Horóscopo dos signos para dezembro de 2022

ÁRIES

Regente do Signo de Áries, Marte permanece em movimento retrógrado durante todo o mês de dezembro e pode se manifestar em polêmicas vazias, perda de energia em discussões e outros problemas causados por agressividade.

Ainda por conta da retrogradação de Marte, o ideal seria evitar viagens curtas, pois há um risco maior de pequenos incidentes desagradáveis que podem transformar lazer em aborrecimento.

Mas nem tudo são más notícias. No dia 20, após 12 anos, o planeta Júpiter retorna para o signo de Áries, onde permanecerá até maio de 2023. Esse trânsito é excelente para abrir oportunidades e estimular o espírito aventureiro.

Por isso, neste fim do ano, você pode sentir mais disposição e otimismo sobre projetos, metas e realizações que você almeja para o primeiro semestre de 2023. E por falar em ano novo, já conferiu as previsões para Áries em 2023 – é só clicar aqui.

TOURO

Alerta, taurinas e taurinos! A retrogradação de Marte, que já ocorre desde o mês anterior, pode indicar perdas envolvendo dinheiro para as pessoas do Signo de Touro. Por isso, é preciso evitar a impulsividade para não cometer gastos desnecessários.

Como Marte representa conflitos, podem ocorrer brigas por dinheiro e, por isso, não convém emprestar ou pedir emprestado. Mas, acima de tudo, o mais importante é não comprar coisas caras no momento, pois o risco de elas virem com defeito é bastante alto.

A partir do dia 7, o trânsito do planeta Mercúrio estimula viagens longas, assim como favorece estudos e cursos. O planeta Vênus se une a esse movimento a partir do dia 10, acrescentando um toque de prazer às viagens e passeios.

Quer namorar? Se inscrever em cursos aumentará suas chances e será um procedimento mais eficiente do que ir a festas, pelo menos neste último mês do ano. E se você quiser saber a sorte no amor seguirá em 2023, veja aqui as previsões para Touro em 2023.

GÊMEOS

Ao longo de dezembro, segue o trânsito crítico de Marte retrógrado pelo Signo de Gêmeos, que sinaliza a importância de rever as próprias prioridades, pois há o risco de desperdício de energia e agressividade desnecessária.

A primeira semana de dezembro pode vir com conflitos amorosos, por conta da oposição entre Vênus/Mercúrio e Marte, sobretudo para aqueles que já estiverem envolvidos em um relacionamento. São, contudo, conflitos fáceis de serem contornados com paciência.

Conhecido pela poderosa capacidade de se comunicar, o signo de Gêmeos pode não conseguir resolver problemas com argumentos e diálogos. A melhor notícia é que tudo melhora no dia 13 de janeiro de 2023, quando a retrogradação de Marte se encerra.

Quer saber mais sobre o próximo ano? Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

CÂNCER

Dezembro será um mês astrologicamente favorável para as pessoas do Signo de Câncer no que diz respeito a relacionamentos amorosos, mas também relações de trabalho, como sociedades.

Mercúrio e Vênus em oposição complementar a Câncer estimula o diálogo, a capacidade de ouvir e a busca por harmonia. Ou seja, enfim deve ser um mês bom para resolver conflitos.

No entanto, Mercúrio inicia seu último movimento retrógrado do ano no dia 29 de dezembro, ou seja, a partir desse dia será preciso retomar assuntos que pareciam solucionados, mas não estavam.

E por falar em relacionamentos, esse será o foco para Câncer em 2023. Por isso, pode ser que você tenha de resolver pendências na família, com seu par e amigos. Veja aqui as previsões completas para Câncer em 2023.

LEÃO

Dezembro deve ser um mês complicado para as pessoas do Signo de Leão. Enquanto os outros estarão se divertindo e curtindo o final do ano, vocês precisarão encarar uma rotina de trabalho duro, sobretudo a partir do dia 6.

A melhor parte é que isso será produtivo, permitindo que várias coisas sejam colocadas em ordem. A recompensa não virá tão cedo, mas estará garantida para aqueles que se dedicarem ao trabalho disciplinado e persistente. Aproveite esse momento para fazer aqui seu Mapa Profissional.

O planeta Marte continua em seu movimento retrógrado, o que sugere conflitos com amigos ou em atividades de grupo. Portanto, evite muita socialização e atividades em equipe. Se não for possível fazer isso, pense três vezes antes de reagir a provocações.

De resto, o planeta Saturno continua a se opor ao Sol em Leão, o que pode levar à redução de vitalidade. Especialmente perto do Natal e Ano Novo, é bom tomar cuidado com abusos alimentares. E por falar em novo ano, vem ver aqui as previsões para Leão em 2023.

VIRGEM

Em dezembro, Marte segue em seu movimento retrógrado, o que, para as pessoas do Signo de Virgem, pode representar alguns conflitos. É preciso escolher entre resistir à tentação de agir com agressividade e saber quando ela será absolutamente necessária.

A retrogradação também continua a indicar problemas domésticos, seja com objetos quebrados, máquinas que dão defeito etc, seja na sua relação com pessoas que vivem com você no mesmo ambiente. Sem conversa, será difícil conviver, ein?

Dezembro pode também ser especialmente irritante para Virgem por representar problemas que bagunçam a agenda. Mas mantendo a mente tranquila, será perfeitamente possível lidar com esses imprevistos.

E por falar em planejamento, como se preparar para o novo ano? Leia tudo sobre as previsões para Virgem em 2023 aqui.

LIBRA

O último mês de 2022 acende um alerta para as pessoas do Signo de Libra: existe risco de você cometer sérios erros de julgamento por pura impulsividade. O problema é que Marte segue retrógrado, de modo que até mesmo as pessoas mais justas tendem a cometer erros de avaliação.

Mas nem tudo são perigos. Na maior parte do mês, Mercúrio e Vênus se alinham de um modo que beneficia a organização doméstica e estimula ajustes familiares. Ficar em casa, curtindo a vida com pessoas íntimas e dando uma geral no lar pode ser ótimo!

A partir do dia 21, o planeta Júpiter passa a se opor ao signo de Libra. Esse movimento perdura e marca o signo ao longo da maior parte do primeiro semestre de 2023.

Num sentido positivo, pode haver mais oportunidades de conhecer pessoas novas e interessantes. Num sentido negativo, há risco de conflito com pessoas de autoridade.

Quer saber mais sobre o próximo ano? Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

ESCORPIÃO

O último mês de 2022 é favorável para viagens curtas e passeios que quebram a rotina, porque Mercúrio e Vênus se alinham de modo harmonioso para as pessoas do Signo de Escorpião. Interagir mais com as pessoas, se comunicar e ter bons momentos entre amigos, além de se aprofundar nos estudos, será ótimo!

A tendência é que seja um mês majoritariamente tranquilo, com algumas turbulências pontuais em decorrência da retrogradação de Marte, que é um dos regentes de Escorpião. Há certa tendência a atitudes impulsivas e até radicais. Cuidado!

A partir do dia 20 de dezembro, o planeta Júpiter estimula atitudes mais positivas em relação à saúde e aos hábitos. Permite também que a rotina seja menos cansativa e mais alegre.

Esse ciclo perdura pela maior parte do primeiro semestre do próximo ano. O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

SAGITÁRIO

Em dezembro, Marte Retrógrado segue em oposição ao signo de Sagitário, por isso estejam percebendo uma diminuição de sua vitalidade. Esse movimento perdura até o fim de março de 2023, mas melhora substancialmente ainda em janeiro.

Portanto, é melhor você evitar se sobrecarregar com tarefas desnecessárias que podem levar ao esgotamento físico e emocional. Na medida do possível, invista em descanso, lazer e alimentação leve.

Mas a maior parte do mês é bastante positiva para a organização (ou reorganização) de sua vida financeira. Podem surgir propostas que envolvem ganhos materiais e possibilidade de resolver dívidas.

Além disso, o movimento de Júpiter a partir do dia 20 de dezembro, que perdurará pela maior parte do primeiro semestre de 2023, favorece diversões, festas, namoros e a vida sexual. Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

Vale também dizer que dezembro é o mês em que a maior parte das pessoas de Sagitário faz aniversário. Por isso, é importante checar a sua Revolução Solar e verificar as inclinações mais fortes para este novo ciclo que se inicia.

CAPRICÓRNIO

Na maior parte do mês, o alinhamento entre Mercúrio e Vênus será muito interessante no sentido de possibilitar que acordos difíceis sejam atingidos através da conversa. Excelente momento, portanto, para fazer ajustes nas relações – sobretudo nas acadêmicas e profissionais.

Em 6 de dezembro, o planeta Mercúrio entra em Capricórnio. Este trânsito planetário favorece a clareza mental e a comunicação para as pessoas do Signo de Capricórnio. No entanto, dia 29, Mercúrio fica retrógrado em Capricórnio, o que indica que decisões tomadas antes desse dia poderão ser revistas até janeiro de 2023.

No dia 10 de dezembro, é a vez do planeta Vênus entrar em Capricórnio. Esse trânsito favorece a vida amorosa. Para quem estiver só, as chances de encontrar pessoas interessantes tendem a ser altas.

Nem tudo é positivo, porém. O último mês de 2022 mantém um ciclo astrológico negativo de Marte que sugere imprevistos e chateações na vida cotidiana até o começo do próximo ano. E por falar nisso, veja tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

E como algumas pessoas de Capricórnio fazem aniversário em dezembro, recomenda-se checar a sua Revolução Solar, que revelará o teor geral do próximo ano.

AQUÁRIO

Em dezembro, as pessoas do Signo de Aquário podem ficar especialmente introspectivas. O alinhamento de Vênus com Mercúrio favorece isso, como uma forma de repensar e avaliar ganhos e perdas vividos em 2022 e até antes.

Além disso, o trânsito de Saturno por Aquário, que só ocorre a cada 28 anos, é indicativo de amadurecimento para as pessoas desse signo. Ainda que doa, é para o bem. Um novo ano se desdobra e é melhor que ele seja iniciado com maturidade. O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Ainda tem Marte retrógrado, que pode afetar o lazer, de modo que dezembro infelizmente não é um mês que favoreça as diversões para as pessoas de Aquário.

Num momento em que a maioria das pessoas está se divertindo, viajando, curtindo o fim do ano, aquarianas e aquarianos precisarão lidar com tarefas, cobranças e responsabilidades pouco agradáveis. Faz parte da vida.

PEIXES

O fim de 2022 deve ser desafiador para as pessoas do Signo de Peixes no que diz respeito a questões domésticas e familiares. Devido a Marte retrógrado, podem ocorrer prejuízos que, apesar de pequenos, não deixam de ser irritantes. Muita paciência, ok?

Mas nem tudo é negativo. O alinhamento de Mercúrio com Vênus favorece atividades sociais e trabalhos em grupo. Muito prazer tende a ser extraído por conta da participação em eventos, reencontro com amigos queridos que andavam ausentes e coisas do gênero.

Além disso, vale dizer que o planeta Júpiter transita por Peixes até o dia 20 de dezembro, o que é excelente para viagens longas, novos projetos e contatos com outras culturas, além de parcerias no exterior.

Em 2023, Peixes recebe Saturno, portanto, é hora de tirar a cabeça das nuvens, colocar os pés no chão e encarar os desafios. Mas atenção porque sua mente pode ser muito exigida. Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

