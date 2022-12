Previsões da Numerologia para 2023: ano será regido pelo número 7

Para as Previsões da Numerologia para 2023 serem feitas, a gente precisa caclular o número que vai “reger” o ano, que é chamado de Ano Universal. No caso, 2023 é regido pelo número 7, que é o resultado da soma 2+0+2+3.

Na Numerologia, o número 7 evoca mistério e seletividade, assim como tabus e questões polêmicas, ou seja, permite que segredos venham à tona.

Mas também, o 7 é um número de comprometimento, seja na carreira e na vida pessoal, seja nos estudos ou nos cuidados com a saúde.

Além disso, a Numerologia entende que o 7 não quer saber de trabalho feito de qualquer jeito e nem de a vida sendo empurrada com a barriga. Será um período para assumir o protagonismo!

Por isso, as Previsões da Numerologia para 2023 trazem a análise de que o ano regido pelo 7 pede concentração em si e busca pelo autoconhecimento. Na medida em que você entende a importância de olhar para as próprias feridas e cicatrizes, verá que é possível crescer e amadurecer.

Então, lembre-se de que um ano 7 até pode parecer uma ostra bem fechada, mas na verdade tende a ser uma belíssima pérola.

Aproveite e leia também

Numerologia para 2023

Mais do que saber que o número 7 rege o ano de 2023, você precisa saber qual é o número que vai reger a sua vida no novo ano. Para isso, descubra aqui os significados do seu Ano Pessoal 2023 e também conheça aqui o seu Mapa do Ano completo.

Os significados do Ano Universal 7 estão ligados à seletividade. A simbologia do número 7 muito exigente. Por isso, não espere ter resultados positivos se você não se empenhar verdadeiramente rumo aos objetivos.

Esse comprometimento fica muito forte tanto âmbito pessoal, assim como no profissional.

Carreira e Trabalho em 2023

Quem estiver em busca de profissionalismo e de qualificação terá todo o impulso da energia do 7. Ou seja, 2023 pode ser um excelente ano para se especializar e estudar, ou seja, ir a fundo naquilo que você deseja.

Por outro lado, quem não assumir esse compromisso e fingir ser alguém que não é, pode sentir prejuízos, porque o 7 traz à tona o que é falso, o que é mera aparência.

Ano para você se conhecer melhor

Além desse aperfeiçoamento profissional, o Ano Universal 7 pede autoconhecimento. Será um período para que mais pessoas podem despertar nesse sentido e buscar se conhecer melhor.

Além disso, 2023 pode ser marcado pela de autocrítica e bastante seletividade, beirando ao perfeccionismo. Tome cuidado para não exagerar, mas não deixe de lado esse olhar mais atento às questões internas.

Espiritualidade

O 7 está relacionado ao sagrado e à fé. Por isso, pode ser um ano para estudar ou aprofundar o lado espiritual. Se não for a sua praia, tudo bem, basta tentar confiar mais em si e na sua intuição.

Os significados do número 7 também destacam a importância de confiar na própria alma, na vida e na essência do ser. E quanto mais esse lado estiver fortalecido, mais facilmente você enfrentará os desafios impostos pelo 7. Afinal, segredos e questões que estavam ocultas tendem a aparecer em um Ano Universal 7.

O 7 pede que cada um de nós encontre o ritmo adequado para fluir. Pense em um surfista: o surfista precisa estar preparado fisicamente e espiritualmente para esperar a melhor onda. Quando ela vier, ele surfa.

Essa é a proposta do 7: estar preparado para surfar quando chegar a melhor onda. O 7 nos faz lembrar a importância do repouso, do descanso, da meditação. A partir daí, preparando-se internamente, surgem as boas conexões.

Atenção às palavras

Polêmico, o 7 é um causador de polêmicas. Por isso, a Numerologia para 2023 pede cuidado redobrado com as palavras, que podem causar mal entendidos e confusões. Nesse caso, o silêncio vale ouro.

Dessa forma, procure se manifestar somente quando tiver certeza do que está falando – assim, você evita desgastes. Ao mesmo tempo, conflitos podem ser importantes para esclarecer o que não está dando certo e aprimorar hábitos e atitudes.

Economia em 2023

Se você ainda não se organizou para estudar Finanças, 2023 pedirá esse comprometimento com mais intensidade. O Ano Universal 7 pede profissionalismo e competência — inclusive na administração do próprio dinheiro.

Mas isso não é só com você. Tanto governantes também vão precisar ter esse mesmo cuidado com o dinheiro público. Pode ser ótimo se essa tarefa ficar sob responsabilidade de pessoas qualificadas e competentes.

O Ano Universal 7 tem tudo para promover ajustes e aperfeiçoamentos no que não estava dando certo. Para isso, no entanto, é possível que sejam aplicadas medidas polêmicas.

Além disso, o 7 pode trazer à tona e escancarar o que estava ruim e o que estava sendo empurrado para baixo do tapete.

Estrangeiro

O número 7 também está relacionado ao estrangeiro. Por isso, a análise da Numerologia para 2023 indica a importância de ter aliados e, ainda, que as Relações Internacionais podem contribuir para a economia do Brasil.

Em termos de Economia, a inflação pode ser acelerada ou pode dar uma freada, depende do quão competente serão as pessoas contratadas para liderar esse movimento.

Durante os anos de pandemia, a Bolsa de Valores foi inundada por pequenos investidores, que não faziam parte de bancos, grandes empresas ou corporações.

Se não houver um estudo adequado e uma dedicação criteriosa a respeito desse tipo de investimento, há risco de perda.

O 7 demanda equilíbrio emocional – quem quiser enriquecer rapidamente e a qualquer custo provavelmente encontrará dificuldades em um ano tão criterioso.

O cenário global na Numerologia em 2023

A última vez que o número 7 foi regente de um ano, foi em 2014. Naquele ano, ocorreu a retomada das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, por exemplo.

Além disso, em 2014, o prêmio Nobel da Paz foi dividido entre a paquistanesa Malala Yousafzai e o indiano Kailash Satyarthi, pelo combate contra a exploração infantil e dos jovens e pelo direito de todos à educação.

Relembrar isso nos remete um lado bacana a ser explorado em um ano 7. Ainda assim, a Numerologia para 2023 aponta que o cenário internacional pode esquentar com um possível clima de traição entre nações e até maior risco de declarações polêmicas.

Guerra

A análise Numerologia para 2023 indica que há, sim, possibilidade de guerras e conflitos internacionais.

Guerras por motivos religiosos também podem ocorrer neste período. Vai ser bem importante, com especial importância neste ano, que as pessoas revejam seus conceitos e ações sobre preconceitos a respeito de culturas e religiões.

Saúde em 2023

As previsões da Numerologia para 2023, sugerem fragilidade em relação à saúde de modo geral. Então, 2023 será um ano para dar mais atenção às questões de saúde – física, mental e emocional.

Atenção! Se você tem o 7 em destaque no seu Mapa Numerológico (veja aqui) ou vai passar por um Ano Pessoal 7 em 2023, essa possível fragilidade fica ainda mais forte.

Vale lembrar que, em 2014, que também foi regido pelo número 7, ocorreu um dos piores surtos de ebola, com fechamento de aeroportos e de fronteiras para evitar a transmissão da doença.

Corpo-mente-espírito

O 7 está totalmente atrelado ao corpo e à saúde, e pede especialmente essa integração entre corpo, mente e espírito.

Ao mesmo tempo, indica a importância de reforçar o lado investigativo da ciência, que pode passar a olhar com mais atenção para as causas de doenças.

Nos últimos dois anos, as vacinas estiveram muito em destaque nas nossas vidas. Como já apontamos, o 7 traz segredos à tona. É possível que os cientistas passem a rever vacinas que foram aprovadas para fazer nova apuração. Esse é um ótimo ano para isso.

Além disso, como o 7 pede seletividade, pode ser também que somente as vacinas aprovadas com o selo de qualidade do 7 passem por esse crivo.

Cuidados em 2023

Vale ter atenção a falsos gurus e curadores alternativos ou espirituais. Infelizmente, essas pessoas podem se multiplicar em 2023. Tome cuidado para não depositar a sua fé em quem não merece confiança. Espere ainda alta sensibilidade em 2023. O 7 pode deixar as pessoas mais sensíveis, tanto no emocional como no psíquico. Buscar autoconhecimento pode ajudar você a não ficar tão suscetível a problemas envolvendo a saúde mental A Numerologia para 2023 vê a possibilidade de aumento de vícios em bebida, comida, sexo, drogas, exercícios e até em celular. Cartões clonados, golpes virtuais e vírus destrutivos nos aparelhos eletrônicos, por exemplo, também podem ficar ainda mais frequentes em 2023. Tenha calma e cautela. Organize horários e sua rotina, use a seletividade do 7 para dividir melhor o seu tempo e dar mais atenção às partes saudáveis da vida.

Amor em 2023

Para o número 7, a regra é clara: antes só do que mal acompanhado. O 7 é altamente seletivo. Por isso, a Numerologia para 2023 sugere que as pessoas podem optar por não ficar com qualquer pessoa e nem se abrir para qualquer pessoa.

Há medo intrínseco de amar e sofrer, amar e ser traída (o), amar e ser rejeitada (o). São fantasmas que nos assombram na vida a dois. Por mais bem resolvidos que estejamos, esses receios podem vir à superfície em 2023.

E aí entra, mais uma vez, a necessidade do autoconhecimento. Amaremos com mais qualidade quando reconhecermos nossos medos, nossas limitações e nossas vulnerabilidades.

Quando conseguirmos superá-los, trocas afetivas muito mais ricas podem acontecer. E, além disso, o 7 pode trazer essa oportunidade de iniciar um relacionamento em um novo nível de cumplicidade, de união e de intimidade.

Para pessoas solteiras, 2023 pede olhar para si mesma (o). É comum que as pessoas estejam tão ocupadas buscando uma companhia que deixem de lado quem são. Então, aproveite esse período de solitude para olhar para você.

O que você quer para você?

Aproveite a conexão com a natureza, típica do 7, para pensar sobre a vida, sobre quem você é e sobre o que você quer para você. Por isso, olhe para o passado, busque aprender com os erros das relações anteriores. Esse processo de autoconhecimento é crucial para quem quer um novo relacionamento.

Mas aí vem a pergunta: 2023 vai ser um ano triste? Depende muito. Se você não aproveitar esse chamado para se conhecer melhor, para olhar para dentro, para estar em paz consigo mesmo, é possível que o fato de estar sem um parceiro cause tristeza e um sentimento de solidão.

A dica é utilizar esse momento para buscar respostas que já existem em você. Quanto mais você olhar para dentro, menor é a chance de tristeza ou depressão.

Meses mais desafiadores de 2023

Esses serão os meses mais delicados de 2023: março, abril, outubro e dezembro, de acordo com a Numerologia.

São períodos nos quais situações desafiantes de maneira geral, situações de medo no pessoal ou no coletivo podem vir à tona. Por isso, podem demandar muita fé e aprimoramento para que as crises se resolvam.

Em março e dezembro, há risco aumentado para acidentes aéreos. Janeiro, abril e outubro, porém, serão os meses mais delicados em termos de conflito internacional. Em abril, também há chance de conflitos entre as pessoas, ou seja, mais brigas, discussões e desentendimentos. É um período que pede mais diplomacia, paciência e resiliência.

Aliás, importante lembrar que em abril e outubro teremos eclipses e, segundo a Astrologia, podem ser períodos mais tensos. Por isso, veja aqui as previsões da Astrologia para 2023

Meses que trazem oportunidades em 2023

Os meses de maio e julho podem ser períodos de expansão, de crescimento e de mais leveza. Excelente para aproveitar, por exemplo, lances culturais, viajar, conhecer pessoas, criar relações mais íntimas e estreitar os laços de intimidade.

Maio é um ótimo mês para aproveitar oportunidades de aprender coisas novas, como, por exemplo, idiomas. Mas também para exercer um lado mais cultural com um curso de dança ou de teatro. Já julho, pode ser excelente para viajar.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br