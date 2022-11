Por que ficamos nervosos na Copa do Mundo e como se acalmar?

Você fica nervoso toda vez que alguma situação dispara um alerta dizendo que você está em perigo. Faz parte do funcionamento fisiológico do corpo humano. Mas então por que ficamos tão nervosos na Copa do Mundo, se em tese nada verdadeiramente nosso está em perigo?

É isso que você vai entender a seguir, com a ajuda da psicologia. Além de entender a situação, compartilho dicas com vocês para conseguir se acalmar, especialmente durante os jogos do Brasil.

Por que ficamos nervosos durante a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo é muito importante para o brasileiro, porque o Brasil é considerado o “país do futebol” e porque o esporte nos colocou em destaque mundial várias vezes.

Por meio da identificação, construímos a nossa identidade, ou seja, quem cada um é. A identificação é um mecanismo do cérebro que faz com que para você se construir como uma identidade, precisa se identificar com os OUTROS, ou seja, por meio do vínculo afetivo da identificação.

A identificação pode funcionar de maneira a trazer algo do exterior para dentro de si (a chamada introjeção) ou querer expulsar algo que foi identificado de dentro de si (conhecido por projeção)

Para entender melhor:

Se o Brasil ganha, é como se eu fosse o ganhador. Se o Brasil perde, a culpa foi de alguém, do treinador, foi roubo…

Por que sentimos raiva?

Há quem manifeste a raiva destruindo estádio e brigando. Por quê? Porque esta é uma possibilidade de o EU ser destruído simbolicamente.

Vem um pensamento inconsciente:

Como assim não sou o melhor do mundo?

Aí vem o encontro com a realidade, bem difícil para as pessoas que ficam tentando negar ou justificar o que aconteceu, algumas vezes por meios fantasiosos e até místicos.

Como acalmar o nervosismo na Copa?

Confira as dicas a seguir:

1. Muna-se de informações realistas

Antes dos jogos começarem, se organize com algumas informações, ative seu neocórtex e não deixe somente as emoções te guiarem.

Busque trazer dados realistas. Quantas vezes o Brasil perdeu?

E principalmente, reflita sobre o que aconteceu com sua vida quando a Seleção perdeu

Se foi algo ruim, estava associado diretamente ao jogo ou você fez esta associação “mágica”? Se for preciso, converse com algumas pessoas próximas.

2. Sinta e acolha suas emoções

Durante os vários jogos antes da final, se permita sentir a emoção que vier e a acolha com respeito. Comemore se for o caso e, principalmente, chore se sentir necessidade.

Fique ao lado das pessoas que você confia e com quem você pode ser você, pois elas entenderão e te respeitarão.

Aliás, monte um ambiente agradável para curtir com eles esse momento especial que é a Copa. Confira aqui receitas de petiscos saudáveis para os jogos e aqui encontre drinks saudáveis para beber.

3. Viva o resultado de forma realista

Se o Brasil ganhar, comemore muito! Isso amplia o campo de experiências positivas e desativa a amígdala que saberá que você está seguro.

Caso o Brasil perder, lembre-se: você, de fato, não perdeu nada (seu emprego, sua família, seus amigos, sua casa, etc. estão todos aí).

Tenha em mente que daqui a quatro anos os jogadores terão uma nova chance, e você então terá uma nova chance de comemorar!

Combinado? Agora, vá curtir a Copa!

Danielle Pinheiro

Danielle Pinheiro, Psicóloga, Mestre em Psicologia (UFF), pioneira, no Brasil, como Terapeuta do Sistema Interno Familiar. Possui mais de 10 anos de experiência clínica nas áreas de compulsões, fobias, ansiedade, dependência química e afetiva.

