Polêmicas, mal-entendidos e exageros: as previsões da semana de 4 a 10 de dezembro de 2022

O Céu caprichou e os próximos dias terão temperos diversos. Prepare-se para polêmicas, discussões e atenção redobrada para não cair em fantasias e exageros. As previsões da semana de 4 a 10 de dezembro de 2022 trazem aspectos que podem deixar os instintos aflorados.

Quer saber como se preparar? Antes, vamos ao resumo astrológico:

O Sol oposto a Marte no eixo Gêmeos/Sagitário empurra para a ação, mas também esquenta os ânimos – e a reatividade. Destaque para a Lua cheia de 08/12. Até terça-feira (06), Vênus em quadratura com Netuno pode gerar decepções, fantasias, carências e enganos nas relações e nas finanças. Até quarta-feira (07), Mercúrio em Sagitário está em quadratura com Júpiter, abrindo espaço para o exagero mental. A partir da terça-feira (06), Vênus quadra Júpiter, que não é um aspecto perigoso, mas estimula excessos. Também na terça-feira (06), Mercúrio passa para Capricórnio, mudando a energia do plano mental. A partir da sexta-feira (09), o Sol inicia um sextil com Saturno, contrapondo os arroubos, excessos, impulsividade e agressividade da oposição do Sol com Marte e de Vênus em quadratura com Júpiter.

Já deu pra notar que não vai ser fácil, não né? As previsões da semana podem até assustar um pouquinho pelos desafios que teremos. Porém, dá para encarar e passar pelas situações de um jeito mais tranquilo, agora que você vai ficar por dentro dos detalhes.

E como o ano está chegando ao fim, não se esqueça de conferir as previsões para o seu signo em 2023.

Sol oposto a Marte: agressividade e acidentes

Nas previsões da semana de 4 a 10 de dezembro de 2022, o Sol faz oposição a Marte, o planeta da energia. Se bem usada, a combinação nos lança para a iniciativa e ação.

É preciso se precaver com o “modo trator”, que pode passar em cima do outro, por conta de efeitos desta oposição, como impulsividade, irritabilidade, agitação, agressividade e acidentes.

Marte é o planeta do motor, representa a energia para você fazer as coisas, andar, dirigir e colocar as ações para jogo.

É uma semana com potencial de muitas discordâncias, com Marte em Gêmeos, impactando a comunicação, e Sol em Sagitário, que muitas vezes tem a ver, no negativo (lembrando que todos os signos têm um lado positivo e um negativo), com o fanatismo.

Sabe aquela coisa do senhor da razão? Vai ter gente esquentando a cabeça por conta de uma tendência à agressividade, reatividade e desejo de ter razão e/ou se impor sobre o outro.

Muita atenção, pois infelizmente podem rolar acidentes. Como estamos em Copa do Mundo, no futebol, pode haver confusões, brigas e pessoas esquentadas, especialmente porque a Lua cheia chega no dia 8, quinta-feira, o que fomenta exageros. É sempre o auge das emoções de cada mês. Você já pode conferir o calendário lunar de 2023 aqui.

É uma semana onde os ânimos ficam exaltados. Marte é a correria, portanto, pode esquecer, que não serão dias calminhos, de contemplação. Você vai ter que aprender a jogar bolinhas no ar, e dar conta delas, como fazem os malabaristas. Preparado?

Não vai ter tempo de respiro, então, aproveite para descansar um pouco no fim de semana para enfrentar os dias de correria.

Nada de dispersão e, sim, ação!

Para lidar melhor com todo esse agito, a dica é parar com a dispersão e partir para ação. Se encarar tudo com mais objetividade, vai funcionar! O jeito vai ser tentar fugir das armadilhas de se perder em possíveis brigas.

Você pode conferir no seu horóscopo Personalizado gratuito como a oposição do Sol com Marte pode funcionar no seu mapa astral, lembrando que ela fica exata na quinta-feira (08), dia de Lua Cheia, mas que já está acontecendo ao longo da semana.

Se, por exemplo, você está com oposição nas Casas 5 e 11, que são setores de criatividade e dos grupos, podem ocorrer desafios ou metas nessas áreas. Porém, talvez ocorra algum fator irritante, pois a semana apresenta essa tendência.

Nas redes sociais, alguém pode discordar de você e como lidar com isso? Com inteligência, pois Marte está em Gêmeos, então procure refletir caso isso aconteça com você, se vale mesmo a pena bater boca.

Serão dias com instintos aflorados e esse extremo é muito perigoso, sendo assim, a dica é olhar essas Casas como áreas de ação, que é o melhor de Marte, e não como área de reatividade, que pode trazer prejuízos maiores.

Procure encarar tudo através da firmeza e da assertividade de Marte, que é o lado luz do planeta, ao invés de agressividade excessiva.

Vênus/Netuno: ilusões, carência e exageros

Outro aspecto que exige atenção nas previsões da semana de 4 a 10 de dezembro é Vênus em quadratura com Netuno, até a terça-feira (06).

Cuidado para não entrar na ilha da fantasia e ficar fora da realidade, pois essa energia nos traz ilusões, carências e enganos nas relações e nas finanças. Às vezes, entramos no modo nostalgia, e tudo bem, desde que saibamos que estamos vivendo no presente.

Vênus tem muito a ver com relações e gastos excessivos, e como estamos perto do Natal, há uma tendência grande de comprar equivocadamente.

Uma dica muito prática: evite comprar presentes essa semana, pois, depois de Vênus/Netuno, vem Vênus em tensão com Júpiter, o que pode dar exageros de sair comprando tudo. E aí levar um susto quando a fatura do cartão chegar em janeiro, com Sol em Capricórnio, o signo do pé no chão e que traz aquele choque de realidade.

Ao deixar passar estas duas influências, você tende a fazer escolhas mais assertivas e pensadas. Melhor, né?

Olhos atentos para evitar excessos

No meio dessa história toda, temos Mercúrio começando a quadrar com Júpiter, a partir da metade da semana. E isso também dá um plano mental exagerado, podendo botar fogo naquela reatividade que comentei anteriormente.

Por isso, é muito importante saber descarregar o excesso de energia e ter objetividade, caso contrário o meio de campo vai embolar, com propensão a discussões, desgastes ou acidentes.

Com o Natal se aproximando, começam os encontros de fim de ano e pode ser difícil controlar os excessos. É uma semana mais yang, com tendência à impulsividade, o que pode gerar toda essa confusão.

Podemos ter algumas decepções com Vênus com Netuno e também alguns exageros com Vênus em quadratura com Júpiter, do tipo expectativas inflacionadas. Além disso, Mercúrio em tensão com Júpiter até a metade da semana também traz sua parcela de contribuição para mal-entendidos e exageros.

Trânsitos que trazem equilíbrio para a semana

Teremos uma importante mudança na terça-feira (06), quando Mercúrio sai de Sagitário e entra em Capricórnio. Mercúrio em Capricórnio vai nos levar a uma forma de pensar um pouco mais cautelosa, mais calculada, com um tom mais comedido.

Em uma semana de muita impulsividade, ele ajuda a puxar um pouco pela razão e faz a gente refletir. Bom, né?

A partir da sexta-feira (09), o Sol em sextil com Saturno é outro fator que vai ajudar a gente a surfar na onda da razão. Saturno é regente de Capricórnio, e isso dá um pouco de ponderação, reduzindo a impulsividade.

Além disso, Sol com Marte, especialmente próximo da quinta-feira (08), com Lua Cheia, dá aquela adrenalina para reagir e responder com firmeza.

Então, respire fundo, dê uma volta e procure evitar conversas acaloradas para poupar sua energia com discussões.

Lua cheia e atenção com brigas à toa

A Lua Cheia de quinta-feira ocorre dentro do mapa da Lua Nova em Sagitário (veja aqui), que tem como destaque Marte com Netuno, um aspecto quixotesco, de brigar por alguma coisa sem necessidade.

De fato, nesta semana a coisa está muito extrema e isso fica marcado no mapa da quinzena. Nós, astrólogos, vemos o mapa da lua nova como a nave mãe e como o momento para mudar de página.

Então, esta página ainda vai estar presente até as proximidades do natal, quando virá outra Lua Nova, em 23 de dezembro, com um tom menos bélico do que a atual.

Prontos?

Veja tudo sobre essa semana no vídeo:

E aí, o que você achou das previsões da semana de 4 a 10 de dezembro de 2022? O Céu deu aquela caprichada em muitas misturas, né? O da próxima semana vai ser menos complexo e você vai vir aqui conferir.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

