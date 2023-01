Melhores óleos essenciais em 2023: aprenda a escolher o seu aroma

A Aromaterapia, através dos óleos essenciais, pode ajudar nas suas questões e problemas durante esse ano que está chegando. Os óleos essenciais em 2023 têm a ver com a energia do novo ano. Por isso, vou te ajudar a escolher o melhor aroma para você neste ano.

Como 2023 tem a energia do número 7 (2+0+2+3 = 7), pela Numerologia será um ano para trabalhar autoconhecimento, intuição e conexão com você! Cuidar da saúde física e mental também deve ser importante durante esse ano. E, nesse sentido, alguns óleos essenciais em 2023 serão bem importantes.

Como escolher os óleos essenciais em 2023

A Aromaterapia pode te ajudar bastante durante esse ano que está por vir. Você pode conectar seus objetivos de acordo com seu Ano Pessoal 2023, além de juntamente com a sua cor de 2023 e sua pedra de 2023.

Veja abaixo quais são os melhores óleos essenciais em 2023 em relação a possíveis metas que você tenha para o ano que vem:

Conexão com você

O óleo essencial de olíbano será muito importante durante 2023. Esse aroma traz proteção e é um óleo muito usado em meditações, porque induz à sensação de calma, clareza, paz interior.

Além disso, o olíbano coloca você em contato com a sua consciência superior. Dessa forma, ele ajuda a aquietar os pensamentos. Outra propriedade importante desse óleo: é estimulante do sistema imunológico.

Você pode fazer a seguinte prática com o óleo essencial de olíbano, vai levar no máximo três minutos:

Pingue uma gota do óleo essencial de olíbano em um guardanapo de pano ou papel. Faça algumas inalações e respirações. Faça a seguinte pergunta para você: desejo ter uma visão melhor ou compreender uma situação de maneira mais profunda? Fique em silêncio e aquiete sua mente. Pratique sempre que sentir necessidade, as respostas irão aparecer no momento certo.

Equilíbrio e limpeza

O óleo essencial de lavanda é ótimo em muitas ocasiões. No dia a dia, ajuda a limpar as emoções, acalma a mente e tranquiliza os pensamentos.

Lidar com as emoções

A saúde durante um ano universal 7, como é 2023, precisa de cuidados e atenção. Por isso três aromas são especialmente importantes: Verbena Limão, Manjericão e o óleo essencial de Vetiver.

O óleo essencial de Verbena Limão é calmante, tranquilizante e sedativo. Pode ser comparado ao floral rescue remedy. Por isso, é indicado em todas as situações de crise emocional que podem provocar insônia, estresse, ansiedade e estados de angústia. Além disso, dá energia, foco e concentração. É um óleo com aroma cítrico muito agradável.

Tem alguns cuidados que são necessários no uso do óleo essencial de Verbena Limão:

Pessoas com glaucoma, gestantes e crianças devem EVITAR esse óleo. Isso porque ele tem citral em sua composição. É fotossensível por conta das furocumarinas. Por isso, pode queimar e irritar a pele. Dessa forma, nunca use puro, ou seja, sempre diluído em base carreadora e em baixa concentração.

Já o óleo essencial de Manjericão também é indicado para estados de estresse, esgotamento físico e mental, tristeza e angústia. Traz clareza mental, ajuda a aumentar a capacidade de impor limites e ampliar o seu poder pessoal. Além disso, estimula a coragem e a confiança.

Quando você exerce seu poder pessoal, você transforma sua vida. Porém, o óleo:

Não é indicado para gestantes, lactantes e crianças e jovens com menos de 16 anos; Deve ser usado com moderação em baixa concentração; Pode também irritar a pele.

Por fim, o óleo essencial de Vetiver traz aterramento e segurança. Além disso, trabalha o chacra básico. O vetiver mantém você com os pés no chão, acalma as emoções, melhora o humor, trazendo foco e equilíbrio. E mais: promove o sono profundo e reparador.

Como usar óleos essenciais

A melhor forma para se utilizar os óleos essenciais é por meio dos colares aromáticos ou difusores pessoais. Conheça aqui cinco tipos de difusor de Aromaterapia para escolher o seu .

Lembrando que alguns óleos têm contraindicações. Por isso, é muito importante ter acompanhamento de um aromaterapeuta por meio de uma consulta, consultoria ou ainda uma vivência onde vai ter contato com os óleos essenciais e terá orientação de forma segura e correta.

Tem dúvidas ou quer saber mais a respeito da Aromaterapia e dos óleos essenciais? Escreva para mim: atendimento.sol08@gmail.com

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com