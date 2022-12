Vênus em Capricórnio: momento de oficializar (ou não) as relações

Vênus faz sua última mudança de signo em 2022 neste sábado (10). Para fechar o ano, o planeta do amor entra no signo mais sério e comprometido do zodíaco. O que significa que, durante Vênus em Capricórnio, o amor tende a ser mais sério, comprometido e estável. Por isso, é o momento de oficializar (ou não) as relações.

Esse trânsito vai até dia 2 de janeiro. Ou seja, vai marcar inclusive o ano-novo e os primeiros 2 dias de 2023. Que tal aproveitar e já ler aqui as previsões da Astrologia para 2023 aqui e as previsões para o seu signo aqui?

A seguir, veja como aproveitar o trânsito de Vênus em Capricórnio se você está ou não em um relacionamento.

Trânsito de Vênus em Capricórnio

Se você não está em um relacionamento:

Se você quer se comprometer com alguém, esse é um bom momento. Ótima fase para deixar claro quais são as suas diretrizes e preferências sobre relacionamentos Cuidado, respeito e parcimônia contam mais pontos. Se você tem envolvimento com alguém, mas que não é oficial, pode ser que a outra pessoa sinta desejo de que há algo mais consistente ou profundo no seu interesse. Não é uma boa hora para amadorismos ou displicência. Reflita sobre como você cuida da imagem que você está passando. Se você quer conquistar, tente fazer a outra pessoa se sentir importante e, se possível, mantenha a constância nos contatos e atitudes. Se resolver fazer uma surpresa ou dar um presente, escolha algo de qualidade ou então saiba com segurança o que a outra pessoa quer.

Se você está em um relacionamento:

Essa não é fase de brincar com o amor. Tente dar mais atenção a quem você gosta. Não faça as coisas de qualquer jeito. Por exemplo, se é o aniversário de relacionamento de vocês, gaste um tempo para pensar em algo marcante e especial. Esse período também é interessante para acertar os ponteiros, seja para você explicar algo que você deseja de forma mais objetivo, seja para ouvir o que a outra pessoa quer. O trabalho pode requisitar você mais nesse período de trânsito de Vênus em Capricórnio. Tente achar o ponto de equilíbrio e reservar um tempo para o amor. É uma boa fase para avançar mais um degrau no relacionamento, com ideias como noivado, casamento ou a possibilidade de ter filhos. É também tempo de formular planos em comum, planejando, por exemplo, férias juntos ou como pretendem aplicar o dinheiro.

Lembre-se, é claro, que, além de Vênus, outros planetas estão atuando e interagindo com o seu mapa astral. Por isso, é preciso prestar atenção nos seus trânsitos pessoais aqui no seu Horóscopo Personalizado!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com