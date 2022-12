Saiba quais são os desafios de cada signo em 2023

Um novo ano vai começar e tudo que a gente quer é que seja melhor do que o que passou. Mas mesmo que seja melhor (como os Astros prometem aqui), ainda assim teremos problemas para enfrentar. Por isso, neste artigo a gente te conta quais são os principais desafios de cada signo em 2023.

Para aproveitar melhor o seu ano, leia as previsões para seu signo solar e seu Ascendente também. Se você não lembra ou não conhece, descubra aqui nesse link seu Ascendente gratuitamente.

Os desafios de cada signo em 2023

Áries

A gente sabe que Áries é um signo agitado e impulsivo muitas vezes, mas em 2023 o seu desafio vai ser segurar a onda e colocar o pé no freio. É difícil, sim, mas vai ser importante pedir ajuda e delegar tarefas. Veja aqui as previsões completas para Áries em 2023.

Touro

2023 chega com um grande desafio para Touro: resolver tretas envolvendo as finanças. Cortes na renda ou algum gasto inesperado podem surgir, portanto será preciso pensar como você vai resolver as suas dívidas. Confira aqui todas as previsões para Touro em 2023.

Gêmeos

Você pode sentir um pouco de frustração ou sobrecarrega em 2023. Portanto, é preciso se preparar para isso. Um lado mais ambicioso seu pode aparecer nesse momento e ser o estopim para superar o que te separa da realização das suas metas. Veja aqui as previsões para Gêmeos em 2023.

Câncer

Seu principal desafio em 2023 deve ser estudar, seja dominar novos idiomas, seja se especializar na sua área de atuação, além de compartilhar seus conhecimentos com os outros. Portanto, a hora é de meter a cara no mundo e aprender fazendo! Aqui estão as previsões completas para Câncer em 2023.

Leão

Um de seus principais desafios em 2023 será lidar com a falta de paciência. Cuidado para não bater de frente com autoridades nem se comparar tanto com outras pessoas. Tome especial cuidado com os Eclipses em Escorpião e Touro (veja as datas aqui). Confira todas as previsões para Leão em 2023 aqui.

Virgem

Seu grande desafio em 2023 será o amadurecimento e o comprometimento com as outras pessoas. Ou seja, será preciso sair de cima do muro, inclusive nos relacionamentos afetivos. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

Libra

O maior desafio em 2023 vai ser planejar, organizar e criar uma rotina para conseguir dar conta de tudo, especialmente no trabalho, sem surtar. Até mesmo pequenas tarefas podem demandar esforço maior de você. Muita atenção e paciência! Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

Escorpião

Seu maior desafio em 2023 será lidar com a limitação ou exigência de mais responsabilidade. Trabalho em excesso, deveres da maternidade/paternidade ou novos compromissos podem exigir muito de você. Veja aqui as previsões completas para Escorpião em 2023.

Sagitário

Seu maior desafio em 2023 deve ser equilibrar todas as demandas. Família, rotina e trabalho podem exigir muito de você. Talvez seja preciso dizer não para alguns prazeres, pois não vai dar para escapar de certas responsabilidades. Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

Capricórnio

Impor mais credibilidade profissional pode ser seu grande desafio em 2023. É merecido que você receba reconhecimento pelo seu trabalho e por aquilo que você desenvolve. Portanto, vá atrás do que é seu. Veja tudo sobre Capricórnio em 2023 aqui.

Aquário

Com tantas ideias e projetos em mente, seu grande desafio em 2023 será escolher para qual você vai realmente se dedicar. Talvez você não veja os resultados neste ano, mas tenha convicção de que tudo vai chegar na sua hora. O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Peixes

Um dos principais desafios em 2023 será se planejar e disciplinar para cumprir suas metas. Não é possível fazer tudo que se quer e agradar a todos ao mesmo tempo, portanto, voc~e terá de priorizar – e sem se culpar pelos “nãos”!. Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda são Astrólogos e, juntos, são autores das previsões para os signos em 2023 do Personare.

