Richarlison: Astrologia revela personalidade de estrela da Copa do Mundo

Só se fala nele! Richarlison, o atacante que fez os dois gols da vitória do Brasil contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo do Catar. A Astrologia explica a personalidade e o bom momento do craque.

Segundo o astrólogo Leonardo Lemos , depois da tensa quadratura de Saturno, o nosso Camisa 9 viveu o último eclipse junto ao seu Sol em Touro, potencializando esse momento especial que está vivendo como estreante em Copa.

“Isso mostra mais uma vez que a Astrologia é uma ferramenta de compreensão dos contextos do céu e o que se faz mediante essas condições é da responsabilidade de cada um. Astros não ‘causam’. A Astrologia descreve o céu e nós decidimos como nos comportar e usufruir de cada momento uma experiência única”, explica o astrólogo.

Fizemos o Mapa Astral de Richarlison e, em homenagem ao seu número, separamos 9 curiosidades sobre o Pombo que explicam um pouco da sua personalidade e os trânsitos que está vivendo. Aproveite para aprender um pouco mais sobre essa ferramenta poderosa de autoconhecimento e faça o seu Mapa Astral gratuito aqui .

Richarlison e Astrologia

1. Taurino: vai lá e faz

Nascido em 10 de maio de 1997, Richarlison é taurino, ou seja, firmeza, estabilidade e capacidade de realizar são características marcantes da sua personalidade.

Touro é um signo de um ritmo lento, por isso as coisas para ele não ocorrem com muita velocidade, mas vão se firmando gradativamente. Demora, mas dificilmente falha. Vai lá e faz. Com paciência e dedicação incansável para conquistar o que quer!

Será que o hexa vem aí com a ajuda de Richarlison? Veja as previsões para a Copa do Mundo aqui.

2. Sol e Vênus: consciência e afeto

Richarlison não é só o Camisa 9 da Seleção Brasileira. Fora das quatro linhas, ele tem se posicionado em questões importantes no país, como causas sociais, racismo, pandemia e questões ambientais, sem contar suas ações e doações.

A explicação astrológica passa pela conjunção entre os astros Sol e Vênus, que sugere uma fusão entre a consciência (Sol) e a afetividade (Vênus), um comportamento afetivo e envolvente que conquista todo mundo.

3. Sol e Marte: determinação e força de vontade

Quando Richarlison nasceu, Marte e Sol estavam em ângulo harmonioso, o que aumenta – e muito! – a sua qualidade guerreira. Além disso, este aspecto aponta que o craque é movido pela realização dos seus objetivos e tem determinação e força de vontade incríveis para realizar tudo o que quer.

4. Vênus em Touro: alicerce da Seleção

Segundo Leonardo Lemos, Vênus em Touro aponta para a capacidade de trazer segurança e estabilizar as relações, algo muito importante para uma equipe. Principalmente em momentos difíceis, o time encontra em Richarlison um alicerce.

Por outro lado, ele devolve através do companheirismo, estando muito bem integrado a todos, compenetrado no jogo e com um amplo potencial de defesa e demarcação do seu território.

5. Mercúrio em Áries: intuição poderosa e pressa

Mercúrio é o planeta da mente e da comunicação. E com Mercúrio em Áries, Richarlison tende a ter uma intuição poderosa. O lado negativo é que pode ter uma pressa excessiva, quase uma falta de paciência.

6. Eclipse em Touro ativou seu brilho

Eclipses são marcações no céu que revelam novos potenciais. Além disso, estão muito ligados a mudanças de condições, tiram de cena aquilo que não serve e trazem à luz um novo caminho nos assuntos das casas onde recaem num mapa. Aqui você já pode ver as datas dos eclipses de 2023 .

Os eclipses repetem a mesma posição a cada 19 anos aproximadamente. Este último eclipse de 2022 (relembre aqui!) ocorreu em Touro, ou seja, junto ao Sol de Richarlison, mexeu com o brilho, o sucesso e os rumos novos que a sua vida vai tomar a partir de agora.

7. Trânsitos de Saturno e as provações

Ao longo de 2022, o Sol de Richarlison sofreu o trânsito de quadratura de Saturno , planeta que representa inseguranças, dificuldades e medos, e suas três ativações.

Ou seja, o jogador passou por testes, provações, necessidade de refletir e corrigir a rota. Mas, acima de tudo, segundo o astrólogo, teve de plantar o que quer colher mais adiante e esperar pela colheita.

Atualmente, Saturno faz a terceira e última quadratura, quando costuma entregar na justa medida aquilo que plantamos e reavalia as possibilidades da vida. Ou seja, o hexa pode vir, sim!

8. Urano vem aí

E tem mais: Richarlison ainda vai passar pelo trânsito de Urano (entenda aqui) , que nos projeta em novas condições e traz oportunidades repentinas e surpreendentes.

A partir de maio, Júpiter entra em Touro e vai dar uma aliviada após longo período que deve ter mexido muito com a vida, segurança e estabilidade dos taurinos. Por isso, em 2023, Richarlison deve ter a chance de colher os frutos de todo o esforço dos últimos dois anos.

9. Como será 2023?

Richarlison e todos os demais signos já podem ver as previsões para 2023 aqui . Com isso, você pode ver as oportunidades, os desafios e as tendências para o amor, família, trabalho e saúde, ou seja, tudo o que esperar do novo ano.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

