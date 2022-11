Previsões do Tarot para dezembro 2022: clima melhor, mas revelações podem surgir

O último arcano de 2022 é O Sol. Após período de escuridão astral de setembro a novembro, a luz solar brilha resplandecente no céu coletivo. Assim, as previsões do Tarot para dezembro 2022 indicam gradual apaziguamento de conflitos agudos e anunciam uma nova ordem, que começará a reconfigurar as nossas realidades no novo ano que se aproxima.

A seguir, vamos detalhar as previsões do Tarot para dezembro 2022, incluindo amor, trabalho, dinheiro e saúde. Mas se você quiser complementar essas previsões com tendências pessoais para você, experimente aqui o Tarot Mensal.

O Sol encerra período obscuro

Se compararmos os Arcanos de novembro (O Diabo), e dezembro (O Sol), veremos que elas têm alguns pontos em comum. Há duas figuras humanas sujeitas a uma força superior, transcendental.

No Arcano XV, elas estão acorrentadas, presas ao pedestal no qual o Diabo está soberano, mostrando as garras, exercendo controle rígido e poder tirânico. Não há liberdade, só julgamento e dor. No Arcano XIX, as pessoas são crianças brincando livremente num jardim sob a luz de um belo dia de sol. Há liberdade, amor e elas se reconhecem em suas semelhanças, convivendo em felicidade e alegria.

O mês de novembro foi, ao mesmo tempo, o ápice e o fim de um momento energeticamente denso, marcado pela manifestação dessa energia que se deu em eventos carregados de violência, doença, apego, discordância e tentativas de controle a todo o custo. Todas características do Diabo e que extrapolaram a nossa realidade naturalmente caótica e conflituosa.

Como a tendência de mudança de ritmo dos grandes fluxos coletivos é, na maioria das vezes, acontecer de forma gradual, ainda teremos reflexos dos eventos nefastos do mês anterior, porém, de forma mais amena ou caminhando para resolução que traga harmonia.

Mais tendências das previsões do Tarot para dezembro 2022

Revelações e escândalos

O Diabo é escuridão, e o Sol, luz. O primeiro é a mentira, a manipulação e a contravenção. E o outro, a verdade das coisas como elas são. Não há o que possa resistir à luz do Sol, que mostra a real essência das pessoas e dos fatos.

Portanto, é provável que dezembro seja um mês em que haja revelações, descobertas importantes, que fraudes e esquemas sejam revelados e que intenções escusas de pessoas de mau-caráter sejam expostas.

Assim, há possibilidade de escândalos neste período. Se há dúvida de algo, dezembro vem trazer certeza, afirmação e confronto com a realidade.

As coisas voltam para o seu lugar em dezembro

A imagem harmônica do Arcano XIX é um índice de que, no âmbito social, as coisas que estiverem fora do eixo, voltarão para o seu lugar.

Além disso, temas ligados à infância podem ter importante destaque envolvendo crianças ou personalidades importantes ligadas a elas, tanto no melhor, quanto como em situações difíceis.

No que diz respeito ao meio-ambiente, especificamente, ao clima, pode haver períodos curtos de extremos, ondas de calor e frio.

Guerras mundiais

Se observarmos o Sol em relação ao arcano do mês anterior e ao seguinte, teremos uma tríade interessante: Diabo, Sol e Mundo (Arcano de janeiro).

Esse conjunto de cartas traz uma mensagem que diz respeito, entre outras coisas, ao cenário mundial, indicando ameaças por e aumento de armamento nuclear, mas também o começo do fim de conflitos importantes.

Assim, provavelmente teremos tentativas de demonstrações de força de nações que ostentam forte poderio bélico, como também eventos que marcarão o início do fim de guerras.

Ações coletivas

Como o Sol se desenvolve no mundo, essa combinação sugere que esforços, ações coletivas e campanhas em prol de causas importantes poderão ganhar destaque, mobilizando muita gente. A luz do Sol ilumina figuras carismáticas para o Mudo ver.

A polarização que toma conta da sociedade tende a começar a ganhar outros contornos. As partes podem começar a parecer mais iguais. Ela não desaparece, mas perde força, pelo menos por algum tempo, pois ambas as partes deste conflito precisarão se reinventar.

Amor nas previsões do Tarot para dezembro 2022

O Sol é o Arcano do grande amor, por isso é uma carta de excelência para a vida afetiva que sai para um período em que a mensagem maior é o próprio amor.

Para quem está em um relacionamento:

Aproveite essa fase para se dedicar à pessoa com quem está, olhando mais para ela e para o seu lugar na relação, buscando os pontos em comum, mais do que as diferenças. Assim, demonstrações de afeto, das mais simples às mais exuberantes, terão grande impacto na relação, fortalecendo vínculos. Outra forte aliada é a verdade. Ter sinceridade com afeto, com respeito e carinho. Esse é o caminho.

Se está em busca de relacionamento:

Espere bons momentos com pessoas interessantes, bonitas e na mesma onda. É hora de se jogar na pista e mostrar o que há de melhor em você. Como o Sol é um Arcano que une através das afinidades e tende a formar vínculos fortes, pode ser que uma paquera se torne um amor, ou uma ficada ou contatinho se torne algo mais. Se estiver com dúvidas, experimente aqui o Tarot do Amor.

Para quem não tem interesse em relacionamento:

Espere bons momentos com pessoas amigas mais que especiais. O seu social tende a ficar mais animado, com mais cor, há um reforço na autoestima e uma sensação de bem-estar.

Trabalho e Dinheiro em dezembro

Quem está em busca de trabalho:

Se conseguir se sintonizar na frequência do Arcano XIX, pode ser um momento de virada de vida e algo muito bom pode acontecer, revertendo essa condição de escassez para abundância e prosperidade. Além disso, pode ser que uma boa oportunidade apareça e traga tanto realização material, quanto pessoal.

Quem está em alguma atividade:

Este pode ser um período de grandes ganhos, lucro e reconhecimento. Além da tendência de melhoria no trabalho através de promoções, premiações e reconhecimento, o Arcano XIX também mostra um momento de consciência e mais maturidade em relação ao trabalho. Qualquer dúvida, indecisão ou incerteza tende a ser eliminada, pois os caminhos estarão abertos e haverá certeza nas escolhas a serem feitas e nas atitudes a serem tomadas.

Finanças em geral:

Na parte financeira, a prosperidade vem com a consciência dos limites. Sabendo até onde podemos ir e agindo sem extrapolarmos o nosso orçamento, tendo as contas feitas, haverá abundância. Além disso, pode ser um bom momento para investimentos e aplicações.

Saúde segundo o Tarot

A luz do sol pode iluminar ou, quando em excesso, queimar. Assim, esteja onde estiver, tenha atenção à exposição excessiva ou descuidada ao sol. Use filtro solar.

Como um dos Arcanos da consciência, o Sol nos remete à necessidade do autocuidado e do respeito aos próprios limites.

Na carta, as crianças brincam num jardim que tem um muro, símbolo dos limites pessoais. Então, apesar deste ser um período de prazer e alegria, devem-se evitar os excessos a todo custo.

Lembre-se que a nossa saúde não está somente condicionada a elementos físicos. E o Arcano XIX traz consigo a importância do ócio e lazer como fatores essenciais para uma boa saúde.

Se possível, faça pausas no seu trabalho, não seja tão viciado em trabalho. Evite chegar à exaustão e tire um tempo para descansar e arejar a mente e, mais que isso, ter prazer com as coisas que gosta.

Aproveitando que estamos no fim do ano, veja aqui dicas de especialistas para evitar e lidar com o Holiday Burnout, e dessa forma sem exceder sua capacidade de agir.

Espiritualidade

A Luz que vem depois de um período escuro é sempre mais brilhante. Existe uma ênfase nas energias de Sucesso, Amor e Alegria, no astral. Períodos representados pelo Sol são poderosos.

Em meio a toda negatividade do caos, da desorganização e da desigualdade do mundo, surge uma luz que se impõe a tudo isso, trazendo suas bênçãos para quem conseguir se sintonizar com ela.

Para entrar nessa sintonia, basta um simples e potente exercício mágico:

Ao sair de casa, olhe para o céu e veja a luz do sol que ilumina tudo. Não olhe direto para o astro, pois isso poderá danificar gravemente seus olhos. Imagine que essa luz é uma luz dourada emanada do próprio sol. Concentre-se na luz natural, então feche os olhos e dê de três a sete respirações profundas, imaginando essa mesma luz entrando no seu corpo e preenchendo-o todo, até que você se veja como ser de pura energia dourada. Sinta seu corpo absorvê-la, fortalecendo seus órgãos, suas células e penetrando mais fundo, os seus sentimentos, emoções e a sua alma. Se houver alguma questão que queira realizar, mentalize-a e preencha-a com uma parte desta energia solar. Agradeça ao Sol e entregue para o Universo.

Faça, pelo menos, três vezes por semana, até o fim do mês. Se não puder ver a luz do dia, basta imaginar o Sol em seu esplendor.

Feliz 2023!

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com