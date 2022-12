2023: saiba quais são as melhores oportunidades para cada signo

O que você pode esperar neste ano novo? Neste artigo, a gente reuniu as melhores oportunidades para cada signo em 2023 segundo os Astros.

Para aproveitar melhor o seu ano, leia as previsões para seu signo solar e seu Ascendente também. Se você não lembra ou não conhece, descubra aqui nesse link seu Ascendente gratuitamente.

2023 e as melhores oportunidades para cada signo

Áries

Especialmente entre janeiro e maio, quando Júpiter estiver em Áries, você pode ter novas oportunidades profissionais e de crescimento. A pergunta é: o que você quer ver crescer, se desenvolver e dar frutos nos próximos 12 anos? Plante essas sementes em 2023 para que possam crescer ao longo do ciclo jupiteriano. Leia aqui as previsões completas para Áries em 2023.

Touro

A entrada de Plutão em Aquário, em março, traz oportunidades para você se aprofundar e se especializar no que está fazendo ou ressignificar o que vem sendo feito até agora. De qualquer maneira, será um período de reflexão que pode culminar em ótimas novas possibilidades. Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023.

Gêmeos

Nos primeiros cinco meses do ano, as oportunidades para Gêmeos estarão relacionadas à imagem social, como se destacar como uma liderança no seu grupo. Mas para quem sempre quis empreender, com o trânsito de Saturno em Peixes, em março, pode dar início a um negócio próprio. Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

Câncer

A partir de maio, Júpiter em Touro pode trazer oportunidade para expandir amizades e a própria participação nas redes sociais. Se você trabalha com isso, será ótimo para se estruturar de maneira consistente online. Aqui estão as previsões para Câncer em 2023.

Leão

A partir da entrada de Júpiter em Touro, em maio, novas oportunidades profissionais e financeiras se abrem para Leão em 2023. Sua carreira e seu propósito de vida recebem trânsitos de Júpiter, de Urano e do Eclipse Solar de 28/10, indicativos de mudanças profundas. Aqui estão as previsões para Leão em 2023.

Virgem

No período de Júpiter em Áries, que vai até 16/05, é possível que tenha muitas oportunidades para expandir os ganhos — em especial de renda variável, como, por exemplo, comissões e participação em lucros, ou seja contemplado por aumento salarial. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

Libra

As oportunidades para Libra em 2023 vêm disfarçadas de desafio. Saturno em Peixes é uma oportunidade para estabelecer uma rotina mais eficiente. Portanto, decida o que quer e estabeleça os passos para chegar lá! Foque e aprenda a fazer uma coisa de cada vez. Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

Escorpião

A breve entrada de Plutão em Aquário pode trazer tendência de alguma mudança na área da carreira e dos seus caminhos de vida, além de filhos, projetos futuros, mudanças profissionais. E Júpiter em Áries, até maio, é sinônimo de ampliação para quem empreende e de mais autonomia para quem tem um emprego fixo. O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

Sagitário

Saturno pode significar redirecionamento de carreira para Sagitário em 2023. Caso você queira aplicar suas mais recentes habilidades, chegou a sua hora. Pode ser um ótimo período para se aprofundar no autoconhecimento e no aperfeiçoamento da autoimagem. Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

Capricórnio

A partir de maio, com Júpiter em Touro, Capricórnio pode viver melhora no relacionamento com filhos, com seu prazer, seus romances e com sua própria expansão pessoal. Esse ano também pode ser ótimo para você consolidar sua imagem pública em todas as áreas da vida. Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

Aquário

Plutão em Aquário pode representar tanto oportunidades quanto desafios para você. Use essa energia para transformações. Todo mundo tem um lado de sombra, de manipulação, de mentira. Você precisa atravessar essa sombra, navegar por ela e sair mais forte. Que tipo de poder você deseja ter e para quê? É essa a oportunidade de Aquário em 2023. O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Peixes

Júpiter em Áries, até 16/05, traz a chance de ganhar dinheiro em 2023! Se você souber usar esse trânsito a seu favor, pode virar marqueteiro de si e do seu trabalho quando Júpiter chegar em Touro, a partir da segunda quinzena de maio. Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda são Astrólogos e, juntos, são autores das previsões para os signos em 2023 do Personare.

