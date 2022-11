Lua Nova em Sagitário: previsões, ritual e dicas para o seu signo

A Lua Nova em Sagitário de 2022 vai começar às 19h57min, horário de Brasília, desta quarta-feira (23/11). Toda Lua Nova lança efeitos pelo período de um mês (período da lunação), por isso as previsões que você vê a seguir valem até 23 de dezembro, quando começa outra Lua Nova.

Sagitário é um signo de fogo mutável, então, essa é uma temporada que nos inspira não apenas a tomar atitudes, mas o foco em mudar, com otimismo, tudo que pode estar impedindo nosso crescimento.

Confira a seguir as previsões coletivas para esta Lua Nova em Sagitário, assim como um ritual poderoso e dicas para o seu signo aproveitar essa temporada. Por falar em previsões, se você já está com um olho no próximo ano, veja aqui as previsões para o seu signo em 2023.

Sagitário coloca conhecimento e viagens em destaque

Essa Lua Nova em Sagitário vai destacar mais do que nunca nossa sabedoria e para o que a usamos. O ideal é que a gente possa usá-la para tornar o mundo um lugar com mais entendimentos e trocas, e não apenas para provar que nosso pensamento é o certo.

Acreditar nas nossas verdades internas não significa não nos questionar quando necessário.

Sagitário nos ensina também a acreditar que o melhor sempre está por vir, nos abrindo e lembrando que sempre haverá algo novo para nos empolgar à frente no futuro.

A flecha que vai buscar conhecimento (inclusive em outras culturas e esferas da espiritualidade mais elevadas). Assim como as passadas do centauro, metade cavalo, andar cavalgando a passos largos.

Esse é um momento favorável tanto para aprender, quanto para arriscar um pouco mais, com mais coragem. Aproveite, ainda, que o Sol também está em Sagitário! Veja aqui as dicas para curtir a temporada sagitariana segundo seu signo.

Ritual para Lua Nova em Sagitário

Faça esse ritual para aproveitar todo o poder de início no signo da expansão, sorte e conhecimento.

Pense em um local fora do seu país de nascimento para o qual você gostaria de viajar, com uma cultura que te traga conhecimento e possa acrescentar algo que você precisa nesse momento. Não se preocupe se essa viagem é possível para você no seu momento de vida atual. Procure imagens que possam te inspirar. Pode fazer uma pasta no seu celular com imagens da internet, uma pasta no app Pinterest ou Instagram, ou até um quadro físico com imagens de revistas e afins. Pegue uma vela – preferencialmente azul (mas pode ser branca caso você não tenha) – e crave nela alguns anis estrelados ou cravos (você pode perfurar a vela ou esquentá-la (com cuidado para não queimar os dedos!) e grudá-los na vela. Mentalize a viagem: acenda a vela, coloque uma música que te lembre um clima de viagem e aventura e mentalize essa viagem na sua mente. Tente visualizar o máximo de detalhes possível: como é sua chegada no aeroporto, quem vai te receber, quais comidas e locais você poderá experimentar e visitar, os monumentos, línguas e cursos que você poderá ter contato. Deixe a vela queimar até o final. Tente visualizar as fotos que você salvou sempre que puder durante esta lunação, se concentrando no que você mais gostaria de desenvolver e sentir na sua vida através desta viagem. O aprendizado é sobre inspirar os sentimentos de novidade e otimismo, independentemente dessa experiência se concretizar ou não.

Curtiu? Aproveite e já salve aqui o calendário lunar 2023 completo, para aproveitar esse potencial da Lua Nova todos os meses!

Brigas e competições intelectuais: o tom da Lua Nova em Sagitário

Pontos fortes desta Lua Nova

Lunação de Casa 7:

Essa lunação favorece relações diplomáticas, alianças e sociedades. Pode ser um bom momento para fazer as pazes ou melhorar o diálogo com as pessoas à nossa volta. Esse período evidencia assuntos relacionados ao feminismo e outros países. Pode ser um momento bom para fortalecer esses temas, o público feminino e inclusive tentar planejar ou fazer uma viagem internacional com mais facilidade.

Júpiter em Peixes

Dispositor do Sol e Lua dessa lunação, Júpiter está domiciliado em Peixes. Ter o planeta que representa os luminares da lunação nesta posição faz com que suas funções e possibilidades que ele representa estejam “em casa” e prontos para agir em sua máxima potência. Temos a possibilidade do coletivo se voltar para a empatia e o sentimento de poder voltar a sonhar. Júpiter rege as leis, a espiritualidade, a intelectualidade e o turismo, e esses temas podem perceber uma maior expansão nas nossas vidas, com nossos guias ou alguém nos ajudando, principalmente quando deixamos nossa intuição e sensibilidade aflorar.

Sol e Lua em sextil com Saturno

Apesar de Saturno ser um planeta maléfico, como a lunação de Sagitário pode indicar que estamos mais otimistas e portanto arriscando, mas esse chamado para responsabilidade pode nos ajudar a pensar mais nas nossas estruturas de vida. Tomar atitudes que sejam benéficas para o coletivo, com consciência política e social vai nos ajudar individualmente. Na dúvida, pense se sua forma de pensar e agir poderiam fortalecer seu lugar na sociedade, te posicionando melhor dentro de algum coletivo ou ideal.

Desafios desta Lua Nova

Marte no Ascendente do Mapa da Lunação

Marte é um planeta que representa as forças armadas, conflitos, acidentes, os rebeldes e violência, essa pode ser uma temporada com uma continuidade de divergências e protestos no país. Nas nossas vidas, pode indicar uma temporada mais agitada.

Regente do Ascendente da Lunação em Exílio

Com o Ascendente em Gêmeos, a comunicação, mídias, transportes e comércio entram em destaque, mas, com o planeta que governa esses assuntos, Mercúrio, em um signo com o qual ele não se sente confortável (Sagitário), pode ser mais desafiador. Nas nossas vidas, pode significar que nossa mente vai tentar dar conta de mais coisas que consegue, que nós estaremos mais prolixos e talvez perdendo tempo com ceticismos e estudando assuntos que não vão nos ajudar tão objetivamente.

Marte em oposição ao Sol, Lua, Mercúrio e Vênus

A comunicação entra em destaque, mas estamos com pouca paciência para ouvir os outros. Se ficarmos com muito foco nas nossas verdades internas o perigo é entrar em disputas intelectuais e ficar tentando usar nosso conhecimento para diminuir os outros. Não é hora de aceitar concepções arcaicas, negacionistas e baseadas em fake news. Nossa comunicação está com as trocas sendo testadas e com o conhecimento em evidência, todo cuidado é pouco. É necessário defender o progresso da ciência e uma sabedoria que está a serviço do progresso de uma sociedade mais justa, já que Sagitário também fala sobre justiça.

Como a Lua Nova em Sagitário se manifesta na sua vida?

No dia da lunação sagitariana, a Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante este mês lunar no seu cotidiano. Como ver a manifestação da Lua Nova em Sagitário na sua vida? Siga esse passo a passo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu Céu hoje — que é diferente para cada pessoa – como no retângulo vermelho. Veja que no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 6. Logo, são os temas desta casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação capricorniana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Sagitário:

Lua Nova em trânsito na casa 1

Aproveite esse período para focar na imagem que você exterioriza. Talvez você seja uma pessoa que não passa despercebido – use isso ao seu favor, mas tente agir de uma maneira mais estratégica e inteligente, tentando passar mais responsabilidade. Não deixe que a vontade de se mostrar como uma pessoa sempre mais inteligente e divertida te traga insegurança, lembre-se que você já é suficiente como você é. É um ótimo momento para começar a se cuidar mais e fazer coisas para o seu desenvolvimento pessoal. Signos de fogo se beneficiam muito de exercícios físicos. Pode ser legal também fazer algum curso sobre espiritualidade ou autoconhecimento. Veja aqui qual é o esporte do seu signo.

Casa 2 em destaque na Lua Nova

Com o foco para a vida financeira, chegou a hora de ter mais rendimentos conquistando a expansão que você merece: aproveite as oportunidades de trabalho e crescimento. Reveja se não existem cursos (principalmente fora do país, de outras línguas ou em instituições internacionais online) que você possa fazer, ou alguma viagem internacional a trabalho que acrescentaria no seu currículo. Se você for uma pessoa que tem dificuldade de organizar suas finanças por gastar mais do que recebe, já que Sagitário tira limites, chegou o momento de buscar ferramentas para se organizar melhor ou pedir uma ajuda profissional. Tente partilhar seu conhecimento de alguma forma, porque isso pode te abrir portas e oportunidades

Casa 3 recebe a Lua Nova em Libra

Saber ouvir mais, estabelecer redes de contato e conversar de uma maneira equilibrada será importante. Cuidado com os exageros na socialização e tente se comunicar de uma maneira menos prolixa e mais objetiva. Esse pode ser um mês bom para ler mais livros, focar na sua saúde mental e em aprender um “pouquinho de tudo”, diversificando seu repertório intelectual. Há um destaque para começar ou concluir cursos e viagens dentro do país. Aproveite porque a vida acadêmica ou a escrita/comunicação podem te oferecer oportunidades. Dê um destaque para sua presença nas mídias digitais, use sua sabedoria para conquistar e impressionar as pessoas, mas cuidado para não soar pedante.

Lua Nova em trânsito na sua Casa 4

Chegou a fase para se voltar para a família, seu lar e raízes. Você pode experimentar alguma expansão na família ou no seu lar, no sentido geográfico ou nos laços. O que você pode fazer para deixar seu cantinho mais a sua cara? Dialogue e ouça mais as pessoas da sua família, mas cuidado para não se apegar às suas verdades internas e acabar brigando para provar que sabe mais.

Lua Nova passando pela Casa 5

Essa é a fase da sua auto expressão, criatividade, projetos, prazeres e paixões, hobbies e descanso (e filhos, se você tiver). Se você tiver algum projeto no papel, principalmente que te traga expansão e você possa usar seu conhecimento, é hora de trazê-lo à vida! Busque apostar na sua identidade visual e nos assuntos que te dão mais prazer, descanse mais – mas cuidado extra com exageros no vícios e paixões, excesso nas bebidas e coisas que podem prejudicar sua saúde. Cuidado para não colocar sua autoestima no quanto você sabe ou já conseguiu estudar.

Lunação acontece na Casa 6

O trabalho, rotina, saúde e alimentação se destacam neste mês, portanto, faça uma reavaliação, check-ups, etc. Tente fazer com que a relação com as pessoas no seu trabalho seja mais agradável, não tente ficar impondo suas verdades internas. Use do seu conhecimento a seu favor. Se houver algum curso ou contato com outras culturas e línguas que você pode entrar em contato para impulsionar o seu trabalho, aproveite. Cuidado extra com exageros que podem afetar sua saúde: tanto na alimentação quanto algum excesso de atividade física que pode te fatigar.

Casa 7 em destaque na lunação sagitariana

Dê mais atenção para suas relações e parcerias, pode ser um bom momento para oficializá-las, alinhar expectativas, ou passar mais tempo com elas. As parcerias de trabalho podem trazer benefícios, busque pessoas para estar ao seu lado te promovendo e aprendendo. Como Sagitário fala sobre tirar limites, você pode sentir um certo tédio e tentar expandir a relação, mas cuidado para não tomar atitudes impensadas e arriscadas.

Casa 8 recebendo a Lua Nova

Com algumas sombras aparecendo, pode ser um período bom para terapia e análise. Alguns encerramentos podem acontecer, desapegue e os transforme em renascimentos e possibilidades de expansão. Reveja a divisão de contas se você mora com outras pessoas, suas parcerias e família podem perceber alguma mudança.

Lua Nova em trânsito pela Casa 9

Finalmente chegou o período que favorece fazer ou planejar aquela tão sonhada viagem para fora do país. Busque se organizar e rever o que você precisa. É um momento importante se você pretende começar ou concluir algum curso. Atenção às pessoas e oportunidades que podem te ajudar ao seu redor. Conecte-se à espiritualidade, oráculos, cursos ou viagens que possam te trazer mais visão e sabedoria.

Casa 10 em destaque nesta Lua Nova

Nesse mês há um brilho especial para seu propósito e carreira. Aproveite para tentar se destacar através de estratégias de divulgação ou contatos. Foque nos seus projetos, faça reciclagens, construa pontes. Esse período pode ser de muito trabalho, mas você estará se questionando mais sobre seu propósito. Faça um teste vocacional ou mapa astral vocacional. Cursos e viagens podem te oferecer novas oportunidades.

Lua passando pela Casa 11

Suas amizades e os grupos que você participa ficam mais ativos, é um momento de trocas e socialização, mas cuidado para a falta de limites e diversão não influenciarem de um jeito excessivo. Conecte-se mais ao coletivo, tenha mais responsabilidade social e política. Se você puder oferecer alguma contribuição compartilhando seu conhecimento ou oportunidades de contato com a espiritualidade, estará ainda mais alinhado.

Lua Nova na Casa 12

Como essa é a casa do isolamento, passe mais tempo consigo, busque terapias de cura e vencer medos, foque no seu eu interior. Fazer viagens solo ou retiros será muito enriquecedor. Tenha cuidado extra com sua saúde, principalmente mental e emocional, e para não se sacrificar pelos outros. Cursos que te ajudem a curar a ansiedade e autossabotagem vão trazer grandes efeitos.

