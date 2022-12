Veja as previsões astrológicas para a semana de Natal

O clima de fim de ano vai tomando conta e tudo fica mais leve e inspirador. Esse será o tom dos próximos dias. A seguir, a gente te conta quais são as previsões astrológicas para a semana de Natal, de 18 a 24 de dezembro de 2022.

Estamos em um momento propício para tirar um pouco o pé do freio e desfrutar da boa energia que essa época nos traz. Porém, há a questão natural dos exageros, e alguns aspectos astrológicos podem contribuir. Lembre-se que meditar é sempre uma boa pedida para buscar uma conexão maior.

Vamos dar aquela conferida no resumo astrológico antes de detalhar as previsões da semana?

Até terça-feira (20), Mercúrio, o planeta do plano mental, está em trígono com Urano, acendendo o plano mental. De segunda a sábado, é a vez de Vênus em Capricórnio fazer trígono com Urano, e a energia é de renovação. Na quarta-feira (21), Mercúrio começa um sextil com Netuno e fica exato na noite do dia 24/12, inspirando pensamentos e palavras. O Sol quadra Júpiter e traz os inevitáveis exageros. Dia 23/12, o mapa da Lua Nova ressalta Plutão e a Casa 12, por isso você já vai ter uma ideia das temáticas que ficarão mais fortes até 21/01. Também na terça (20), Júpiter volta para Áries, onde fica até 16/05 e traz uma energia de mudança para todos os signos.

O ano novo está batendo à porta e você já conferiu aqui as previsões gerais para 2023? Dá para saber muito do clima no Brasil e no cenário global também. E se quiser saber como tudo isso vai agir na sua vida, veja aqui as previsões para o seu signo aqui.

Agora, bora ver como ficam as previsões astrológicas de 18 a 24 de dezembro de 2022?

Mercúrio, Vênus e Urano: Natal com inspiração

Estamos diante de uma semana especial, com cara mesmo de Natal. É como se o céu combinasse perfeitamente com o evento!

Até terça-feira (20), Mercúrio, o planeta da mente, faz trígono com Urano, gerando novos insights e favorecendo processos criativos e novos pontos de vista.

Além disso, ao longo de toda a semana, Vênus está em bom aspecto com Urano, ali pertinho de Mercúrio, nos proporcionando uma energia solta, estilo surpresa.

Pode rolar um agradável happy hour de última hora, pois estaremos em uma atmosfera de liberdade. Mesmo com a Vênus em Capricórnio, que tem um lado mais comportado, tem um tempero descontraído no ar.

E a partir da metade da semana, temos Mercúrio em sextil com Netuno. Mercúrio vem inspirado, conectado e com palavras bonitas, e a gente poderá ver na noite de Natal muitos discursos de motivação e gratidão. Mercúrio/Netuno desloca as coisas mais para o lado do perdão e da boa vontade, algo que combina muito com essa época.

E as notícias?

Nesta semana, as notícias ganham um tom mais ameno, é como se acontecesse uma pequena trégua – que deve ser aproveitada, porque na próxima semana o Céu já vira novamente.

Com Urano, há mais vontade de deixar fluir. Por isso, aproveite o intervalo para mentalizar, pois os dias serão especiais para uma atmosfera de esperança e libertação.

Sol/Júpiter: de olho nos exageros

Papai Noel vai vir com exageros. Afinal, temos o Sol em uma quadratura com Júpiter, uma combinação expansiva, quase irresistível. Nessa época em que a gente come, bebe e compra demais, é preciso estar atento aos excessos.

E com o ingresso de Sol em Capricórnio e o retorno de Júpiter para Áries, há um alto grau de impulsividade. A temporada capricorniana pode ser aquele momento de se perguntar:

Será que devo ir com tanta sede ao pote?

A tendência é de ir mesmo. Mas a dica é tentar se conter minimamente, mesmo que não seja fácil, pois essa combinação faz a gente ir além da conta — como mostra o tom geral da semana.

Se quiser saber como o seu signo pode aproveitar a Temporada de Capricórnio, clique aqui. As dicas são personalizadas para o seu mapa!

Planeta da expansão muda de signo

Maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter esteve em Áries de maio até o final de outubro de 2022. Depois, o gigante foi para Peixes, que é um trânsito mais suave, de curtir a vida, estilo “Deixa a vida me levar”, como diz o samba.

Agora, Júpiter volta para Áries no dia 20 de dezembro e acaba com essa história de “Vida leva eu”, pois sou EU que tenho de levar a vida.

Áries é um signo que não deixa para ninguém o motor da existência, pois é ele que tem de agir. Estaremos vivendo essa energia de fazer e acontecer até maio de 2023.

Além disso, vamos nos sentir mais desafiados. A dica é tirar as coisas boas desse desafio. Do lado negativo, pode ter mais briga. Sorte que temos Sol em Capricórnio para dar uma freada agora, que é justamente o dilema desse mapa da Lua Nova.

O lema é: um pouco a cada dia

Reza a lenda que perguntaram para o escritor português José Saramago como ele escrevia um livro por ano? Ele respondeu: eu escrevo uma página por dia!

Isso é muito Capricórnio: a disciplina, a persistência. E como a gente está na Lua Nova, cheio de planos para o novo ano, a questão é:

Quanto tempo você vai se dedicar a isso nessa semana e na outra? Como está o planejamento?

Veja aqui como fazer as metas para 2023. Aproveite essa energia ariana de liderança, de lançamento e coisas novas para conseguir realizar, ao invés de ir pelo lado negativo do signo, que é começar e não dar continuidade.

Lua Nova traz reflexões e dúvidas

No dia 23, teremos uma Lua Nova em Capricórnio – saiba tudo aqui! A ênfase será na Casa 12, a casa de reflexão. Estamos naquele momento de fim de ano, em que muitas coisas param e temos a chance de refletir, especialmente sobre expansão, por causa de Sol com Júpiter.

Esse aspecto favorece o crescimento e o modo como planejamos (algo super capricorniano) versus o quanto a gente se joga (típico de Júpiter em Áries). Por isso, pode surgir essa dúvida:

Planejar ou agir?

Essa Lua Nova vem com Mercúrio e Vênus muito próximos do Ascendente, impulsionando a comunicação e as relações.

Plutão pode chegar mexendo com tudo

A gente tem um planetinha complicado cravado no Ascendente, que é Plutão. E uma lunação (que dura um mês) com Plutão coloca muita coisa para fora, porque tem uma marca de intensidade.

Por isso, a semana tem um Céu ameno, cheio de boas notícias, mas Plutão contrasta fazendo emergir coisas no interior e no coletivo. Se soubermos usar bem Plutão, teremos um impulso para resolver os incômodos.

Sem dúvida, a lunação não favorece jogar as coisas para debaixo do tapete. É preciso ter sabedoria (esta é a lição de casa) e encarar tudo de frente.

Por fim, vale lembrar que janeiro é um mês de chuvas, o que se torna ainda mais preocupante com Plutão. Pode ser que a gente tenha um pouco de destruição. É preciso dar atenção a isso.

Posse de Lula e Ano-Novo: clima intenso

Todo mapa de Lua Nova é feito para a capital do país e, apesar de começar no dia 23, ela dura até a próxima Lua Nova. Por isso as previsões valem até dia 21/01.

Aqui no Brasil, Plutão está aflorado na Casa 1 desta lunação, carregando energia de intensidade nas imediações da posse do presidente eleito.

É importante ressaltar que é um mapa muito inspirado e criativo, mas tem essa complexidade típica de Plutão. A partir da sexta, é como se a marcha mudasse, entrando mais num clima de férias, Natal e Ano Novo e suas reflexões, que tem a ver com a seriedade de Capricórnio.

Com Plutão destacado nesse mapa, chega a hora de olhar as coisas que ainda não estão boas e refletir:

O que eu ainda preciso transformar?

Estamos diante de uma energia bonita de inspiração, então essa transformação vem com alguma ajuda para quem tem essa conexão, e aí entra a meditação como ferramenta essencial.

Atenção à saúde

Para a lunação do dia 23/12, o momento ainda é perigoso para as viroses. Também teremos que nos dividir:

Agir com a cautela típica de Capricórnio ou com a vontade de se jogar, característica de Júpiter em Áries?

Tendo em vista o período de festas, todo mundo quer celebrar, mas o mapa ainda está crítico para as viroses.

Animados?

Como você pretende aproveitar esses aspectos mais inspiradores da semana?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

