Estamos na temporada do otimismo e de planejar o que queremos para nossa vida, afinal, o Sol está em Sagitário. E você sabia que, mesmo não tendo nascido nesta época do ano, todos nós temos o signo no nosso Mapa? Sabendo onde, é possível responder que tipo de sagitariano você é.

É especialmente importante saber em que área da vida você tem Sagitário, pois é o signo mais otimista do zodíaco e, portanto, tendemos a pensar positivo e fazer as coisas acontecerem. Por outro lado, também podemos cometer erros devido aos excessos.

Então, vamos nessa?

Que tipo de Sagitariano você é?

Sagitário está presente na vida de todo mundo. Basta você olhar a mandala do seu Mapa Astral (como na imagem ao lado) e procurar pelo símbolo do signo de Sagitário ♐.

Ainda que parece que o signo esteja entre as casas 12 e 1, o que importa mesmo é a casa que começa a partir de Sagitário. Perceba que é a casa 1 que, neste exemplo, começa a partir de Sagitário – ainda que seja no finalzinho do signo.

Neste caso, se diz que Sagitário está na cúspide da casa 1. Com essa informação, você poderá entender que tipo de sagitariana você é.

Sagitário na Casa 1 (Ascendente em Sagitário)

Sua energia fascinante e corajosa inspira as outras pessoas de modo que você pode ter forte influência sobre quem te rodeia. Além do mais, pode sentir que apenas sua opinião é a correta. Casa 1 é a do Ascendente. Então, veja aqui tudo sobre o Ascendente em Sagitário.

Casa 2 em Sagitário

Provavelmente você tem mania de grandeza (como grandes somas, grandes gastos, grandes ganhos). É uma pessoa muito otimista e criativa sobre vida material e tem grande capacidade de captar recursos. As passagens aéreas, estudos, viagens são objetivo e desejo que permitam a expansão pessoal.

Sagitário na Casa 3

Costuma ter sempre múltiplas ideias e muito assunto para conversar, além degrande vontade de aprender e de ensinar. Faz de qualquer assunto uma teoria elaborada. Circula, troca e gera informações entre as pessoas com quem convive. Sociável e com espírito desbravador, adora conhecer novos lugares.

Casa 4 com Sagitário

Questões de viagens, de justiça, religiosas ou mesmo filosóficas podem ter sido marcantes desde sua infância. E pode ter herdado de seus pais ou avós a capacidade de ensinar, aconselhar, alegrar ou inspirar as pessoas. Casa 4 é o seu Fundo do céu, entenda aqui o significado.

Sagitário na casa 5

Qualquer coisa que envolva aventura chama a atenção de quem tem Sagitário na casa 5. A ideia é ter um cenário de liberdade e amplos horizontes durante a atividade física são perfeitos para você.

Sagitário na Casa 6

Pode não ter moderação no trabalho e acaba acumulando muitos projetos ou clientes. Com isso, pode ter problemas que se manifestam pelo excesso. A dica é atenção para não se sobrecarregar demais no dia a dia, porque pode haver problemas de fígado e vesícula quando estudam ou trabalham demais.

Sagitário na Casa 7

Você gosta de pessoas extrovertidas, alegres e aventureiras. Também busca alguém que lhe estimule intelectualmente, trazendo novos valores éticos e filosóficos para sua vida. Assim, existe uma tendência a se relacionar com gente envolvida no meio intelectual ou acadêmico, além de viajantes.

Casa 8 com Sagitário

Quem tem Sagitário na casa 8 não gosta sofrer por muito tempo ou adensar a dor de uma perda. Não se entrega a experiências psíquicas dolorosas, prefere expulsar esta energia. Tem ótima capacidade para expandir recursos em investimentos.

Sagitário na Casa 9

O mundo é o lar de quem tem Sagitário na Casa 9: são pessoas que precisam se aventurar em terras distantes e sobrevoar outros territórios à caça de outros idiomas e culturas. Experimentam a ética e a filosofia como fios condutores para uma vida mais elevada. Cultiva a fé e o otimismo. Acredita na lei dos homens, na justiça divina e na força dos instintos.

Sagitário na Casa 10

Liderança nata e ampla visão são características comuns para Sagitário na casa 10. Conecta-se profissionalmente a diversas culturas e idiomas. Tudo aquilo que se pode imaginar é possível conquistar para quem tem Sagitário na casa 10. Costuma ser megalômano e visionário, deslumbrado ou simplesmente alguém que não aceita as restrições.

Casa 11 em Sagitário

Provavelmente você tem muita gente como amiga, de todo tipo, de todos os lugares e que são leais por toda sua vida. Sua grande expectativa em relação aos grupos que escolhe pertencer é que permitam que você amplie seus próprios horizontes, que aprenda, que se desenvolva e que todos desejem o melhor um para o outro e para as pessoas de uma maneira geral.

Sagitário na Casa 12

Pode sentir necessidade de mergulhar na espiritualidade, viajar e conhecer outras culturas e estudar sobre outros mundos para se desvencilhar do medo da escassez. São as paisagens distantes, as terras longínquas, o estado meditativo que permitem que a pessoa com Sagitário na Casa 12 se expanda.

