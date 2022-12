Como parar de procrastinar e ter foco

Todos os dias, centenas de pessoas perguntam ao Google “como parar de procrastinar”. E, se veio ler este texto, é possível que você esteja entre elas.

Já ouviu a expressão “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje”? Ou aquela “não deixe para amanhã o que pode deixar para lá”? A primeira nos chama a ter foco. Já a segunda, a desopilar.

Aqui, vamos falar sobre a primeira opção. O que acontece quando não conseguimos agir e empurramos a ação com a barriga? Confira as possíveis causas da procrastinação e o que é possível fazer para evitar esse comportamento.

Entender a causa para saber como parar de procrastinar

É mais fácil tratar um problema quando sabemos sua causa. No caso da procrastinação, são muitas as possibilidades.

Conheça algumas e veja se uma (ou mais) delas pode ser o seu caso:

Você tem excesso de atividades. Considera que elas não agregam nada, são desagradáveis ou desafiadoras demais. Não despertam o seu interesse. Você não consegue perceber os benefícios de terminar aquela atividade. Há excesso de auto cobrança e, ao procurar a perfeição, não completa a tarefa.

Como se procrastinar não fosse ruim o bastante, muitas vezes, ainda pode haver uma sensação de culpa por não concluir o que começou. Ou, pior, pelo que nem começou ainda.

Hoje em dia, é possível que o excesso de trabalho e a falta de prioridade ajudem a não percebermos como parar de procrastinar. Adiamos até o último minuto, o que acaba por gerar muito estresse. Portanto, como consequência, há uma chance maior de ter falhas, possibilitando diversos transtornos em nossas vidas.

Não deixe nada para amanhã

A procrastinação está ligada ao nosso emocional

Procrastinar não é algo racional. É só pensarmos um pouco e percebemos as consequências de adiar uma decisão ou atividade. Por isso, é mais provável que tenha a ver com o nosso lado emocional e nossa falta de foco.

Segundo o neurocientista norte-americano Paul MacLean (1913-2007), possuímos um cérebro trino:

Os pensamentos e a razão estão ligados à área pré-frontal. As emoções, ao cérebro mamífero, também conhecido como cérebro límbico. O foco, a atenção e a percepção das nossas sensações, ligados ao cérebro reptiliano (ou cérebro instintivo).

Neste último, é acionado o sistema de luta ou fuga. Quando estamos estressados, perdemos a habilidade de ter atenção à situação presente, pois ficamos em estado de alerta de perigo, seja este real ou imaginário.

Muitas vezes, a consequência disso é adiar a ação daquele momento, pois nossa mente está em outro lugar. Por exemplo: você precisa terminar o relatório de trabalho, mas sua barriga começa a roncar de fome. Você sai da frente do computador e vai comer. Enquanto isso, recebe uma notificação no celular, começa a ler, se distrai e o trabalho atrasa.

Logo, para descobrirmos como parar de procrastinar, precisamos que o cérebro funcione de forma integrada. Isso porque, quando uma das partes não está trabalhando bem, a eficiência das outras fica comprometida.

Se estamos em estado de estresse, nos distraímos facilmente, não conseguimos manter a atenção e temos dificuldade de terminar tarefas. O resultado de tudo isso é a procrastinação.

Ok, eventualmente, é normal se distrair com uma ação mais prazerosa ou menos desafiadora. No entanto, precisamos ligar o alerta quando isso se torna rotina e compromete nosso desempenho.

Como parar de procrastinar segundo seu temperamento

Também podemos levar em consideração nosso temperamento, pois cada pessoa tem o seu jeito para lidar com as situações:

Colérico: precisa de desafios para ter motivação e de elogios a cada etapa terminada. Sanguíneo: terá dificuldade em concluir, pois se distrai facilmente. Logo, o ideal é desmembrar a atividade em tarefas curtas. Na medida do possível, torne o momento lúdico, assim terá mais envolvimento. Melancólico: precisa estabelecer uma rotina. Por causa da sua introspecção, normalmente, trabalha só. Fleumático: necessita de paz e sossego para poder realizar suas tarefas.

Entenda os temperamentos e descubra qual é o seu.

Entenda melhor

Desse modo, levando isso em consideração, sugerimos algumas ações que podem ajudar você. O Brain Gym® (Ginástica Cerebral) é um conjunto de movimentos e atividades que reorganiza o sistema corpo/mente, nos auxiliando a sair da reatividade e escolher ações conscientes. Experimente abaixo algumas delas:

Degustando Água: lubrifica o seu cérebro. Muitas vezes, o que falta é “combustível” para poder pensar e agir. Respiração Abdominal: importante para oxigenar o cérebro e trazer calma. Respire calmamente, o ar entra pelo nariz e sai, devagar, pela boca. Repita algumas vezes. Pontos Positivos: ativa o pré-frontal e ajuda a voltar o pensamento para o aqui e agora. Para isso, massageie logo acima das sobrancelhas. Boné do Pensamento: este exercício ativa a memória e a acuidade mental e aumenta a atenção auditiva. Faça pequenas massagens nas orelhas, de cima para baixo, dos dois lados ao mesmo tempo. Pé no Chão: os movimentos ajudam a resgatar o foco.

• Fique de pé, com os pés afastados.

• Coloque as mãos na cintura.

• Vire a cabeça e o pé desse mesmo lado para a esquerda, o outro pé permanece para frente.

• Flexione a perna ligeiramente (evite passar do meio do pé).

• Faça algumas vezes para um lado e depois para o outro. PACE (Positivo, Ativo, Claro e Energético): o exercício ajuda a desacelerar, conectar nossa inteligência interna e perceber a nossa intenção. Saiba mais neste artigo.

Preguiça no trabalho: como parar de procrastinar

Organização é fundamental para acabar com a procrastinação

Ainda há mais um ponto importante no checklist de como parar de procrastinar: a organização. Quanto mais solto e bagunçado seu dia, mais difícil será concluir suas tarefas.

Aqui, deixamos algumas sugestões de organização para, definitivamente, entender como parar de procrastinar:

Tenha um planner ou agenda para anotar suas atividades. Se preferir pode ser um quadro na parede funcionando como planilha de ações. Nesse planejamento, coloque as atividades do seu trabalho e também atividades voltadas para o seu prazer. Faça uma lista das atividades que te fazem bem. Assim, pode colocar na agenda as atividades do trabalho e aquelas que despertam sua alegria. Desmembre grandes atividades em pequenas e marque o que foi realizado. Isso traz à mente que você está conseguindo realizar, reduzindo a angústia por não ter terminado ainda. Pense nos benefícios de concluir uma tarefa. Comece se visualizando sorrindo ao concluir aquela missão. A mente não diferencia o real do imaginário e essa mentalização ajudará a não desistir.

Por fim, valorize o término de cada atividade. Quando você celebra, o cérebro entende que está satisfeito, que aquela ação te faz feliz. Portanto, essa ação deixará seu cérebro mais proativo.

O resultado é um novo hábito, mais dinâmico e energético. Desse modo, quando você menos esperar, verá a procrastinação ir embora – para nunca mais voltar!

Andrea Leandro

Terapeuta Floral, Mestre Reiki, Consultora em Harmonização de Espaços (internos – autoconhecimento e externos – ambiente ao seu redor). Facilitadora de Círculos de Paz e dos 26 Movimentos do BRAIN GYM®. Instrutora de Meditação e Yoga para Crianças e Adolescentes.

andrelis.2@gmail.com