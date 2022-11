Confusões, brigas e viroses: veja as previsões de 27 de novembro a 3 de dezembro

Depois de experimentarmos dias mais leves e festivos na semana anterior, as previsões de 27 de novembro a 3 de dezembro de 2022 vão exigir de nós olhos atentos para não entrar em confusões, se envolver em conflitos e cair em fake news.

Serão dias bem agitados, com eventos que podem gerar polêmicas e também ciladas. Quem terá o poder de apaziguar um pouco e ajudar a gente a segurar a onda é Saturno, o planeta que ajuda na reflexão.

Veja um resumo do clima astrológico da semana:

De segunda (28/11) a sexta (02/12), Mercúrio e Vênus em Sagitário se opõem a Marte em Gêmeos. O agito, correria e uma maior irritabilidade vêm daí. A partir da quarta-feira (30), ambos os planetas iniciam um aspecto de tensão, chamado de quadratura, com Netuno. Cuidado com ciladas. De segunda a sexta, Mercúrio em sextil com Saturno, uma parte nossa que quer pensar de forma mais racional. Vênus em sextil com Saturno de segunda a domingo, indicando bom senso em compras e escolhas, mas concorrendo com enganos, já que Vênus quadra Netuno. Marte em trígono com Saturno até a segunda-feira da semana seguinte (05/12) inspira persistência de fazer dar certo. Até o Natal, um sextil de Júpiter e Netuno em Peixes, com Plutão em Capricórnio, será um aspecto especial.

Quanto coisa, ein? Mas calma que agora a gente vai entender toda esta mistura em detalhes e por partes. E se quiser já ter um gostinho do que vem por aí no novo ano, veja aqui as previsões do seu signo em 2023.

Semana deve ter muita correria e confusão

A verdade precisa ser dita: não vão faltar tretas e confusões. É que, nesta semana, temos Mercúrio e Vênus em Sagitário fazendo uma oposição com Marte e Gêmeos. É um eixo de debates, bate-bocas e polêmicas.

Para completar, no meio da semana, entre quarta e quinta-feira, Mercúrio e Vênus começam a quadrar Netuno, e aqui temos as famosas fake news.

Toda essa combinação gera uma forte energia de antagonismo, polêmicas, brigas e tretas, além de propensão a acidentes em deslocamentos.

Com a combinação Vênus e Marte, situações envolvendo mulheres são prováveis, como conflitos e brigas em festas ou lugares públicos.

Notícias falsas, atrasos em deslocamentos e viagens podem vir a se somar, trazendo mais caos. Então, se liga nas dicas:

Se possível, não marque viagens durante esses dias, pois rodoviárias e aeroportos tendem a ficar mais caóticos. Mas, se já estiver marcado, muna-se de paciência para imprevistos. Se for dirigir, atue de forma mais prudente, tranquilize-se antes de sair. Não vai adiantar ter pressa e impaciência.

Atenção: viroses no ar

Nesta segunda quinzena de novembro, em razão de aspectos astrológicos, houve um aumento de viroses – e isto continua. Esta é uma semana para se acautelar bastante com este assunto. Cuide-se!

Se você se sente com a imunidade baixa ou quer fortalecer ainda mais a sua saúde, veja aqui 5 segredos para cuidar da imunidade diariamente.

Probabilidade de discussões inflamadas

Outra característica desses dias é uma tendência de muita gente querer ser o dono da razão, com o lado sombra de Sagitário (deixando claro que cada um dos 12 signos tem um lado sombra), o que pode dar margem para polêmicas, atritos e discussões inflamadas.

Isso porque estamos no eixo da discordância e das polêmicas – Gêmeos/Sagitário. Com Marte envolvido, é fácil dar fogo no parquinho!

Aliás, uma dica para evitar essas discussões é ter atenção com os tipos de postagens nas redes sociais. Qualquer comentário pode reverberar e virar um problema, porque há no ar um clima de exagero e uma necessidade de estar certo.

Procure lembrar de uma famosa frase que diz que “a palavra é prata, e o silêncio é ouro”, assim você evita gasto de energia e desgastes.

Podemos ter notícias polêmicas envolvendo temas delicados, como episódios de racismo, por exemplo, e até mesmo revelações de falsos gurus e/ou profissionais, golpes ou cirurgias estéticas mal sucedidas.

Tenha mais atenção com investimentos e compras

Desde o dia 22, estamos nas energias sagitarianas e o lado de atenção com Sagitário, envolvendo tensões com Netuno, é em relação às falsas promessas. Sabe aquele tipo de propaganda que diz que você vai ficar 10 quilos mais magra usando uma cinta?

Tem que tomar muito cuidado para não cair em golpes e promessas do tipo. Inclusive os famosos golpes do amor, que ficaram mais em voga com a pandemia.

Outro conselho para o período é tomar cuidado com investimentos por conta de fraudes na internet, pois existe uma tendência à falta de critério. Antes de comprar em promoções ou fornecer dados, faça checagens. Aqui também podemos comprar em excesso e/ou de forma equivocada.

Por conta de falhas e quedas em sistemas, as previsões de 27 de novembro a 3 de dezembro de 2022 mostram momentos de impaciência e a gente pode até descontar de maneira errada. Sendo assim, é melhor acalmar e jogar um pouco essa energia para não cometer ações imprudentes.

Ah, e até mesmo por conta da falta de critério e de clareza, os solteiros precisam redobrar a atenção com os relacionamentos. Essa é definitivamente a semana do boy lixo pode surgir com promessas de príncipe irresistível! Ou pode até aparecer alguém legal, mas que tem algo escondido, que você não vai saber de cara o que é. Evite embarcar sem pensar.

Quem salva é “tio Saturno”

Como em todas as previsões, o Céu não nos abandona e apresenta seus aspectos positivos, que nesta semana ficam a cargo de Saturno.

E sabe por que é o Tio Saturno que salva? Porque muitas pessoas conhecem Astrologia e acham que Saturno é só o chato do rolê. Tem gente até que fala: “tira esse Saturno do meu mapa”! Isto porque ele tem uma energia de responsabilidade, cobrança e aprendizado.

Mas não queiram se livrar de Saturno, porque é justamente ele que dá cautela e faz a gente se segurar. Como comentei, é uma semana de exageros e Saturno faz um bom aspecto com Mercúrio, Vênus e Marte. Saturno chega pra gente e diz:

Pare e pense bem se é isso o que você quer fazer, se isto está certo, se você não tem de avaliar melhor aqui ou acolá.

Não duvide, ele pode salvar você de cair num golpe virtual, de se meter em uma situação que não vai ser bacana ou cometer algum excesso. Caso sinta um pouco do freio, é o poder de Saturno segurando a onda.

Vamos ter o seu lado maduro querendo atuar em um momento bem adolescente. Ele entra como um mediador no meio da história e faz o papel de conselheiro. Saturno é o responsável por fazer um cálculo mais frio em um Céu quente, e às vezes isso é salutar dentro de um contexto. Te dá pé no chão e mais critério.

Hora de refazer esperanças

Temos ainda nas previsões, o início de um sextil de Júpiter e Netuno em Peixes com Plutão em Capricórnio, que vai até o Natal. Afinal, como usar esta sutil energia a favor?

Pois bem, a melhor maneira é aproveitar o momento para refazer as esperanças. Júpiter está em Peixes, onde ele é muito poderoso, porque ele rege Peixes e está junto com Netuno e em um bom aspecto com Plutão. Júpiter em Peixes, bem usado, pode ser puro encantamento, conexão e magia.

Isso tudo significa uma oportunidade perfeita para se refazer a partir da fé. Júpiter em Peixes fala muito do efeito da fé, que é muito poderosa e faz a diferença.

Para as pessoas que tiveram, ao longo do ano, muita instabilidade, essa é uma combinação em que você ativa o seu canal espiritual, e isso pode te dar muita força.

O que você pode fazer

Momento muito bom para meditação (veja uma aqui para planejar seu futuro!) , espiritualidade, terapias alternativas e toda forma de cura, porque você pode sair renovado desse tipo de prática.

Podemos acessar coisas muito preciosas e profundas, nos proporcionando um grande poder regenerador.

Júpiter em Peixes é muito empático e essa é a última passagem, pois esse ciclo vai voltar somente daqui a 12 anos. Ele foi como um bálsamo que atuou de janeiro a meados de abril e que voltou nos dois últimos meses do ano.

Como expande o chakra cardíaco, é uma oportunidade pra gente ajudar as pessoas, ajudar uma criança, uma família, aproveitar o clima de empatia e cura. É um chamado para a nossa conexão com algo maior.

Dica especial:

Veja no seu Horóscopo Personalizado gratuito em qual área estará a conjunção Mercúrio e Vênus. Os desafios tendem a ser nessa área da vida e podem ser de forma indireta. Por exemplo, se você está com esse aspecto na casa 4, às vezes um familiar poderá revelar alguma confusão ou situação que está passando e você poderá tentar aconselhar a usar de inteligência e sabedoria ali.

Com paciência, tudo se ajeita

Como você viu, as previsões de 27 de novembro a 3 de dezembro de 2022 estão quentes, mas com um olhar mais atento e calmo a gente pode enfrentar tudo com prudência. Nada como saber com antecedência, não é verdade? E você também pode ter tirado boas mensagens e conselhos.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

