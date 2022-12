Atenção para expectativas e imunidade: as previsões da semana de 11 a 17 de dezembro de 2022

O ano está chegando ao fim, mas ainda há alguns desafios para enfrentarmos devido às energias densas que apontam as previsões da semana de 11 a 17 de dezembro de 2022. Por mais que o ritmo de festa e agito esteja nos convidando para curtir, a semana pede um pouco de introspecção e cuidado.

Sei que bate a curiosidade, então vamos ao resumo astrológico:

De segunda a sábado, Sol em quadratura com Netuno, o aspecto mais complicado da semana, que pede atenção com a nossa imunidade. Até quinta-feira, Sol também está em um sextil com Saturno, o que provê doses de bom senso e vontade de cumprir compromissos. Na sexta-feira, tem Lua Minguante em Virgem em contraposição a Sol em Sagitário. A partir de quinta-feira (15), se inicia o trígono entre Mercúrio e Urano nos signos de Capricórnio e Touro, o aspecto mais bacana da semana, que favorece a criatividade.

A melhor maneira de aproveitar esses aspectos é se cuidando, para não deixar a imunidade baixar, e permitindo que novos insights e ideias surjam, principalmente de olho em 2023.

E por falar em ano novo, você já conferiu as previsões gerais da Astrologia aqui para ir se preparando para os melhores e piores momentos do próximo ano? Vale também ver aqui as previsões para o seu signo em 2023.

Sol quadra Netuno: atenção com a imunidade

De segunda a sábado, o Sol está passando pelo signo de Sagitário e faz uma quadratura com Netuno, para a gente lembrar que o agito das duas últimas semanas passou, mas é preciso se atentar às questões de saúde.

A quadratura é um aspecto de tensão, e essa especificamente pode ter várias manifestações, uma delas pode ser o aumento coletivo de viroses, alergias, debilidades e doenças.

Contudo, não é a única forma de manifestar. Talvez você não tenha problemas de imunidade, mas é um aspecto que pode dar muita fantasia, carências e viagem mental, ao ponto de imaginar coisas que não são reais.

Para algumas pessoas, pode gerar melancolia, decepção, fobias. Para outras, distração e/ou escapismo. Álcool, medicamentos e drogas estão associados a Netuno.

Como final de ano é uma época em que a gente se sente mais solto, procure redobrar a atenção. Sagitário tem um pouco a ver com excessos, emocionais ou de outra natureza, e isso pode ser mais evidenciado nesta semana e ocasionar problemas.

Se tiver saído do eixo, que tal meditar para voltar ao prumo? Veja aqui uma lista de 23 meditações para você fazer em 2023 – ou melhor, começar agora!

Será que eu caso ou compro uma bicicleta?

Não estranhe se durante a semana você seja tomada por momentos de indecisão, bem daquele tipo: será que eu caso ou compro uma bicicleta? Há um fator de indecisão no ar e algumas pessoas querendo muitas coisas, e outras muito perdidas.

É uma semana com dificuldade em ver as coisas com clareza e discernimento. Às vezes você quer o mundo ideal, mas não existe mundo perfeito!

Portanto, se tiver que tomar alguma decisão, talvez não seja fácil por conta da falta de clareza e realismo, muito característicos de Netuno. Mais próximo do final de semana, Mercúrio em bom aspecto com Urano vem dar uma força, como você verá no decorrer do texto.

DICA: Dê uma olhada no seu Horóscopo Personalizado para ver em qual área da vida estará passando a quadratura de Sol com Netuno. Nessa área, você poderá estar com uma expectativa ainda não muito clara, e poderá ter algum tipo de decepção ou carência nesse setor.

Atenção redobrada no amor!

Pessoas solteiras podem ter algum tipo de decepção ao conhecer alguém, como criar grandes expectativas para depois descobrir que não era nada daquilo. Então, atente-se para perceber onde você está colocando suas expectativas. Vale à pena?

Cuidado com ilusões na Copa do Mundo

Outro ponto é a Copa do Mundo, cuja final ocorre no domingo, dia 18. Com Sol com Netuno cria-se uma ilusão coletiva, de imaginar que o Brasil estava indo tão bem e de repente dar azar em algum momento…

Veja aqui as previsões completas para a Copa do Mundo 2022.

Lua Minguante pede introspecção e (re)avaliação

Na sexta-feira (16), é inaugurada a Lua Minguante em Virgem. No entanto, o Sol ainda segue em Sagitário. Enquanto um tem tudo a ver com grandes sonhos e projetos (Sagitário), o outro é o signo do micro (Virgem).

A energia sagitariana representa toda forma de excesso e, com a Copa do Mundo e as festividades de final de ano, a gente geralmente come e bebe demais.

Com isso, na sexta-feira, temos um convite para internalizar e avaliar nossa vida. Em meio à energia intensa de Sagitário, é um momento para a introspecção, característico de Lua Minguante, para fazermos um fechamento de ciclo da nossa vida pessoal e também dos nossos projetos.

Aproveite para ver aqui no seu Mapa do Ano 2023 quais áreas e períodos vão ser mais favoráveis para esses projetos e suas metas.

Chegou a inventividade!

Chegou a inventividade! Sabe por quê? Porque a partir de sexta-feira (16), Mercúrio no signo de Capricórnio estará em um aspecto com Urano em Touro. Mercúrio tem a ver com o plano mental, o plano das ideias, e quando ele está em uma sinergia bacana com Urano, começam a surgir ideias diferentes, criativas e inovadoras.

Mas lembrando que isso acontece junto com Sol com Netuno, então a gente terá que separar as ideias furadas e as que são legais.

A partir de sexta-feira, é um momento para a gente se abrir para algumas coisas novas, porque elas poderão ser uma mão na roda na nossa vida, seja no trabalho ou no nosso dia a dia. Mercúrio com Urano nos tira do condicionamento habitual e faz a gente ver outra coisa que não havíamos imaginado.

E Mercúrio em Capricórnio fala muito de trabalho, por isso, podem ocorrer boas ideias para 2023. Numa semana que tende à melancolia, podem surgir notícias inesperadas de iniciativas que deram certo.

A partir da sexta-feira, pense em encontrar pessoas para compartilhar ideias, pois através desses insights surgirão coisas estimulantes e diferentes. É tempo de enxergar as coisas por outro ângulo!

Vamos juntos?

Depois de ficar por dentro das previsões da semana de 11 a 17 de dezembro de 2022, você estará mais atento para assimilar os acontecimentos e poderá fazer escolhas mais assertivas para proteger a sua energia. Cuide-se!

Lembrando que, se você curte as minhas palavras e orientações, não deixe de me seguir no meu canal no YouTube e no Instagram.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com