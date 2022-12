Argentina ou França: previsões para final da Copa do Mundo do Catar

Argentina ou França: quais as previsões para a final da Copa do Mundo do Catar? O grande vencedor será conhecido neste domingo, dia 18 de dezembro de 2022, a partir do meio-dia (horário de Brasília), no Estádio Lusail.

Analisamos o mapa da Copa do Mundo, usando os dados do jogo de estreia, lá do dia 20 de novembro. Se você não sabia, sim, qualquer evento ou coisa que nasça pode ter um Mapa Astral – faça o seu, da sua empresa ou do que quiser gratuitamente.

Vamos ver a seguir as previsões para final da Copa do Mundo do Catar do Catar?

Vitória com tom pisciano

Ao analisar o mapa da Copa do Catar, chama atenção o signo de Peixes na Casa 10, que representa o ápice da vida de uma pessoa ou de uma competição, no caso do Mundial. A Casa 10, também chamada de Meio do Céu, indica o topo do sucesso a ser alcançado.

Além disso, Júpiter está em Peixes, próximo a Netuno, sendo que ambos são regentes de Peixes. Por isso, podemos entender que a Seleção vencedora tem um perfil pisciano.

O que significa que deve haver um tom de drama e sacrifícios na final da Copa, além de um colorido de entrega e doação. E, claro, uma enxurrada de lágrimas e emoções. Tudo isso é a cara de Peixes, signo de água que é.

Além disso, por mais que vencer uma Copa do Mundo seja um feito e tanto, o fato de ter Júpiter e Netuno em Peixes na Casa 10 amplia essa conquista. Vira algo mágico, maravilhoso, hiper emocionante!

Quem vence a Copa?

Como Júpiter e Netuno estão retrógrados, foi possível entender que uma Seleção que já havia sido campeã poderia voltar ao topo do mundo – afinal, tudo que volta ou retorna tem a ver com retrogradação (entenda aqui e veja os planetas retrógrados de 2023).

Ok, tanto Argentina quanto França, as duas finalistas, já foram campeãs do mundo antes, duas vezes aliás. A gente não está aqui para cravar resultados ou fazer previsões superficiais, o nosso objetivo, meu e do Personare, é mostrar como a Astrologia é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e que pode nos ensinar muitas coisas.

Mas, voltando para a Copa, é possível entendermos que o tom dramático e colorido de Peixes, ampliado por Júpiter e Netuno, tem muito mais a ver com a trajetória da Argentina até aqui do que com a da França.

A França é a atual campeã do Mundo e já chegou como uma das favoritas. Já a Seleção Argentina, apesar da tradição, se vencesse, se encaixaria muito mais no perfil mágico e emocionante do Meio do Céu pisciano do mapa da Copa. Afinal, fecharia com chave de ouro a última Copa de seu grande craque: Messi.

Além disso, o fato de Júpiter estar em sextil com Plutão na Casa 8 simboliza um renascimento. Ou seja, indica que o grande vencedor pode ser um time que consegue renascer em meio à disputa.

Pode ser a França, que superou todos os cortes de jogadores? Pode. Mas também tem cara de Argentina, que perdeu o jogo de estreia e teve de ressurgir do medo da eliminação precoce, para então fazer uma linda trajetória até o jogo final.

Veja no vídeo mais detalhes para entender as previsões para a Copa do Mundo:

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br