O que sua data de nascimento revela sobre o Ano Novo?

A data de nascimento revela oportunidades e os desafios que você pode viver o novo ano. Sabe como? Calculando o dia e mês que você nasceu junto com os números que formam o Ano Novo.

Dessa forma, o número que resulta desse cálculo é o seu regente do ano. Aqui no Personare você pode ver o número do seu Ano Pessoal aqui gratuitamente.

Isso significa que sua data de nascimento revela todos os anos algo diferente para você, de desafios a oportunidades, de obstáculos a potencias de expansão.

Data de nascimento revela como será seu ano novo

O seu Ano Pessoal, número que a data de nascimento revela, sempre será de 1 a 9 e isso indica um mapa repleto de possibilidades para você no novo ano.

Além disso, saiba que o número que rege seu Ano Pessoal começa a valer sempre no dia 1 de janeiro e termina sempre em 31 de janeiro.

Se você já calculou o seu número regente, veja abaixo o que a soma do ano novo com a sua data de nascimento revela:

ANO PESSOAL 1

Grandes chances de viver de conhecer alguém e começar um relacionamento novo. Você pode sentir mais coragem Gente mais jovem, independente e original podem atrair mais sua atenção.

ANO PESSOAL 2

Suas emoções podem ferver neste novo ano. Ou seja, o ano pode ser marcado por mais sensibilidade. Pessoas extremamente educadas podem ganhar seu coração mais fácil neste ano.

ANO PESSOAL 3

Este ano pode ser marcado por muito romantismo. Aproveite para sair mais e fazer programas que vão render boas risadas. Gente engraçada e que adora conversar pode ter mais espaço na sua vida.

ANO PESSOAL 4

Reformar ou mudar de casa é uma boa pedida neste ano. A sensação de querer muito um relacionamento sério pode ficar bem forte. Além disso, pedidos de namoro, noivados e casamentos podem se destacar na sua vida.

ANO PESSOAL 5

Ótimo para experimentar mais, viajar mais e encontrar mais com suas amizades. É tempo de reservar mais tempo para fazer o que você gosta. Há mais chances de você conhecer pessoas bastante diferentes do que de costume.

ANO PESSOAL 6

A carência pode ficar bem forte nesse ano. Bom ano para resolver diferenças por meio de conversas. Alguém especial pode surgir do seu círculo de amizades.

ANO PESSOAL 7

Coloque para fora suas emoções, diga o que você pensa. Esse ano é ótimo para isso. Por isso, traga sinceridade na sua fala e procure por mais intimidade. Boas chances de conhecer alguém especial em cursos, bibliotecas, livrarias…

ANO PESSOAL 8

Bom período para pagar dívidas e contas e economizar dinheiro. Tendência alta para realizar sonhos, como fazer uma viagem especial. Pessoas poderosas ou bem sucedida na profissão pode atrair mais você neste ano.

ANO PESSOAL 9

Você pode querer ficar mais quieta (o) neste ano. Se alguma coisa não estiver agradando você, converse sinceramente para mudar. Pessoa muito compreensivas podem ganhar sua atenção com mais facilidade neste ano.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

