SOS Amor: Como parar de repetir problemas amorosos

Como parar de repetir problemas amorosos e ser realizada no amor? O primeiro passo é entender que repetir problemas amorosos é uma forma inconsciente de amor e lealdade ao sistema familiar.

Pela visão da Constelação Familiar (saiba tudo aqui), a pessoa sente, sem saber bem o porquê, uma obrigação de ter que carregar o que os outros membros sofreram ou ficaram devendo ao grupo familiar.

Ela passa a ficar vinculada às histórias alheias, desenvolvendo sentimentos de raiva, reivindicação, indignação, menos valia, inferioridade ou incapacidade, que, no fundo, não pertencem a ela, são adotados de outros membros, por amor cego ao sistema familiar.

E é justamente essa lealdade sistêmica, em forma de consciência moral, que limita a entrega à vida. Por isso, a solução será escolher, de forma consciente, fazer diferente — e isso muitas vezes implica em carregar e suportar uma culpa.

Mas como fazer isso? É o que veremos a seguir.

Como parar de repetir problemas amorosos

Para poder se libertar desses “emaranhamentos sistêmicos” e de fato conseguir fazer diferente, é preciso, antes de mais nada, entrar em sintonia com o próprio destino.

Assim, precisamos identificar onde esse destino se inicia. Para isso, ajuda muito fazer perguntas aos pais e avós para entender melhor a história das gerações passadas e se há padrões repetitivos na família.

Uma sessão de Constelação Familiar (marque a sua aqui!), além de trazer à luz esses padrões e identificar quando e onde se originaram, ajudará você a se confrontar com esse destino:

Primeiro, concordando com ele, ou seja, alinhando-se às forças que o dirigem e que também dirigem o seu par; Então, honrando e respeitando tudo o que passou, sem julgamentos. Somente esse olhar amoroso pode desfazer emaranhamentos.

Quer ter um gostinho da Constelação Familiar? Veja aqui neste artigo um exercício de Constelação Familiar ajuda você a honrar o destino das antigas gerações.

Alice Duarte

Alice Duarte é facilitadora de Constelação Sistêmica Familiar e Organizacional, com treinamentos internacionais com o alemães Bert e Sophie Hellinger, e os espanhóis Joan Garriga e Brigitte Champetier de Ribes. Desde 2015 facilita processos de autoconhecimento, cura emocional e solução de conflitos nos relacionamentos. É jornalista, mantém um site autoral com artigos em português e é criadora do programa online Por Uma Vida Sem Amarras. Vive em Curitiba, onde trabalha com grupos terapêuticos, workshops, cursos e atendimentos individuais (presenciais e online) de Constelação Familiar e Consultoria Sistêmica Empresarial. Aqui no Personare escreve sobre autoconhecimento e relações humanas.

contato@aliceduarte.com