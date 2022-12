Marte e Mercúrio retrógrados e mais: veja o calendário astrológico de dezembro

Finalmente, chegamos ao último mês de 2022! Mas calma que dezembro chega com trânsitos tensos, como Marte e Mercúrio retrógrados, e alguns que parecem inofensivos, mas é bom ter atenção, como Júpiter em Áries. Sem falar nos três planetas que ingressam no signo mais sério do zodíaco.

O Personare te conta a seguir tudo sobre os principais trânsitos planetários de dezembro de 2022. Assim, você já pode fazer seus planos de forma alinhada com os Astros. Ah, e já que estamos falando em planos, se quiser saber tudo sobre o próximo ano, vem ver aqui as previsões do seu signo para 2023!

🪐 Calendário astrológico de dezembro 2022

6/12 — Mercúrio em Capricórnio: o planeta das comunicações sai do leve Sagitário e é o primeiro planeta do mês a ingressar no denso signo de Capricórnio. Com isso, a energia para todos os signos deve mudar, com pensamentos mais realistas e práticos e ações mais calculadas. O que é ótimo nessa época de traçar metas e planos. Mas cada pessoa vai sentir mais essa mudança em uma área da vida. Veja aqui no seu Horóscopo Personalizado. 10/12 — Vênus em Capricórnio: o planeta do amor também entra no signo mais comprometido do zodíaco. Ou seja, quem está a fim de compromisso, é um dos melhores momentos do ano. Quem não está nessa vibe, é bom deixar isso bem claro, pois não é hora de brincar com o amor, ok? 20/12 — Júpiter retorna a Áries : ao longo do ano, Júpiter foi e voltou de Peixes para Áries. Agora, ele volta para o signo mais impulsivo do zodíaco, onde fica até maio de 2023. E como ele é o planeta que amplia tudo, é bom cuidar para que a sua determinação não vire impulsividade e até agressividade. 21/12 — Sol em Capricórnio: a temporada capricorniana começa junto com o verão, exatamente às 18h48min, e segue até 20 de janeiro de 2023. Durante esse período, tendemos a ficar mais sérios e determinados, como Capricórnio. Não à toa, é o signo mais capaz de realizar coisas difíceis. Ou seja, use essa energia para finalizar o ano e planejar as suas metas para 2023! 29/12 — Início de Mercúrio Retrógrado: além do tenso Marte retrógrado em Gêmeos até 12 de janeiro (entenda aqui), 2022 vai acabar também com Mercúrio em movimento retrógrado. Portanto, tenha o dobro de atenção com viagens de ano novo e faça a revisão que esses movimentos pedem. Mercúrio só volta a ficar direto dia 18 de janeiro. Até lá, muita paciência!

Dica final: o calendário astrológico de 2023 já tá disponível aqui, se você quiser ver quando começa o seu signo ou se preparar para retrogradação e eclipses do novo ano.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

