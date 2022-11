Quais são os signos mais importantes? Apesar de grande parte das pessoas observarem apenas o seu signo solar, existem quatro signos associados a pontos fundamentais do Mapa Astral que são importantes para analisar os potenciais e as características de uma pessoa.

Esses quatro pontos fundamentais são os ângulos da mandala zodiacal (que formam uma cruz): Ascendente, Descendente, Meio do Céu e Fundo do Céu.

Segundo a astróloga Marcia Fervienza, saber os signos que você têm nesses quatro ângulos (entenda mais aqui) é fundamental para entender a estrutura de uma personalidade, como ela se formou, o que a sustenta, e como ela funciona.

“Os ângulos do mapa são lugares de muita energia, que manifesta muito do que somos e do que gostaríamos de ser. São fundamentais para entender nosso passado, presente e futuro”, explica a especialista.

Quais são os signos mais importantes?

Então, quer saber quais são os seus signos mais importantes? Veja aqui no seu Mapa Astral gratuito quais são signos você têm no Ascendente (Casa 1), Descendente (Casa 7), Meio do Céu (Casa 10) e Fundo do Céu (Casa 4).

Os quatro pontos estão destacados na tabela que você encontra junto ao seu mapa com os respectivos signos ao lado. Assim como no quadro vermelho destacado na imagem abaixo:

O que eles significam?

Signo Ascendente: explica quem é você e a primeira impressão que você passa. Signo Descendente: revela o que você busca no relacionamento com outra pessoa. Signo do Fundo do Céu: é a sua âncora, é o que vem de herança familiar. Signo do Meio do Céu: o seu eu “ideal”, é para onde você quer ir.

