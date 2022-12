Quais signos vão se apaixonar em 2023? Veja quem vai se dar bem nos relacionamentos

Seu signo vau se dar bem no amor no ano que vem? Quais signos vão se apaixonar em 2023? E quais as tendências para a sua vida afetiva? A gente te conta tudo sobre amor a partir das previsões feitas pelos astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda.

Mas leia tanto as tendências para o seu signo solar quanto do Ascendente. Caso não lembre ou ainda não conheça, veja aqui os signos no mapa astral gratuito. Depois, corre de volta para cá e saiba como vai ser o amor para cada signo em 2023 segundo as previsões

Quais signos vão se apaixonar em 2023

Áries

Os Eclipses de 2023 (veja as datas aqui) podem agitar as suas relações em 2023. Então, relacionamentos já estremecidos podem passar por um fim de ciclo. Mas para quem busca um amor, o período mais favorável será entre 08/11 e 04/12, quando Vênus estará em Libra. Leia aqui as previsões completas para Áries em 2023.

Touro

Júpiter em Touro traz muitas vantagens para o seu signo em 2023, mas você pode ficar ainda mais exigente e se questionar sobre o que quer do amor para si. Mas pode ser um bom ano para novos contatinhos. Mas cuide para que a exigência e o individualismo não virem arrogância. Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023.

Gêmeos

A vida amorosa de Gêmeos pode ficar bastante movimentada neste ano, graças aos movimentos de Vênus por Libra e por Sagitário. Já o Eclipse Solar em Libra, dia 14/10, significa novas relações para quem não está comprometido e pede foco no prazer para quem já está se relacionando. Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

Câncer

O trânsito de Plutão em Capricórnio pode fazer Câncer questionar seus relacionamentos e sua própria forma de se relacionar neste ano. Por outro lado, o Eclipse Lunar em Escorpião, em 05/05, pode causar um apagão no amor ou representar uma reviravolta. Veja aqui as previsões completas para Câncer em 2023.

Leão

Leão tem tudo para criar relacionamentos sérios e duradouros em 2023, especialmente no primeiro trimestre. Mas para quem já está se relacionando, Saturno em Peixes pode intensificar o nível de cumplicidade e confiança, super favorável para o amadurecimento emocional e afetivo. Aqui estão as previsões completas para Leão em 2023.

Virgem

Um dos principais momentos de 2023 para Virgem ocorreu durante a retrogradação de Vênus, de 22/07 a 03/09. Você deve repensar a forma como se relaciona. Além disso, cuidado para não ceder e firmar compromissos com os quais você não tenha real engajamento. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

Libra

Para quem está sem alguém, a breve incursão de Plutão em Aquário (saiba mais aqui) por três meses pode significar que alguém muito significativo vai chegar. Já para já está em um relacionamento, Júpiter em Áries, até maio, pode fazer repensar se essa relação ainda faz sentido. Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

Escorpião

Vênus e Júpiter prometem agitar a vida amorosa de Escorpião em 2023. A partir de maio, com Júpiter em Touro, chega mostrando novas opções e podem ocorrer separações. Mas Saturno pede objetividade e paixões calmas, tranquilas e sólidas. Você terá de escolher. O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

Sagitário

Sagitário pode viver muitas aventuras românticas neste ano, mas precisa tomar cuidado caso não queira gerar herdeiros nesse processo — em especial no período dos eclipses em Áries e Escorpião. Proteja-se, sem deixar de curtir. Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

Capricórnio

É ano de amor e afeto para Capricórnio. A entrada de Júpiter e Vênus em Touro podem te levar a demonstrar mais carinho a seu par. Já as pessoas solteiras podem se preparar para se apaixonar, porque novos contatinhos vão surgir e podem evoluir para algo sério. Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

Aquário

A tendência é de que no primeiro trimestre de 2023 você possa definir sua vida afetiva, já que Saturno ainda estará em Aquário, o que requer mais maturidade. Optar entre se abrir para alguém ou se quer seguir com foco em outros aspectos da vida? Você decide. O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Peixes

Este pode ser um ano bom para quem está e quer continuar na solteirice em 2023. Isso porque Peixes pode ficar com foco maior na sua autotransformação e projetos pessoais. É legal aproveitar o movimento saturnino para refletir sobre o próprio papel nos relacionamentos. Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

