Veja previsões para Jade Picon, Gisele Bündchen, Bruna Marquezine e outros famosos em 2023

Todo mundo quer saber o que esperar de 2023, né? E como bons fãs, também queremos saber como vai ser a carreira dos nossos ídolos, se vão namorar ou terminar, se vão se dar bem lá fora, e por aí vai. Então, a gente usou a Numerologia e te conta a seguir as previsões para os famosos em 2023.

Para isso, o numerólogo do Personare Yub Miranda calculou o Ano Pessoal de Jade Picon, Gisele Bündchen, Bruna Marquezine, Luciano Huck, Casimiro e outras personalidades da TV e das redes sociais para entender as oportunidades e os desafios que eles podem viver.

O Ano Pessoal nada mais é do que o número que rege o ano de uma pessoa de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A análise numerológica dese número é que permite indicar quais áreas da vida devem ser favorecidas no novo ano, além das melhores e piores períodos para cada pessoa.

Se você quiser saber as previsões para a sua vida, calcule aqui o seu Ano Pessoal 2023, no Mapa do Ano, e veja as tendências e dicas da Numerologia. A seguir, a gente conta as previsões para os famosos em 2023.

Previsões para os famosos em 2023

Jade Picon – Ano Pessoal 4

Jade Picon vai viver um momento super apropriado para trabalhar bastante e alcançar maior credibilidade profissional. Em termos afetivos, o 4 representa um ótimo potencial para formalização de um vínculo. Ah, e pode reformar a casa ou mudar de residência, especialmente de abril a setembro.

Gisele Bündchen – 7

2023 pede da ex-modelo mais retiro, introspecção e dedicação à espiritualidade e ao autoconhecimento. Superar limitações e medos, especialmente quanto a se envolver profundamente. Porque o 7 (o número do Ano Universal de 2023, veja aqui) aponta para a oportunidade de criar vínculos mais estreitos, de confiança e cumplicidade. Também é um ano que pode ser ótimo para fazer cursos, especializar-se e até mesmo ensinar ou publicar.

Bruna Marquezine – Ano Pessoal 1

Ano Pessoal 1 é ano renovador e com potencial de se envolver em novos projetos revolucionários e inovadores. No 2º e no 4º trimestres, especialmente, Bruna terá melhores oportunidades de trabalhar bastante e alcançar objetivos materiais e profissionais. Porém, há risco de acidentes no 3º trimestre ou de exaustão, por conta do excesso de atividades. Viajar para renovar-se valerá a pena!

Marcos Mion – Ano Pessoal 6

Segundo as previsões para os famosos em 2023, Ano Pessoal 6 costuma exigir mais diplomacia, uma vez que os conflitos tendem a ser mais frequentes. E isso pode representar fim de contrato, de parceria ou de desentendimento com alguém da família ou da equipe, especialmente no 3º trimestre. Além disso, pode exigir uma dedicação maior à família e aos filhos.

Luciano Huck – Ano Pessoal 1

2023 deve ser um ano semente para criar novos hábitos e desenvolver novos projetos. A criatividade está em alta e o espírito de liderança também em Ano Pessoal 1. Além de um ímpeto de se embrenhar em novas experiências, implementar novidades e assumir uma faceta ou desejo que até então preferia manter em banho maria.

Xuxa – Ano Pessoal 1

Ano Pessoal 1 é super apropriado para buscar um novo desafio e se envolver numa experiência diferente. Quem sabe um projeto que lhe traga um estímulo renovador, rejuvenescedor e excitante? Xuxa pode ser mais impulsiva e agir de forma bem competitiva em 2023. Uma mudança considerável em sua imagem e oportunidades no estrangeiro podem rolar no 3º trimestre.

Ana Maria Braga – Ano Pessoal 3

Ano Pessoal 3 é excelente para se comunicar. Ana Maria pode gostar de participar mais das redes sociais ou mesmo escrever (e publicar) um novo livro. A apresentadora estará mais criativa e com um magnetismo maior também, além de desejo de curtir, namorar, desfrutar do convívio das crianças e alcançar mais popularidade. Atenção especial para o 3º trimestre, por conta do risco de mal entendidos.

Fátima Bernardes – Ano Pessoal 6

Fátima estará mais exigente e idealista em seu Ano 6. Por um lado, isso pode representar insatisfação afetiva e gerar divergência e até mesmo separação. Por outro, se conseguir expressar esse romantismo sem tantas expectativas de perfeição do outro e da relação, pode tornar a união ainda mais satisfatória. O foco em 2023 deve estar muito nos filhos.

Whindersson Nunes – Ano Pessoal 4

Questões de saúde poderão exigir mais dedicação, ainda mais porque a carga de trabalho poderá ser maior no seu Ano 4. E isso demandará melhor administração de seu dia a dia, a fim de não se exceder no trabalho, e pode ter de lidar com algum sintoma que gere uma limitação corporal. Além disso, Whindersson pode formalizar uma união em 2023.

Grazi Massafera – Ano Pessoal 5

Ano Pessoal 5 pode chegar com uma excelente oportunidade de expandir sua carreira no exterior, ou algum filme ou novela da qual for participar pode ter uma repercussão forte lá fora. No 2º e no 4º trimestres de 2023 é que Grazi terá mais potencial para esse movimento, além de serem os períodos que ela poderá fazer experimentações novas na sua forma de atuar, como representar um personagem mais desafiador.

Virginia Fonseca – Ano Pessoal 8

É um ano que ela estará mais ambiciosa para alcançar um novo nível de sucesso e respeitabilidade. Empreender ainda mais e realizar grandes metas. Caso se dedique com muito planejamento e tenha a resiliência de enfrentar as demoras e obstáculos, poderá conquistar bastante. Mas se não seguir essa trilha, poderá sofrer uma derrota, falência ou fracasso.

Jojo Todynho – Ano Pessoal 2

Ano 2 é voltado para relacionamentos. Se estiver disposta a dialogar muito e resolver as divergências, tanto na esfera afetiva quanto na profissional, poderá ser um ano marcado por vínculos nutritivos e satisfatórios. Mas se deixar a carência preponderar, guardar mágoas e ressentimentos, o risco é de separação e fim de contratos.

Casimiro – Ano Pessoal 1

Um ano de iniciativa e dinamismo para ousar novas experiências e se envolver em novos projetos. Muitas ideias e disposição de correr riscos e se embrenhar em novas empreitadas. A criatividade e inventividade estarão ainda maiores. Também poderá lidar com algum conflito com uma figura de autoridade, especialmente do sexo masculino. E o desafio de se bancar, de acreditar nesta decisão inovadora.

Tatá Werneck – Ano Pessoal 8

2023 deve ser um ano de muito trabalho para Tatá. Precisará administrar bem o seu tempo entre família e carreira. Inclusive, maiores responsabilidades familiares e domésticas, tais como gravidez, reforma ou mudança residencial. Poderá alcançar um novo nível de sucesso e de reconhecimento por meio de um papel representado com muita competência.

Neymar – Ano Pessoal 5

Este é um ano divisor de águas na vida de Neymar. Muitas mudanças, inclusive súbitas e até mesmo chocantes, tais como sair do PSG. Há crises e insatisfações que precisarão de alterações e renovações, a fim de poder se dedicar ao que o 5 sinaliza: êxito no exterior, especialmente depois da superação de um revés.

Tite – Ano Pessoal 1

Nada como encerrar seu ciclo à frente da seleção e começar uma nova etapa na sua vida num Ano Pessoal 1, o qual é excelente para novos desafios e projetos. A disposição em começar de novo, ter um ânimo renovado e um espírito competitivo maior tem tudo a ver com a simbologia deste ano que Tite se encontra desde janeiro em 2023.

Cássia Kiss – Ano Pessoal 5

Um ano de abertura ao novo e novas experiências. Cássia Kiss poderá ousar e até mesmo chocar por meio de personagens excêntricos ou na sua vida pessoal através de comportamentos mais polêmicos, contestadores e radicais. Também pode passar por mudanças na carreira e residenciais, até mesmo querendo mais tempo para viajar, fazer ou ministrar cursos.

