanças ou gastos inesperados. Portanto, talvez você precise segurar um pouco para melhorar logo ali na frente. Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023.

Gêmeos

O começo e o fim de 2023 podem ser complicados para Gêmeos. Mercúrio estará retrógrado até 18/01 e a partir de 13/12. Nesses dois momentos, podem ocorrer profundas mudanças na sua maneira de lidar com dinheiro e parcerias. É hora de resolver! Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

Câncer

Durante o breve período de Plutão em Aquário (27 de março a 6 de junho), você recebe o convite para refletir sobre suas finanças. Embora sejam reflexões profundas, não é hora de agir. Além disso, quando Vênus estiver retrógrado, será importante economizar e reavaliar os gastos. Aqui estão as previsões para Câncer em 2023.

Leão

Atenção, porque Leão pode ter de se (re)organizar e apertar os cintos em 2023. Apesar disso, você deve ter boas oportunidades profissionais para além do seu emprego, o que fará com que a sua renda aumente, ainda de forma pontual. Aqui estão as previsões para Leão em 2023.

Virgem

Os Eclipses Lunares em Áries e Libra podem ser períodos com questionamentos: será que seu esforço está sendo recompensado e valorizado financeiramente? 2023 vem também para você reavaliar seu valor pessoal e profissional. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

Libra

Júpiter em Touro pode chegar com a boa oportunidade de fazer uma poupança em 2023. O dinheiro pode entrar com mais facilidade na sua vida. Além disso, seu par também pode receber benefícios financeiros. Aproveite, mas com responsabilidade! Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

Escorpião

Todos os signos começam o ano com Marte retrógrado, até 12/01, o que pode trazer gastos inesperados. Porém, Júpiter chega com algum tipo de auxílio financeiro, de parcerias no trabalho ou até mesmo de um conselho. Ainda assim, será necessário cuidar com dívidas. O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

Sagitário

Plutão em Aquário (27 de março a 6 de junho) traz a necessidade de eliminar hábitos tóxicos relacionados às finanças, ou seja, é hora de desapegar e encerrar o que não faz mais sentido. Para crescer, é preciso ter disciplina e responsabilidade com o seu dinheiro, ok? Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

Capricórnio

Plutão em Aquário (27 de março a 6 de junho), ativado pelos eclipses de 2023, pode pedir revisões financeiras para Capricórnio. É possível que você ainda tenha de batalhar para conseguir aumento salarial ou que enfrente uma crise financeira. Porém, Plutão significa a oportunidade de empoderamento financeiro. Aproveite! Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

Aquário

Saturno em Peixes, a partir de março, pode representar uma certa desorganização nas finanças ou até mesmo falta de dinheiro para Aquário. Por isso, o ideal é que você já comece a poupar e evitar gastos desnecessários. O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Peixes

Peixes deve se perguntar, neste novo ano, se está recebendo o devido valor em seu ambiente de trabalho. Se a resposta for não, Mercúrio retrógrado em Capricórnio pode trazer reviravoltas para você. Fique atento! Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda são Astrólogos e, juntos, são autores das previsões para os signos em 2023 do Personare.

