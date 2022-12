Quem tem emprego quer aumento salarial, quem não está trabalhando, quer emprego. Tem ainda aqueles que estão pensando em mudar de carreira ou abrir o próprio negócio. Quer saber quais signos vão mudar ou conseguir emprego em 2023?

Então, os astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda analisaram as previsões para todos os signos e, a seguir, a gente te conta como fica a área do trabalho para cada um no novo ano.

Para aproveitar melhor o seu ano, leia as previsões para seu signo solar e seu Ascendente. Se você não lembra ou não conhece, descubra aqui no Mapa Astral gratuito.

Áries

Muita coisa pode mudar em relação a trabalho para você em 2023! Júpiter em Touro, a partir de maio, pode dar o empurrão que faltava para começar um empreendimento ou investir em um emprego que traga maior estabilidade financeira. Leia aqui as previsões completas para Áries em 2023.

Touro

Se você estava esperando muitas mudanças, saiba que 2023 deve ser um ano de questionamentos, e não necessariamente de ação. O que você está fazendo, a empresa, a área, tudo isso ainda faz sentido para você? Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023.

Gêmeos

A partir de março, a entrada de Saturno em Peixes pode significar restrição ou limitação profissional ou até sobrecarga de trabalho para quem é de Gêmeos. Você vai precisar administrar bem o tempo e ser resiliente para enfrentar dificuldades. Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

Câncer

Até maio, quem é de Câncer deve aproveitar para buscar um novo emprego ou cargo, encabeçar um projeto de liderança ou quem sabe abrir o próprio negócio. A sua meta deve ser trabalhar com autenticidade. Aqui estão as previsões para Câncer em 2023.

Leão

Em 2023, quem é de Leão pode precisar se organizar e economizar, mas em termos de trabalho é bem possível que você depare com oportunidades para além do seu emprego fixo, o que fará com que a sua renda aumente, mesmo que pontualmente. Aqui estão as previsões para Leão em 2023.

Virgem

Mesmo que você esteja bem com o seu emprego, os Eclipses de 2023 (veja as datas aqui) podem ser momentos de muitas dúvidas. Marte em Gêmeos, até março, pode acentuar a sensação de que é preciso dar uma guinada na carreira. Mas pense bem antes de tomar uma atitude impulsiva. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

Libra

Saturno em Peixes pode significar, para as pessoas de Libra, um significativo aumento de responsabilidade no ambiente de trabalho ou o oposto – a ausência de trabalho. Para quem já está com alguma crise profissional, é bom ter atenção com Júpiter em Touro, que pode indicar aumento de gastos. Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

Escorpião

Enquanto Júpiter estiver em Áries, até maio, quem é de Escorpião pode ficar com mais vontade de competir e sorte para ganhar no ambiente de trabalho. Mas quando o planeta for para Touro, a ênfase mudará para parcerias bem-sucedidas na profissão. O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

Sagitário

Com Júpiter em Touro, Sagitário pode ter muitas oportunidades em 2023, como viagens a trabalho ou parar participa de cursos, ou viagens para estudar. Porém, altas expectativas podem trazer frustração, cuide o tamanho do salto. Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

Capricórnio

Júpiter pode trazer muitas oportunidades (inclusive novos caminhos!) profissionais para Capricórnio em 2023. Aproveite especialmente o ânimo do primeiro trimestre para acelerar projetos, buscar conhecimento e novas parcerias. Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

Aquário

Aquário tem a chance de viver uma virada profissional em 2023. Depois de dois anos e meio construindo e pavimentando esse trajeto, com Saturno no seu signo, esse pode ser o ano em que você finalmente alcancará o seu objetivo e ascenderá na carreira. O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Peixes

Quem é de Peixes pode ter mais coragem para pedir aumento ou, então, para buscar outro emprego em 2023. E se trabalha de forma autônoma, pode se tornar mais competitiva (o) perante ao mercado. Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

