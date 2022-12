Todo signo tem um lado mais difícil, oculto e obscuro muitas vezes. Ao olhar para essa parte, podemos entender algumas crenças negativas que cada signo precisa trabalhar na terapia e, assim, começar a transformar na sua vida.

Mas não estamos falando aqui de signo solar, aquele que todo mundo sabe. Veja qual é o seu Ascendente aqui no Mapa Astral gratuito e então volte para este texto para conferir qual é a crença que você pode levar para a terapia.

Aproveite, ainda, para ver as previsões para 2023 do seu signo Ascendente aqui, e entenda o que será importante para você no novo ano.

Crenças negativas que cada signo precisa trabalhar na terapia

A astróloga Vanessa Tuleski revela a principal crença de cada signo e dá dicas de como você pode trabalhar essa questão na terapia.

ASCENDENTE EM ÁRIES

Crença: “Não consigo fazer nada a longo prazo” Dica: Aprenda a lidar com sua crença imediatista e ficar em paz com o espelho.

QUEM TEM ASCENDENTE EM TOURO

Crença: “Sou uma pessoa preguiçosa” Dica: Que tal trabalhar sua resistência a mudanças para construir novos padrões.

ASCENDENTE EM GÊMEOS

Crença: “Sou uma pessoa inconstante” Dica: Tente usar sua curiosidade para se engajar em uma transformação da imagem.

ASCENDENTE EM CÂNCER

Crença: “Tenho muitos problemas emocionais” Dica: Trabalhe a ideia de que você não é capaz de fazer mudanças. Porque você é!

QUEM TEM ASCENDENTE EM LEÃO

Crença: “Acho que tenho que me aceitar assim mesmo” Dica: É maravilhoso aceitar que você é, mas cuidado para não ser uma pessoa reativa a mudanças e achar que pode aceitar ter uma imagem que você não gostaria.

ASCENDENTE EM VIRGEM

Crença: “Me critico muito” Dica: É importante lidar com tanta autocobrança para que você possa colocar em prática as mudanças que quer fazer.

ASCENDENTE EM LIBRA

Crença: “Preciso de ajuda, só não consigo” Dica: Pessoas com Ascendente em Libra pode ter dificuldade em sair da zona de conforto, por isso precisam trabalhar a ideia do que é essa zona de conforto e como ela prejudica você.

QUEM TEM ASCENDENTE EM ESCORPIÃO

Crença: “Meu corpo aguenta tudo” Dica: Será que chegou a hora de trabalhar a ideia de excessos?

ASCENDENTE EM SAGITÁRIO

Crença: “Tenho tantas coisas interessantes, não preciso focar na minha autoimagem” Dica: Quem tem Ascendente em Sagitário tem tendência à falta de limites. É importante encontrar um caminho do meio.

ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO

Crença: “Estou sempre com muitas preocupações” Dica: É preciso, provavelmente, limpar as crenças negativas a seu respeito para poder se engajar numa transformação mais leve.

QUEM TEM ASCENDENTE EM AQUÁRIO

Crença: “Sou do contra” Dica: A rebeldia inerente ao Ascendente em Aquário que pode levar a sabotar seu próprio desejo de se transformar.

ASCENDENTE EM PEIXES

Crença: “Não consigo me fixar em nada” Dica: A falta de confiança em si pode fazer com que não acredite na sua capacidade de mudança de hábitos e imagem.

Dicas de terapias no Personare

Sim! Você pode contar com a ajuda de um profissional para trabalhar suas crenças negativas e, com isso, abrir novos caminhos para a sua vida. De quebra, ainda ajuda a ter menos ansiedade, a lidar com luto e relacionamentos, melhorar a autoestima e muito mais.

Não tenha medo de buscar este auxílio terapêutico. O máximo que pode acontecer é você arrepender de não ter feito isso antes! Aqui você pode conhecer diversos tipos de terapia para trabalhar todas as áreas da sua vida.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br