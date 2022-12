Sorte ou superstição: cor da camisa pode influenciar na vitória da Seleção?

A nossa Seleção Brasileira jogou e venceu os dois primeiros jogos da Copa do Mundo do Catar usando o tradicional uniforme amarelo. Mas no terceiro e último jogo da primeira fase, entrou azul e perdeu. Será que a cor da camisa pode influenciar nos resultados da Seleção?

A combinação de camisa amarela, calção azul e meias brancas é a mesma usada pelo Brasil na maioria dos jogos em quatro dos cinco títulos do nosso país — com exceção da primeira taça, em 1958, quando a Seleção teve de utilizar camisa azul. No entanto, também foi com essas cores que o Brasil foi eliminado nas quartas de final de 2018, na Rússia, pela Bélgica.

A pergunta que fica é: a cor da camisa pode influenciar nos resultados da Seleção? Nós ouvimos a cromoterapeuta Solange Lima , que explica tudo sob o viés da terapia das cores.

Sorte ou superstição?

Segundo a Cromoterapia, técnica que estuda a energia das cores e a influência delas na nossa vida, cada cor tem uma vibração energética diferente e, quando usamos uma cor ou estamos num ambiente preenchido por alguma delas, podemos sentir os benefícios ou os malefícios, dependendo do nosso objetivo.

Por exemplo, se quer se acalmar, tranquilizar e até ter uma boa noite de sono, é bom fugir do vermelho. Agora, se quer energia e movimento, essa é a cor perfeita.

“Com relação ao resultado dos jogos da nossa Seleção Brasileira, existe mais superstição do que de fato sorte ou estímulo à vitória ou à derrota”, explica a especialista.

O que muda quando a Seleção muda de cor?

O fato é que todas as cores, inclusive amarelo, verde e azul, carregam energias singulares, e é nisso que a gente precisa focar quando fala de cromoterapia. Segundo Solange Lima, os significados das cores da Seleção são:

O verde é a cor que traz esperança e, ao mesmo tempo, do equilíbrio e da serenidade, que é tudo que precisamos para esses momentos decisivos de Copa do Mundo. Por isso, é uma cor super favorável para a Seleção. Além disso, ela traz calma e ajuda na agitação. O amarelo é uma cor que passa alegria e leveza e traz foco. Como é uma cor quente, traz também bastante energia – que tem tudo a ver com o brasileiro. Já o azul ajuda a manter a calma e a resgatar a fé, que todo mundo em algum momento precisa.

“Então, se esse último jogo da primeira fase será disputado pela Seleção já classificada com a camisa azul, isso pode ajudar os jogadores a terem mais calma e paciência na hora da partida”, aponta a cromoterapeuta.

O que jogadores e torcedores podem fazer para ganhar?

Os jogadores geralmente não podem escolher a cor da camisa, das meias nem das bermudas, com exceção dos goleiros. Então, o que a Cromoterapia sugere para garantir a classificação do Brasil em primeiro lugar?

“Se pudesse dar uma sugestão a eles, eu diria para usarem uma peça íntima na cor laranja, para trazer coragem, determinação e ousadia na hora da partida”, sugere Solange.

E para nós, meros torcedores, o que podemos fazer para dar aquele forcinha pra Canarinho conquistar o hexa?

A especialista sugere investir em verde, amarelo, azul e laranja, pelos seus significados já citados. Além de rosa para ter uma boa comunicação e mais flexibilidade na hora do jogo, e no vermelho, para trazer mais energia e movimento.

O mais importante é escolher o tom segundo o seu significado (veja aqui o de todas as cores!).

“Se uma cor ou outra vai favorecer ou não a vitória, não dá para a gente saber. Mas o que podemos fazer é torcer acreditando na energia de cada cor e emanando boas vibrações para que o Brasil siga até o final do campeonato, consagrando-se campeão”, conclui Solange Lima.

