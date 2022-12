Harry e Meghan combinam? Descubra o que os Astros dizem

Que o príncipe Harry e Meghan Markle formam um dos casais mais queridos da realeza não há dúvida. Quem está assistindo à série documental Harry e Meghan, da Netflix, sabe bem: apesar de terem enfrentado problemas com os paparazzi e polêmicas com a família real britânica, a história deles é repleta de momentos emocionantes. Mas o que os astros dizem sobre esse casal? Harry e Meghan combinam?

Na Astrologia, isso é o que chamamos essa análise de Sinastria Amorosa, que nada mais é do que a comparação do Mapa Astral dos dois, mostrando as afinidades e os desafios do casal.

Um dos pontos altos do relacionamento real é que Harry e Meghan valorizam a tranquilidade e o conforto, e sempre buscam a paz na vida a dois. Quer saber mais? Analisamos os perfis da ex-atriz leonina e do príncipe virginiano, e te contamos a seguir as principais compatibilidades (e os potenciais problemas!) do casal.

Harry e Meghan combinam?

Quando queremos entender se Harry e Meghan combinam (ou qualquer outro casal), é preciso ir além do signo solar. Um dos aspectos mais importantes é a Vênus de cada um, que revela como as pessoas expressam o amor e os afetos.

Megahn nasceu com Vênus em Virgem, ou seja, é uma pessoa que ama atrás de atitudes práticas. Pode parecer meio tímida ao expressar seus sentimentos, mas se dedica ao máximo à pessoa que ama.

Já Harry tem Vênus em Libra, um dos posicionamentos mais poderosos para o amor! É aquela pessoa que tem atitude, mas que também adora fazer um charme. Contudo, também gosta de ouvir sobre a vida de seu par e tem interesse natural por observar e entender como o outro se sente na relação.

Cada um de seu jeito, eles sabem demonstrar a paixão no dia a dia. São duas personalidades mais racionais, que costumam focar em relações viáveis e que acrescentem algo positivo. Tudo a ver com esse casal que luta por causas humanitárias lado a lado, não é?

Por falar nisso, a longeva monarca da família real britânica morreu este ano. Aqui você confere a análise da vida e a morte da Rainha Elizabeth II segundo a Astrologia.

Complementares, mas nem tanto

Para o público, a história de Harry e Meghan parece ter saído de um conto de fadas. Mas, para o casal, o amor de novela passa longe de seus objetivos. Para a Astrologia, há diferenças importantes na forma como encaram um relacionamento.

A Vênus em Libra de Harry faz com que ele seja alguém mais idealista e romântico a seu modo, além de excessivamente sociável em alguns momentos. Isso pode ser algo que incomode pessoas com Vênus em Virgem como Meghan, que não curtem quem se exalta demais. Ela faz mais a linha pé no chão.

Para um casal com essa combinação, é preciso estar atento a essas pequenas irritações, que podem acabar minando a relação. Paciência é uma virtude importante para ambos.

Um casal de muitas DRs

Também vale ficar de olho no que a Lua no Mapa Astral pode revelar (clique aqui para saber mais), pois ela demonstra como funciona o emocional de cada pessoa.

Quem tem Lua em Libra, como Meghan, costuma puxar as famosas DRs. Por outro lado, pessoas com a Lua em Touro, caso de Harry, são do tipo que detestam falatório — sempre acham que é mais desgastante do que útil.

Mas como ambos apreciam a tranquilidade na vida a dois, é possível que esses momentos não sejam cruciais na relação. Mas vale ter atenção, ok?

Contradições no modo de se comunicar de Harry e Meghan

Para analisar a combinação intelectual de um casal, o foco é o planeta Mercúrio no Mapa Astral (entenda melhor aqui). No caso de Meghan, Mercúrio está no signo de Leão. Já Harry possui o planeta em Virgem.

Na prática, isso quer dizer que eles pensam de maneira bem diferentes – em alguns casos, até contraditórios. Enquanto ela costuma enxergar o todo e analisar os problemas por uma perspectiva mais ampla, o príncipe dá atenção a cada detalhe. É do tipo que tem o senso crítico aguçado, sabe?

Isso é necessariamente um problema? Se o casal for maduro, não, pois vão acabar se complementando na hora de avaliar as situações. Enquanto um pensa no cenário de forma mais ampla, o outro checa as pequenas implicações.

Caso falte maturidade, podemos ter problemas à vista: é possível que a pessoa com Mercúrio em Leão (Meghan) veja o parceiro com Mercúrio virginiano (Harry) como arrogante por sua atenção aos mínimos detalhes (Harry).

Fogo: a combinação em comum

Além de analisar aspectos como a Vênus, a Sinastria Amorosa também leva em conta os elementos fundamentais (Terra, Fogo, Água e Ar) que cada um carrega em seu Mapa Astral. A combinação pode indicar possíveis conflitos no convívio diário ou pontos de afinidade que só agregam ao relacionamento.

No caso de Harry e Meghan, o encontro tem pelo menos um elemento em comum: o Fogo. Como os dois têm uma dose significativa deste elemento em seus mapas, entendemos que ambos têm várias afinidades. Provavelmente os dois costumam ser impulsivos e intensos na forma como encaram a vida.

Por outro lado, o choque entre dois outros elementos, Terra e Ar, representa um ponto de atenção relevante neste relacionamento. É possível que eles tenham ideias excelentes, mas podem encontrar uma certa falta de sintonia na hora de colocar os planos em prática. A dica astrológica é aprender a ter foco para dar lugar ao que é realmente viável.

