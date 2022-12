Crises, expansão ou mudanças? Veja as previsões do seu signo para área da família em 2023

A família é uma das áreas mais importantes da nossa vida. O que será que vem por aí em 2023: crises, filhos ou brigas familiares? É o que você vai descobrir a seguir, com as previsões do seu signo para área da família em 2023. Assim, pode se planejar melhor e aproveitar todo o potencial do novo ano.

Para entender e aproveitar melhor as previsões para a área da família, confira o seu signo solar e o seu Ascendente também. Se você não lembra ou não conhece, descubra aqui nesse link seu Ascendente gratuitamente.

Previsões para família em 2023

Áries

Saturno em Peixes pode significar sacrifícios familiares ao longo de 2023, como cuidar de algum parente doente ou doar mais do seu tempo para alguém. Além disso, quando Marte estiver em Câncer, de 26/03 a 21/05, o foco na questão familiar será maior, por exemplo, investir em uma casa própria ou se mudar. Leia aqui as previsões completas para Áries em 2023.

Touro

Com Júpiter em Touro, seu foco até 2024 será nos seus projetos e desejos. No entanto, quando Vênus estiver retrógrado, entre 22/07 e 03/09, pode ser que você se reconecte com membros da família ou amplie o entendimento com seus familiares. Aproveite! Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023.

Gêmeos

A sobrecarga que deve vir junto com Saturno em Peixes, a partir de março, pode atingir também a área familiar. Nesse sentido, é possível que você sinta muita cobrança no trabalho ou trabalhe muito, e sua família pode não entender isso. Portanto, muito diálogo será necessário. Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

Câncer

Em 2023, o foco de Câncer é relacionamento — seja com você, seja com as outras pessoas. Nesse sentido, o ano pede mais foco na resolução de pendências, incluindo aí irmãos, se você tiver. Para quem quer aumentar a família, aproveite os Eclipses em Escorpião e em Libra (veja as datas aqui). Se não quiser, cuide-se! Para ver as previsões completas para Câncer em 2023, clique aqui.

Leão

Família e trabalho devem estar ligados em 2023, por conta dos dois Eclipses Lunares em Escorpião e Touro. Uma área pode puxar a outra. Além disso, quando Marte estiver em Escorpião, de 12/10 a 24/11, pode ser o momento ideal para começar uma família, comprar ou alugar um imóvel ou sair de casa. Aqui estão as previsões para Leão em 2023.

Virgem

O seu foco em 2023 deve ficar muito mais voltado à carreira e novos projetos pessoais, por isso, questões familiares podem ficar em segundo plano. Porém, quando Mercúrio ficar retrógrado em Capricórnio (veja a data aqui no calendário 2023), seu olhar retorna para si, a vida familiar e os amores. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

Libra

É preciso redobrar a paciência e aumentar o planejamento em 2023. Isso porque as retrogradações dos planetas (veja aqui as datas) podem desacelerar muitas coisas e se manifestar em conflitos familiares. Portanto, procure estabelecer, já no início do ano, quais são as responsabilidades e as tarefas de cada um. Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

Escorpião

O início de Plutão em Aquário, em março, pode mudar a forma como você se relaciona com seus pais e ancestrais, transformando a sua vida. Além disso, mudanças de casa também podem acontecer ao longo do ano. O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

Sagitário

2023 pode chegar com mais responsabilidades e cobranças em relação à família, principalmente a partir de março. Cuidar ou se responsabilizar por algum familiar doente, por exemplo. Será preciso conversar com os demais parentes para não sobrecarregar você. Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

Capricórnio

2023 pode ser um ano bem família para você. Mudanças planejadas por você, como sair de casa, mudar de cidade ou até aumentar a família, com filhos ou netos, são super possíveis neste ano. Só cuide para se sobrecarregar, ok? Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

Aquário

2023 será um bom ano para conviver em família e também para investir em um novo lar, como comprando uma casa ou até reformando a sua. Além disso, a partir de maio, com Júpiter em Touro, é possível que você queira ficar mais em casa. Ainda assim, reviravoltas e imprevistos podem acontecer. Planeje-se bem! O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Peixes

Com Saturno em Peixes, demandas profissionais e pessoais podem exigir bastante de você em 2023. Como você gosta de se doar aos outros, cuide para não se sobrecarregar. Além disso, o Eclipse Lunar em Touro, no dia 28/10, pode trazer contratempos envolvendo irmãos. Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

