Metas para 2023: como fazer planos alcançáveis

A essa altura do ano, já estamos pensando em nossas metas para 2023. Nessa hora, muitos de nós gostaríamos de ter a lâmpada mágica do Aladdin. Mesmo sendo apenas três desejos já seria algo maravilhoso, certo?

No entanto, na vida real, não há lâmpada mágica e atingir metas exige esforço e disciplina. Mais do que isso: precisamos saber exatamente o que queremos ou precisamos.

A ideia deste texto é ajudar você a pensar em objetivos alcançáveis para o próximo ano e entender o que precisa ter em mente para chegar em dezembro com a satisfação lá em cima!

E se quiser saber o que vai estar mais favorável na sua vida, espia aqui as previsões para 2023 da Astrologia, Tarot e Numerologia personalizadas para você.

Antes de definir suas metas para 2023

Vamos por partes. Antes de realizarmos nossos desejos, precisamos defini-los. Para isso, temos de ter muito claro o que queremos.

Parece fácil, mas nem sempre é. Frases genéricas, como “quero enriquecer”, muitas vezes ressoam como algo falso dentro da gente, seja por acreditarmos que não merecemos ou por acharmos que é impossível.

Assim, para definir suas metas para 2023, primeiro pense nas suas necessidades. Reflita se o que tem em mente é algo que realmente precisa ou só quer porque está na moda. Ou, ainda, há alguém que te impõe de forma direta ou indireta essa vontade.

Essa reflexão é importante porque um desejo tem por fonte uma necessidade humana. Segundo o especialista em Gestão de Pessoas Jeferson Cappellari, para nos sentirmos satisfeitos, temos de nutrir algumas necessidades. São elas:

Segurança; Sentido; Sobrevivência; Autonomia; Pertencimento; Transcendência; Recreação; Autoestima; Relacionamentos; Entendimento; Amor

Quando uma dessas necessidades é nutrida, vem a satisfação. Por outro lado, não atender alguma delas pode gerar diversos sentimentos, entre eles a frustração.

Vamos analisar a necessidade por trás do desejo de viajar para a praia. Podemos identificar, por exemplo, a necessidade de recreação e pertencimento, pois a pessoa quer ir com familiares ou uma turma de amigos.

Nesse sentido, a necessidade pode não ser uma praia específica, e sim se conectar às pessoas das suas relações e diversão. É possível perceber o raciocínio?

Como construir metas alcançáveis

Para ter sucesso em suas metas para 2023, comece trabalhando na sua mente quais são as necessidades que precisa nutrir. Por exemplo:

Que satisfação você busca ao desejar uma viagem a Paris? Ou comprar um carro? Adquirir a casa própria? Viajar para a praia?

Cada uma delas tem uma necessidade por trás, lembra?

A viagem para Paris pode ser a necessidade de recreação. Comprar um carro garante autonomia. Adquirir a casa própria, segurança. E assim por diante.

Quando isso está claro, é hora de planejar. Um desejo tem um custo financeiro e/ou um comprometimento pessoal.

Para cada desejo, portanto, é aconselhável fazer uma planilha de custos e prazos. Desta forma, é possível ver as possibilidades de realização, se está próximo ou muito distante da sua realidade.

Se está distante, não desanime! Talvez você só precise de mais tempo. Quem sabe, em vez de entrar nas metas para 2023, fica para a listinha de 2024? Até lá, crie um quadro com fotos e frases que te coloquem ao alcance do objeto de desejo.

Quando atingir seu objetivo, troque as imagens do quadro por fotos suas alcançando aquela meta. Isso mostrará que sonhos são possíveis de se realizar. Daí é só partir para o próximo.

Metas que custam mais do que dinheiro

E quando as metas para 2023 dependem mais da nossa disposição do que de recursos financeiros? Muitas delas fazem parte desse grupo.

Um desejo bastante comum: emagrecer. Querer emagrecer pode estar atendendo às necessidades de autoestima ou sobrevivência – neste caso, quando está relacionado à saúde. Veja aqui como emagrecer sem cair em fórmulas mágicas.

Outra meta que muitas pessoas têm é passar em um concurso. Por trás, pode estar a necessidade de autonomia.

Nos dois exemplos, nossa disposição é muito mais necessária do que recursos financeiros. Portanto, nem com todo o dinheiro do mundo você consegue emagrecer se não tiver disciplina e empenho na sua rotina de alimentação e exercícios físicos.

Assim como não adianta pagar os melhores professores particulares se não estudar para o concurso.

Treine a sua mente

Para esses casos, a sugestão é usar as técnicas da Ginástica Cerebral (conheça melhor aqui). Isso porque é fundamental que seu cérebro esteja alinhado com suas vontades para você alcançar o que deseja.

No exemplo de emagrecer, perceba o que sente ao falar essa palavra. Parece pesada, impossível, dá uma ideia que nunca vai conseguir? Com frequência, essa percepção está ligada ao que você precisa fazer ou deixar de fazer.

Então, tente dividir esse desejo em etapas menores. Faça isso listando pequenas metas possíveis:

Comer devagar permite que o cérebro perceba quando está satisfeito; Respirar de forma calma e tranquila ao sentar-se para comer; Arrumar seu prato com carinho; Observar os alimentos.

Assim, com o tempo, você vai começar a avaliar o que realmente é saudável.

Por fim, faça o exercício de Pontos Positivos, movimento da Ginástica Cerebral que consiste em massagear acima das sobrancelhas.

Isso ativa o pré-frontal do seu cérebro, ajudando a trazer o raciocínio para o aqui e agora e ficar mais atento à sua ação. Você também pode testar a técnica do PACE, da Ginástica Cerebral, que pode ajudar a alcançar seus objetivos.

Atenção à ansiedade e às necessidades

Uma dica importante é ter atenção à ansiedade, pois atrapalha a realização dos desejos, mantendo a mente mais no futuro do que no presente. Desse modo, para driblar esse sentimento, faça uma lista das metas para 2023 e marque sempre que uma for alcançada. Se precisar de uma ajuda rápida, teste essa meditação para reduzir a ansiedade em 1 minuto.

Outra recomendação é que você verifique se suas necessidades estão sendo satisfeitas/nutridas. Se sim, comemore cada conclusão/satisfação. Isso mostra o que você já conquistou – e que falta menos para chegar ao ponto desejado.

Não estranhe se você achar a jornada mais divertida e emocionante do que o final. Muitas vezes é exatamente isso que acontece.

E o mais importante: você não precisa diminuir seus sonhos e desejos. Apenas avalie qual necessidade está por trás de cada um e perceba a satisfação que sente ao realizá-los.

Boas metas para 2023! E feliz Ano Novo!

Andrea Leandro

Terapeuta Floral, Mestre Reiki, Consultora em Harmonização de Espaços (internos – autoconhecimento e externos – ambiente ao seu redor). Facilitadora de Círculos de Paz e dos 26 Movimentos do BRAIN GYM®. Instrutora de Meditação e Yoga para Crianças e Adolescentes.

