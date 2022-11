Vai torcer pela Seleção Brasileira e reunir os amigos nesta Copa do Mundo? Então escolha as boas companhias e surpreenda a todos com petiscos para os dias de jogos bem diferentes e saborosos, para animar a torcida.

Como os jogos costumam ser exibidos na parte da tarde, vale a pena conferir abaixo sugestões de lanchinhos para beliscar. Tudo fácil de preparar, para que ninguém fique longe da TV!

Além disso, confira aqui petiscos inspirados nos países da Copa do Mundo.

Petiscos para os dias de jogos

Pipoca sem óleo no micro-ondas

Versão light da tradicional pipoca:

É só colocar os grãos de milho em um saco de pão francês, fechar bem (enrolando-o) e estourar no micro-ondas por três minutos. Ou acompanhe o barulho do estouro e regule o tempo de acordo com o seu aparelho. Ajuste o sal. Assim, você economizará muitas calorias, pois cada colher de sopa de óleo contém 90 calorias. Você pode servir em saquinhos verdes e amarelos (compre em casas de festas).

Palitos de legumes com molhos coloridos

Corte em palitos algumas cenouras (ou mais prático ainda, cenouras baby), pepinos e palmitos (cortar em 4). Coloque em taças ou copos transparentes e decore com pimentas vermelhas e sal grosso por cima. Fica gostoso e levinho. Também pode ser usado nos dias antes do almoço, pois é um petisco de baixo valor calórico e ainda acalma. Afinal, quando mastigamos coisas crocantes, aliviamos a ansiedade!

Para acompanhar os palitos, faça um molho verde, um branco e um amarelo.

Molho Verde: misture duas colheres de sopa de maionese light, com duas colheres de sopa de iogurte natural. Bata no mix ou no liquidificador com um ramo de cheiro verde e duas azeitonas verdes picadinhas. Ajuste o sal. Molho Branco: misture duas colheres de sopa de maionese light, com duas colheres de sopa de iogurte natural e um dente de alho bem picadinho. Ajuste o sal se necessário. Molho Amarelo: misture duas colheres de sopa de maionese light, com duas colheres de sopa de iogurte natural e uma pitada de cúrcuma (tempero um pouco picante, fácil de achar no supermercado).

Bruschetta

Corte fatias de pão italiano Então, coloque um molho fresco: refogar 3 dentes de alho bem picadinhos no azeite e acrescentar tomate picado sem sementes, folhas de manjericão e temperar com sal e pimenta-do-reino moída Por fim, cubra com uma fatia de queijo muçarela de búfala ou um bom queijo de cabra.

Sanduíches brasileiros

Monte os recheios abaixo:

Recheio branco: refogue uma cebola picadinha e dois dentes de alho em um pouco de azeite. Depois refogue também um peito de frango bem picadinho, e tempere com sal. Depois de refogado, misture duas colheres de sopa de requeijão e palmito picado. Se gostar do recheio mais molhadinho, use um pouco de queijo cottage ou ricota. Recheio verde: misture ricota com cebolinha e duas colheres de sopa de maionese light (bater no liquidificador). Tempere com sal e azeite. Recheio amarelo: faça um creme de milho (refogue meia cebola picadinha, coloque um copo de leite desnatado ou semidesnatado e uma colher de sopa cheia de maisena dissolvida em um pouco do leite). Misture uma lata de milho escorrida, ajuste o sal e bata no liquidificador.

Como montar:

Coloque uma camada de pão (de forma, integral ou light), então uma camada de creme branco, pão, uma camada de creme verde, pão e uma camada de creme amarelo para finalizar. Por fim, corte em triângulos e coloque em uma bandeja azul.

Mandalas de frutas secas

Coloque num prato bonito formando um desenho:

Damascos na periferia, nozes-macadâmia, ameixas-pretas, castanhas-do-pará (sempre formando um círculo) e no centro uva-passa branca. Fica bem bonito e saboroso.

Macarrão colorido

Se preferir “comida”, você pode preparar com antecedência:

Deixe o macarrão já escorrido e os ingredientes picados. No intervalo do jogo, refogue dois dentes de alho no azeite, acrescente duas abobrinhas em tirinhas, azeitonas pretas, dois tomates picados e folhas de manjericão. Então, espere ficar cozido e al dente. Tempere com sal e um fio de azeite e misture o macarrão. Por fim, sirva com queijo cottage ou ralado.

Sobremesa tropical de banana e maracujá com mousse

Para um docinho mais magro, sirva uma sobremesa com sabor de frutas bem tropicais.

Coloque no fundo de uma travessa um maracujá azedo com as sementes. Então, arrume por cima rodelas de banana-nanica (fica mais gostoso e contém mais triptofano, ajudando a diminuir a ansiedade) e pingue um pouco de suco de limão para não escurecer). Cubra com uma mousse de maracujá light (misture no liquidificador uma lata de leite condensado desnatado ou light, com uma caixinha de creme de leite light e meio copo pequeno de suco de maracujá concentrado. Por fim, decore com folhas de hortelã e não abuse da porção, ok? Além disso, você também pode montar em mini tacinhas.

Bebidas

Não exagere no álcool se for retornar às atividades depois da partida. Caso esteja em casa, fique apenas com uma dose e beba bem devagar, curtindo! Lembre-se: cada grama de álcool contém sete calorias, quase o dobro do carboidrato que contém quatro!

Uma dica: enfeite um copo com uma fatia de carambola e prepare um suco de morango com água e um pouco de limão espremido.

Veja aqui drinks saudáveis para beber assistindo aos jogos da Copa do Mundo!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

amandareginanutri@gmail.com