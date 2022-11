Veja quais são os melhores exercícios para o seu signo

Entre os tantos usos da Astrologia, ela pode inclusive ajudar a melhorar sua saúde e bem-estar. Conhecendo seu Mapa Astral, podemos descobrir quais são os melhores exercícios para o seu signo.

Mas não é o do signo solar que estamos falando. As atividades físicas mais indicadas para cada pessoa estão presentes na presente na Casa 5 do Mapa Astral, porque ela revela tendências e como você lida com esportes.

Então, significa dizer que, para descobrir os melhores exercícios para o seu signo, não basta saber o dia e o mês de nascimento. É preciso conferir o signo que você tem na Casa 5. Então, siga esse passo a passo para entender:

Primeiro, acesse o seu mapa astral no Personare gratuitamente aqui. Veja a mandala do seu mapa. É como na figura ao lado. Perceba que sua mandala está dividida em 12 partes, cada uma delas identificada por um número de 1 a 12. Essas partes são as casas astrológicas. Cada casa começa em uma linha cinza escuro. Você viu? Olhe a linha em que a casa 5 começa no seu mapa. Essa linha é a cúspide. Veja qual é o signo que está a partir da cúspide. O exemplo ao lado mostra que a casa cinco está em Touro. Depois de identificar o signo que está no início da sua casa 5, veja abaixo os esportes que mais combinam com você.

Os melhores exercícios para o seu signo

Áries na Casa 5

Lutas podem ser os melhores exercícios para você, como artes marciais.

Touro na Casa 5

Exercícios baseados na resistência, na força física e na capacidade de carregar pesos, por exemplo, são ótimos para você. Você já experimentou crossfit?

Gêmeos na Casa 5

Tennis, tennis de mesa, boxe, sinuca e esportes que envolvam as mãos podem ser os melhores exercícios para o seu signo.

Câncer na Casa 5

Câncer está ligado à união, por isso ter esse signo na Casa 5 indica que você pode gostar muito de fazer parte de uma equipe ou time, até mesmo se exercitar com a família.

Leão na Casa 5

Os melhores exercícios para o seu signo são qualquer um onde possa ocupar o centro do palco e receber vários méritos por seu desempenho. Quem sabe a dança?

Virgem na Casa 5

Para o seu signo, o tipo de exercício nem importa tanto, mas, sim, o prazer de planejar detalhadamente as atividades físicas, organizar a dieta e acompanhar o desempenho. Talvez alguma planilha de musculação ou até um rodízio de atividades seja o ideal!

Libra na Casa 5

Os melhores exercícios para o seu signo são em dupla ou time, de preferência sem contato físico, como tennis e vôlei.

Escorpião na Casa 5

Os melhores exercícios para o seu signo são aqueles exigem muito de você e para o qual se dedique de corpo e alma.

Sagitário na Casa 5

Os melhores exercícios são aqueles repletos de aventuras e viagens, como grandes caminhadas, trilhas e escaladas.

Capricórnio na Casa 5

Os melhores exercícios para o seu signo envolvem resiliência, disciplina e superação de limites. Lutas corpo a corpo, como tipo judô e jiu-jitsu, são bem apropriadas.

Aquário na Casa 5

Participar de uma equipe ou time costuma ser uma marca de quem tem Aquário na Casa 5.

Peixes na Casa 5

O exercício que envolve fazer parte de um time, assim como se unir a outras pessoas sintonizadas no mesmo ideal, como vencer competições esportivas, tem tudo a ver com o seu signo. Que tal natação?

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br